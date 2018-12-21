وقالت مديرة الجمعية رلى خوري، متناولة الفن التشكيلي الفلسطيني عام 2018، إن "الإنتاجات المهمة التي حصلت هذا العام كانت مهرجان قلنديا الدولي، في دورته التي تقام كل سنتين. وقد نُظّمت هذا العام دورته الرابعة. ضمّ المهرجان جميع المؤسسات الثقافية التي توحّد جهودها للعمل حول موضوع موحد، وقد كانت ثيمة هذا العام "التضامن"".
أما في مدينة حيفا، فقد افتتحت مساحات فنية جديدة، وبرزت حركة فنية مستقلة. وأضافت خور في إطار رصدها لما تحقق سنة 2018: "شاهدنا كمية معارض أكبر وقد توزعت في مدن سخنين، وأم الفحم، وبيت لحم، حيث ظهرت مساحات ثقافية جديدة".
في المقابل، أشار إلى أن الفلسطينيين لم يؤسسوا لخط فني في موسيقى الـpop، خاص بهم "بل اتبعوا مدرسة موجودة في العالم العربي، يرتبط نجاحها بنسبة مشاهدتها على موقع "يوتيوب"، لكن في المقابل ظهرت هذا العام محاولات جدية لرسم خط موسيقي تعبيري ذاتي وخاص. ينتمي هذا الخط أو يشبه بشكل أو بآخر مدرسة عربية كبرى تضمّ كثيرين بينهم الأخوان الرحباني، والموسيقى الحلبية".
وفي السياق، تحدثت الكاتبة سماح بصول عن أحوال السينما الفلسطينية عام 2018، مركزة على دور حركة المقاطعة في تحديد المشهد السينمائي، حيث برزت حركة كبيرة تطالب المخرجين الفلسطينيين بعدم التعامل مع صناديق التمويل الإسرائيلية. ورغم مشاركة بعض المخرجين بأفلامهم الممولة جزئياً أو كلياً من صناديق إسرائيلية، إلا أنّ حملة المقاطعة نجحت بتحويل النقاش إلى نقاش عام أمام الرأي العام، خصوصاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.
أما المسرحي والممثل خليفة ناطور، فتحدث عن وضع المسرح الفلسطيني وعن قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، إغلاق مسرح الميدان في حيفا كاشفاً أن إغلاق المسرح لم يؤثر بشكل مباشر على الحركة المسرحية الفلسطينية، ساخراً من القرار بقوله: "أعتقد أنّ الوزيرة تحتاج إلى جيش أكثر تطوراً كي تستطيع منع ممثل واحد في حيفا من تنفيذ مسرحية".
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