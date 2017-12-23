- يروي الفيلم حكاية سقوط طائرة في منطقة جبلية ثلجية ونجاة اثنين من ركابها، امرأة ورجل، إلا أن أيامهما معدودة إذا لم يستطيعا العثور على مأوى ومأكل. وسيضطر كل واحد منهما للاعتماد على نفسه، ولكن أيضاً على الآخر إذا أراد الخروج من هذا المأزق. وأؤدي أنا دور المرأة المستغيثة إلى جوار إدريس إلبا الذي يتقمص دور الرجل. وشخصيتي في الفيلم قوية وعنيدة لا تقبل أي تغيير في رأيها مهما كانت المواقف التي تعيشها مستحيلة، لكن ظروف الحياة ستعلمها الكثير وتروضها في نهاية الأمر.- عثرت في هاني (تتفوه باسمه مثل كلمة Honey أي "عسل" بالإنكليزية) (أبو أسعد) على رجل خلوق أدهشني بقدرته الفذة على الجمع بطريقة لم أعرفها في الماضي، بين اللطف والطيبة من ناحية ثم الحصول على ما يريده، أمام الكاميرا وخلفها بالتحديد، مثلما يمكن أن يفعل أي مخرج صارم في تصرفاته وفي مزاجه. وبات الأمر في غاية الصعوبة لأننا كنا نعمل في ظروف مناخية لم ترحمنا، في عز الثلج في مدينة فانكوفر الكندية وضواحيها الجبلية. لكننا وقفنا جميعنا، من ممثلين وتقنيين، وراء هاني (أبو أسعد) وكأننا بمثابة رجل واحد، وذلك بفضل شخصيته الفذة.(فرازير هاريسون/Getty)- لأن السينما مهما كانت غالية علي لا تحتل المكانة الأولى في حياتي، والتمثيل مهنة غريبة تتطلب من صاحبها تغيير هويته مع كل دور جديد يعثر عليه، فهل تتخيل نفسك في جسد شخص مختلف كلما ترددت إلى عملك في الصباح؟ إنه شغل مجانين. أنا أحب بلدي إنكلترا، وأعتز بالإقامة في المنطقة نفسها التي تعيش فيها عائلتي، وأقصد أهلي، غير أني لا أتخيل نفسي أسكن في هوليوود على المدى الطويل، وأعرف أكثر من ممثلة أوروبية خاضت التجربة، وعادت منهارة نفسياً وعصبياً، لأن العمل في الولايات المتحدة مسألة والإقامة المستمرة فيها مسألة ثانية تماماً. أنا لا أرفض البقاء في هوليوود شهراً أو شهرين من أجل التمثيل في فيلم أميركي، لكنني لا أفعل أكثر من ذلك. لقد فضلت إذاً الانتظار حتى هدأت الأمور بعد جنون "تايتانيك" وعدت إلى مقدمة الساحة في أفلام أوروبية وأيضاً أميركية. والواقع أنني خضت مجازفة بما أن الوسط السينمائي ينسى أهله بسرعة وسهولة، لكنني كنت على حق، واستطعت فعل ما أردته وما خططت له بهدوء ومنطق.- أنت وضعت إصبعك فوق نقطة حساسة جداً، فأنا أتمتع منذ صباي بجسد ممتلئ وكنت مشهورة في المدرسة بلقب "فاتسو" (سمينة)، وهو شيء تسبب في عقدة نفسية كبيرة دامت معي إلى أن اشتهرت في السينما، وانتقمت لاشعورياً ومن دون عمد من زميلاتي التلميذات اللاتي لم يحققن مثل نجاحي في الحياة. ثم اكتشفت مدى تقبل السينما الأوروبية للممثلات الممتلئات، على عكس هوليوود التي تبحث بطريقة شبه دائمة عن فتيات رشيقات يشبهن عارضات الأزياء، فربما تدخّل هذا العنصر في عثوري أساساً على أدوار كثيرة في أوروبا. وسبب فقداني الكثير من وزني يرجع أساساً إلى الريجيم الذي أتبعه منذ أن أنجبت طفلي الثاني، أي منذ 14 سنة، فأنا كسبت وزناً إضافياً كبيراً خلال فترة الحمل وكان لا بد من أن أفقده كلياً، إلا أن الريجيم اتّصف بالفعالية ووجدت نفسي وقد خسرت أكثر من المطلوب، وأنا سعيدة جداً بهذه النتيجة، وبالتالي أستمر في تطبيق الطريقة بالرغم من مرور السنوات.(ريتش فوري/Getty)- أنام معه. لا، أنا أمزح، فهو يزين مدخنة بيتي في لندن، والحقيقة أن أولادي يفتخرون بوجوده أكثر مني.- نعم، بالرغم من أن الحكاية قديمة وتعود إلى ما قبل "تايتانيك" أي إلى حوالي عشرين سنة. كان كينيث براناه قد أسند إلي دور البطولة النسائية في فبلم "هامليت" من إخراجه وبطولته، ثم تصرف معي طوال فترة التصوير مثل الحاكم الطاغي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولم يكن علي سوى السكوت والطاعة. لقد عشت تلك الظروف بكثير من الأسى، خصوصاً أن العمل في "هامليت" دام أكثر من ثمانية أشهر متتالية. والآن أعرف أنني لو كنت قد مثلت في "تايتانيك" واشتهرت قبل أن أعمل معه، لما كان براناه قد سمح لنفسه بما فعله بالمرة، وكان احترمني وامتنع عن ممارسة نفوذه وسلطته علي مثلما فعل.