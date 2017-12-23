قبل اعتقال الفنان محمد البرغوثي وبقية أعضاء فرقته كان محمد يحيي حفلة بأحد الأعراس، فطلب منه جمهوره الغناء للأسير عمر العبد، فغنى أغنية دحية ارتجالياً يتحدث فيها عن الأسير العبد، وبعد ذلك انتشرت تلك الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تم اعتقال الفنان محمد بعد أسبوع فقط من غنائه للعبد.



يروي الفنان البرغوثي تفاصيل اعتقاله لـ"العربي الجديد". فجر الثلاثين من أغسطس/ آب الماضي اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفنان البرغوثي في قرية بيت ريما، بعدما اعتقلت أعضاء فرقته، وصادرت معداتها، ومن ثم اعتدوا على والدة الفنان البرغوثي بالضرب ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، وتم نقل المعتقلين جميعاً إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب قرية عابود غرب رام الله، ومن هناك نقل البرغوثي إلى مركز تحقيق شرطة بنيامين شرق رام الله، ليتم التحقيق معه حول أغنية العبد.

حين بدأ محققو الاحتلال التحقيق مع الفنان البرغوثي، أدخل إلى غرفة التحقيق والمحققون يستمعون على هواتفهم النقالة وبصوت عالٍ إلى أغنيته، استمر التحقيق معه لساعات عدة، واتهموه بإنتاج مواد تحريضية ضد الاحتلال، وعلى الرغم من أنه غنى لشهداء عدة إلا أن تركيز المحققين كان حول هذه الأغنية لعمر العبد، بسبب شكوى من مستوطني "حلميش"، وتحريض الإعلام العبري عليه، من أجل ذلك تم اعتقاله والتحقيق معه لمدة 12 ساعة تقريباً، وسؤاله عن كاتب كلمات الأغنية وسببها.

محمد البرغوثي يصر على أنه ينقل واقع شعبه الفلسطيني، وهو غنى لعمر العبد، إذ يتحدث عما جرى كما يرد في الأخبار، ويقول: "الاحتلال يحسب للكلمة التي تقال عنه، فأصبح يعتقل الفنانين والشعراء، جميع الشعوب تغني لأوطانها ومن حق أي مغنٍ أن يغني لشعبه كأي شعب من شعوب العالم".



















