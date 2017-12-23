وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان حوالي 500 مليون دولار، تنفذها 150 شركة، يعمل فيها أكثر من 4 آلاف تركي.



وتوقع أن ترفع زيارة أردوغان حجم التجارة والاستثمار بين الدولتين إلى مليار دولار بنهاية عام 2018، موضحا أن أنقرة التزمت بإنشاء سكك حديدية في السودان، وتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وفتح الأسواق التركية لصادرات اللحوم السودانية.



وأوضح أن تركيا ترغب في تأسيس تعاون ناجح مع السودان، وتقوية العلاقات الاقتصادية، عبر المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والموارد المائية والسدود والطاقات المتجددة.



وبدأت تركيا والسودان خطواتهما فعليا لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ المشاريع الزراعية برأسمال 10 ملايين دولار، يملك الجانب التركي 80% منها، مقابل 20% للسودان.



وتوصّل الجانبان أيضا إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعية حرة"، بالإضافة إلى تسهيل معاملات الحصول على التأشيرة والإقامة.



وتبدأ مساء الأحد أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني التركي، والذي يتضمن جلسات ثنائية لرجال الأعمال من كلا البلدين. ومن المقرر أن يحضر الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره التركي، جزءا من أعمال الملتقى، حيث سيشهدان توقيع القطاع الخاص في البلدين على عدد من الاتفاقيات.



من جهته، أعلن وزير الدولة بوزارة الزراعة السودانية، صبري الضو، اليوم السبت، عن "خطة عمل في المجال الزراعي بين السودان وتركيا، تشمل إنتاج المحاصيل، والصحة النباتية والحيوانية، إلى جانب التنمية الريفية".







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