موازين: انطلاقة ثانية بعد قياس مدى المقاطعة

انطلق مهرجان "موازين: إيقاعات العالم" أمس الجمعة 22 يونيو/حزيران على أن ينتهي في 30 یونیو/حزيران، بعد أيام من انطلاق حفل تجريبي لقياس مدى تأثير دعوات المقاطعة.

وأحيا الافتتاح الـ"دي دجي" الهولندي مارتن غاریكس، في منصة السويسي. وبموازاة ذلك، أحيا كاظم الساهر حفلاً على منصة النهضة.

هذا واحتفل المهرجان بالموسيقى الأفريقية على منصة أبي رقراق، مع الفنان إیبو تایلور، بينما شهد مسرح محمد الخامس حفلاً أحياه الفنان آرا مالیكان.

كما كانت منصة سلا على موعد مع مجموعة "كرافاطا"، تلاها عرض الفنان الشاب وخريج "ستار أكاديمي"، إیهاب أمیر.

الصويرة: مزج الغناوة بموسيقى العالم

من 21 إلى 23 يونيو/حزيران 2018، عاد مهرجان "غناوة وموسيقى العالم" في نسخته 21، وشهد الافتتاح استضافة فرقة سناركي بابي برفقة مؤدي غناوة حميد القصري.

ويتابع المغاربة طيلة أيام المهرجان فرقاً عدة تضيف غناوة الغامضة إلى موسيقى الجاز والفانك والكوسبل، وعزف القيثارة والبيانو.

مراكش: مجموعات احتفالية بالفكاهة المغربية والأفريقية والفرنكوفونية

أعاد "مهرجان مراكش للضحك"، في نسخته الثامنة، في 22 يونيو/حزيران على أن يمتد إلى غاية 24 يونيو/حزيران. وتجمع هذه النسخة كوميديين معروفين ناطقين باللغة الفرنسية إلى جانب مغاربة وعرب، يتابعهم حوالى 90 ألف متفرج و70 مليون مشاهد.

وتتضمن الفعاليات عرضاً للفنان المغربي إيكو، تحت عنوان "إيكو وأصدقاؤه"، تجمع عدداً من الكوميديين والمغنين والراقصين والممثلين في مسرح قصر البديع، بينما سيكون الفنان الجزائري، عبد القادر السيكتور، حاضراً في المسرح الملكي.

وأفريقياً، سيتابع الحاضرون مجموعة من الكوميديين الذين سيحتفلون بالفكاهة الكاميرونية والكونغولية والسنغالية والغابونية والإيفوارية.

هذا وينتظر الجمهور عرض جمال الدبوز بقصر البديع رفقة أسماء من طينة أحمد سيلا وجيف باناكلوك وكامي لولوش ومالك بنطلحة.