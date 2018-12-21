



في المقابل، أحياناً لا يضع بييلسا لاعبا ضد لاعب بل يضعه أمام مُجسم يلعب ضده ويطلب منه أين يقف وكيف يتحرك مع كرة أو بدونها. أما من ناحية الركلات الثابتة، فعادةً المدربون يتركون هذا الأمر حتى آخر الحصة التدريبية، لكن بييلسا يسأل دائماً: "ماذا لو حصلنا على ركلة ثابتة في الدقائق الأولى من المباراة؟". لذلك يختار بييلسا كل يوم مجموعة من اللاعبين لكي يتدربوا على الركلات الثابتة في بداية الحصة التدريبية.



والمُلفت أكثر من كل هذه الأسرار، هو إنشاؤه مطبخا وسريرا في مركز التدريبات لكي يتسنى له النوم في النادي عند الحاجة لمتابعة كل شيء دون المغادرة، هو مدرب مُميز يعرف جيداً كيفية صناعة فريق كبير بفضل تفاصيل صغيرة قد تجعل فريق ليدز يونايتد مع نهاية الموسم الحالي بطلاً وأحد أندية "البريميرليغ" في 2019.



ترجمة: رياض الترك