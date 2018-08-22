كتب المدرب الأرجنتني مارسيلو بييلسا اسمه في تاريخ نادي ليدز يونايتد، بعد تمكنه من الفوز للمرة الرابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم، وكأس رابطة الأندية الإنكليزية، منذ تسلمه إدارة الجهاز الفني للفريق.
وكشفت شبكة "سكواكا" البريطانية أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا طبق فلسفة جديدة مع نادي ليدز يونايتد، الذي لم يقم بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال موسم الانتقالات الصيفية، بل عمد إلى استخدام للاعبين أنفسهم الذين ظهروا مع النادي خلال الموسم المنصرم.
وأوضحت الشبكة أن اللاعبين ظهروا بشكل جديد مع مارسيلو بييلسا، الذي تمكن من إظهار أفضل ما لديهم من مواهب كروية يتمتعون بها، بينما تكيف الآخرون مع نظام المدرب الأرجنتيني من خلال تطبيق فلسفته، ولعل أبزر من طبقوا نظامه الجديد بحذافيره كانوا خمسة لاعبين.
كيمار روفي
ظهر المهاجم الإنكليزي كيمار روفي بشكل جديد مع نادي ليدز يونايتد، خلال الموسم الحالي، من خلال تسجيله لثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة، بعدما غاب بشكل كامل في الموسم المنصرم، إثر استخدامه بشكل خاطئ، وعدم تمكنه من فرض شخصيته في الملعب، لكن فلسفة المدرب مارسيلو بييلسا الجديدة، جعلته يتغير بشكل جذري، ويتحول لمهاجم لا يضيع الفرص أمام شباك خصومه.
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ماتيوز كليتش
أصبح لاعب الوسط البولندي ماتيوز كليتش (28 عاماً)، أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الموسم المنصرم، إذ ساعدته التدريبات المكثفة لبييلسا، التي فرضها على لاعبيه من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة مساء، في تحسين واضح لأدائه على أرضية الملعب.
سامويل سايز
يعرف عن المدافع الإسباني سامويل سايز عدم التزامه بالأدوار الدفاعية التي كانت تعطى له، لكنه في المباريات الأولى مع نادي ليدز في الدوري وكأس الرابطة الإنكليزية، أظهر التزامه التام بما يعطيه له المدرب مارسيلو بييلسا من تعليمات، لذلك بات اللاعب يقدم أفضل ما لديه في استغلال ثغرات منافسيه، ومن الممكن أن يكون أحد نجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي.
لوك أيلنغ
كان المدافع الإنكليزي لوك أيلنغ لاعباً جيداً خلال فترة وجوده مع ناديه السابق بريستول سيتي، لكن في ظل وجود بييلسا أصبح لديه مستوى متقدماً جداً، إذ أظهر قدراته الدفاعية الكبرى، بعدما طبق الفلسفة الجديد للمدرب الأرجنتيني، وأصبح سداً منيعاً في وجوه خصومه.
كالفن فيليبس
حظي خريج أكاديمية ليدز يونايتد لاعب الوسط كالفن فيليبس (22 عاماً)، بإيمان كبير من قبل المدرب الأرجنتيني بقدراته الفنية التي يتمتع بها، لذلك أصبح له دور مهم بشكل كبير مع فريقه أثناء المباريات التي خاضها، خاصة تلك الطريقة التي يطبقها بربطه بين واجباته الدفاعية والهجومية التي تعطى له من قبل بييلسا، ما أثار إعجاب الجماهير به.
وكشفت شبكة "سكواكا" البريطانية أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا طبق فلسفة جديدة مع نادي ليدز يونايتد، الذي لم يقم بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال موسم الانتقالات الصيفية، بل عمد إلى استخدام للاعبين أنفسهم الذين ظهروا مع النادي خلال الموسم المنصرم.
وأوضحت الشبكة أن اللاعبين ظهروا بشكل جديد مع مارسيلو بييلسا، الذي تمكن من إظهار أفضل ما لديهم من مواهب كروية يتمتعون بها، بينما تكيف الآخرون مع نظام المدرب الأرجنتيني من خلال تطبيق فلسفته، ولعل أبزر من طبقوا نظامه الجديد بحذافيره كانوا خمسة لاعبين.
كيمار روفي
ظهر المهاجم الإنكليزي كيمار روفي بشكل جديد مع نادي ليدز يونايتد، خلال الموسم الحالي، من خلال تسجيله لثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة، بعدما غاب بشكل كامل في الموسم المنصرم، إثر استخدامه بشكل خاطئ، وعدم تمكنه من فرض شخصيته في الملعب، لكن فلسفة المدرب مارسيلو بييلسا الجديدة، جعلته يتغير بشكل جذري، ويتحول لمهاجم لا يضيع الفرص أمام شباك خصومه.
ماتيوز كليتش
أصبح لاعب الوسط البولندي ماتيوز كليتش (28 عاماً)، أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الموسم المنصرم، إذ ساعدته التدريبات المكثفة لبييلسا، التي فرضها على لاعبيه من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة مساء، في تحسين واضح لأدائه على أرضية الملعب.
سامويل سايز
يعرف عن المدافع الإسباني سامويل سايز عدم التزامه بالأدوار الدفاعية التي كانت تعطى له، لكنه في المباريات الأولى مع نادي ليدز في الدوري وكأس الرابطة الإنكليزية، أظهر التزامه التام بما يعطيه له المدرب مارسيلو بييلسا من تعليمات، لذلك بات اللاعب يقدم أفضل ما لديه في استغلال ثغرات منافسيه، ومن الممكن أن يكون أحد نجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي.
لوك أيلنغ
كان المدافع الإنكليزي لوك أيلنغ لاعباً جيداً خلال فترة وجوده مع ناديه السابق بريستول سيتي، لكن في ظل وجود بييلسا أصبح لديه مستوى متقدماً جداً، إذ أظهر قدراته الدفاعية الكبرى، بعدما طبق الفلسفة الجديد للمدرب الأرجنتيني، وأصبح سداً منيعاً في وجوه خصومه.
كالفن فيليبس
حظي خريج أكاديمية ليدز يونايتد لاعب الوسط كالفن فيليبس (22 عاماً)، بإيمان كبير من قبل المدرب الأرجنتيني بقدراته الفنية التي يتمتع بها، لذلك أصبح له دور مهم بشكل كبير مع فريقه أثناء المباريات التي خاضها، خاصة تلك الطريقة التي يطبقها بربطه بين واجباته الدفاعية والهجومية التي تعطى له من قبل بييلسا، ما أثار إعجاب الجماهير به.
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