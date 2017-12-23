"

استمروا في الضرب على الرأس وعلى الأماكن الحميمة، وهددوه بإطلاق النار، فكان يردد: “لم أفعل شيئا” حطّموا فكّه وشوهوا وجهه كما أحدثوا كدمات في كل مكان، ولحد الآن لا يزال أحس بآلام



"