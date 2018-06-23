

ويقول مدرس علوم الأحياء أسامة مصطفى وهو أحد أبناء مدينة دوما، إنّ "المؤسسة التعليمية (في الثورة) تعاني من مشاكل حقيقية فعلا ويجب تقويمها والعمل على تطويرها، والجزء الأكبر من الدعم المادي يجب أن يوجه لها عن طريق الحكومة المؤقتة والمنظمات الدولية للعمل على الحدّ من تسرب الأطفال من المدارس، فهم الجيل الأساس في البناء".







ويضيف مصطفى لـ"العربي الجديد": "قد نغرق في التفاصيل والمشاكل إذا دخلنا في حالة توصيف حقيقي للمؤسسة التعليمية في سورية في ظل حكم نظام الأسد، فهي نمطية بمناهج مضت عليها عشرات السنين دون تطوير أو سعي لتطبيق نماذج دول متقدمة، أتت الثورة لتطور جزءا منها لكنها وقعت بمشاكل تعوق التطوير فيها كون التعليم بحاجة لميزانية ضخمة وثابته لا تتوفر إلا في حال كانت هناك دولة مستقرة تعمل عليها".





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أما رقية (33 عاما)، وهي مدرسة لغة عربية، فتؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "الحرب دمرت جزءا كبيرا من العملية التعليمية في مناطق سيطرة المعارضة، كون المدارس كانت تتعرض للقصف بشكل مباشر، وكان الطالب يعيش الخوف الدائم من الطائرات ومر بأزمات نفسية، وفي المقابل بمناطق النظام استشرى الفساد فلم تعد هناك مبالاة من طرف المعلمين بالطلاب".



وتتابع: "النجاح بات ميسرا للجميع، كالحصول على الشهادات، حتى أن مدارس كاملة تخلت عن الرقابة في الامتحانات بشكل نهائي والنتيجة جيل جاهل يحمل شهادات فقط".



