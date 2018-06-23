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وبينما يشجع الإعلان الجامعات على توظيف فنانين فولكلوريين كأساتذة زائرين، تريد وزارة التعليم الصينية من هذه الخطة "الترويج لاندماج الثقافة التقليدية الصينية في التعليم الجامعي، ما يقود الطلاب إلى تعلم الحكمة الصينية، ونشر القيم التراثية للبلاد". وهي خطة يبدو أنّها تستهدف أساساً كبح الشعبية المتزايدة بين الشباب للثقافة الغربية، وثقافات شرقية أخرى.