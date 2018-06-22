حثت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الجمعة، روسيا على ممارسة نفوذها للضغط على النظام السوري "ليتوقف" عن انتهاك اتفاق "خفض التصعيد" في جنوب غرب سورية.
وقالت هيلي في بيان: "يجب وقف انتهاكات النظام السوري" لاتفاق "خفض التصعيد" في جنوب غرب سورية.
وأضافت: "نتوقع أن تقوم روسيا بدورها في تنفيذ وضمان اتفاق "خفض التصعيد" الذي ساعدت في وضعه" و"استخدام نفوذها لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وكل زعزعة للاستقرار في الجنوب الغربي وعبر سورية".
وحذرت السفيرة الأميركية من أنه "في النهاية، ستكون روسيا مسؤولة عن أي تصعيد جديد في سورية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد في وقت سابق الجمعة بالهجوم الذي يشنه النظام السوري في محافظة درعا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة فصائل معارضة، ودعا حلفاء النظام إلى وقف الأعمال القتالية لتجنب مأساة إنسانية.
وقالت هيلي في بيان: "يجب وقف انتهاكات النظام السوري" لاتفاق "خفض التصعيد" في جنوب غرب سورية.
وأضافت: "نتوقع أن تقوم روسيا بدورها في تنفيذ وضمان اتفاق "خفض التصعيد" الذي ساعدت في وضعه" و"استخدام نفوذها لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وكل زعزعة للاستقرار في الجنوب الغربي وعبر سورية".
وحذرت السفيرة الأميركية من أنه "في النهاية، ستكون روسيا مسؤولة عن أي تصعيد جديد في سورية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد في وقت سابق الجمعة بالهجوم الذي يشنه النظام السوري في محافظة درعا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة فصائل معارضة، ودعا حلفاء النظام إلى وقف الأعمال القتالية لتجنب مأساة إنسانية.
وأعلنت الأمم المتحدة أن هذا الهجوم يهدد أكثر من 750 ألف شخص في المنطقة. وتسيطر فصائل معارضة مختلفة على قرابة 70% من منطقة درعا، حيث يحتفظ تنظيم "داعش" بوجود هامشي.
(فرانس برس)
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