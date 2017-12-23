كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للجيش بتدشين مشروع تخطيط عمراني متكامل في منطقة بئر العبد شمال سيناء، بتكلفة 100 مليار جنيه، خلال مدة زمنية قوامها ثلاث سنوات، مشدداً على أن سيناء أرض مصرية، والقوات المسلحة ستتعامل مع الجماعات الإرهابية بعنف.
وقال السيسي، خلال افتتاحه مشروع استزراع سمكي في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، إنه لا يستطيع أحد المساس بأرض بلاده أو شعبها، داعياً المصريين إلى عدم القلق بخصوص ما وقع من أحداث إرهابية خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى أن "الدولة تسير بخطى جيدة، من دون أن تبيع الأوهام للشعب".
وأضاف السيسي: "لا بد من وضع حد للإرهاب الموجود في سيناء بدمائنا، حتى لا يقترب أحد من أرضنا. الموضوع ليس كلاماً فقط... وأنا لا أخاف غير منكم، أنتم أيها المصريون".
ونجا وزيرا الدفاع والداخلية المصريان من محاولة اغتيال، الثلاثاء الماضي، إثر استهداف مطار العريش بقذيفة، أدت إلى مقتل ضابط جيش وإصابة اثنين آخرين، بعدما كلف السيسي الجيش والشرطة باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مسجداً في قرية الروضة في بئر العبد، وأسفر عن مقتل 310 أشخاص.
وخاطب السيسي المصريين: "أعلم أنكم لا تخافون. أنتم تخيفون الدنيا كلها وهذا ليس وهماً... نحن بفضل الله نسير بخطى جيدة في المشروعات التنموية، ونحن طامعون في كرم ربنا وجهدنا فقط".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي تفقد مشروع حفر الأنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية، للربط بين شرق وغرب القناة، وتسهيل الحركة المرورية بين سيناء من جانب، والوادي والدلتا من جانب آخر، مؤكداً أهمية استغلال خبرات وقدرات الشركات المحلية في حفر الأنفاق، بدلاً من اللجوء إلى الأجنبية.
وقال السيسي، خلال افتتاحه مشروع استزراع سمكي في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، إنه لا يستطيع أحد المساس بأرض بلاده أو شعبها، داعياً المصريين إلى عدم القلق بخصوص ما وقع من أحداث إرهابية خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى أن "الدولة تسير بخطى جيدة، من دون أن تبيع الأوهام للشعب".
وأضاف السيسي: "لا بد من وضع حد للإرهاب الموجود في سيناء بدمائنا، حتى لا يقترب أحد من أرضنا. الموضوع ليس كلاماً فقط... وأنا لا أخاف غير منكم، أنتم أيها المصريون".
ونجا وزيرا الدفاع والداخلية المصريان من محاولة اغتيال، الثلاثاء الماضي، إثر استهداف مطار العريش بقذيفة، أدت إلى مقتل ضابط جيش وإصابة اثنين آخرين، بعدما كلف السيسي الجيش والشرطة باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مسجداً في قرية الروضة في بئر العبد، وأسفر عن مقتل 310 أشخاص.
وخاطب السيسي المصريين: "أعلم أنكم لا تخافون. أنتم تخيفون الدنيا كلها وهذا ليس وهماً... نحن بفضل الله نسير بخطى جيدة في المشروعات التنموية، ونحن طامعون في كرم ربنا وجهدنا فقط".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي تفقد مشروع حفر الأنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية، للربط بين شرق وغرب القناة، وتسهيل الحركة المرورية بين سيناء من جانب، والوادي والدلتا من جانب آخر، مؤكداً أهمية استغلال خبرات وقدرات الشركات المحلية في حفر الأنفاق، بدلاً من اللجوء إلى الأجنبية.
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