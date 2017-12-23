"ليس ضعفاً ولا ضعفين ولا ثلاثة أضعاف"، هكذا فاجأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المواطنين، عن رؤيته لسعر تذكرة المترو مستقبلاً، بعد أيام من تصريحات وزير النقل هشام عرفات عن وجوب زيادة سعر تذكرة المترو مقارنة بارتفاع سعر البيضة.
وخلال حضوره احتفالاً بانتهاء أعمال الحفر والتبطين للأنفاق أسفل قناة السويس، التي تساءل مراقبون عن فائدتها، خاطب السيسي الحضور بأمله في مشروع لمرحلة جديدة من مترو الأنفاق. ولكن، كعادته، اشتكى من ارتفاع التكلفة التي ستتكلفها الحكومة، قائلاً "قبل كدة كنا بناخد قروض من الخارج لكن المرة دي هنعملها بمعدات مصرية وهنحتاج قروض من البنوك والشركات بفائدة منخفضة بس ده هيتكلف كتير".
وعاد السيسي لـ"يصب في مصلحة المواطن" قائلاً: "وده معناه مش هينفع يكون سعر تذكرة المترو زي الأسعار الحالية ولا حتى ضعف ولا ضعفين ولا ثلاثة أضعاف". ثم يوجه كلمته في النهاية إلى المصريين "لو انتم مستعدين لكدة يلا معايا ونبدأ".
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واستقبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات السيسي كدليل على نية الحكومة رفع أسعار المترو، واستعدوا لـ"صب جديد في المصلحة"، كما علّقوا. وغرد "فستك" ساخراً: "السيسي: مش هينفع نعمل مشاريع ضخمة وتذكرة المترو بسعرها الحالي ولا حتى بـ 3 أضعاف سعرها، أنت مكانك مش هنا أنت مكانك فوووق".
وطالب أبو العز السيسي: "السيسي: تذكرة المترو في المشروعات الجديدة مش هتبقى بنفس السعر ولا ب 3 أضعاف كمان، صب في مصلحة المواطن يا سيسي #قناه_السويس".
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وجهت دعاء أسئلة عدة: "#قناة_السويس انا عايزة اعرف حاجة انا كواحدة شرقوية استفدت ايه من مترو الأنفاق والمشاريع اللي بتفتحها دي عشان تزود الأسعار عليا أنا كواحدة من عيلة متوسطة استفدت ايه من العاصمة الإدارية الجديدة اللي انا عمري ما هروحها ولا هعيش فيها أنت تطورت ليا التعليم طب القطارات ايه نظامها وووووو".
وسخر شبراوي: "- عندنا رئيس بيفتتح مشاريع كتير عشان البلد تتقدم
= والبلد بتتقدم فعلاً ؟؟
- لا هو بيفتتح بس".
وبصورة لسيدة تعمل على "توكتوك"، كتب خالد إبراهيم: "فلوس البلد بتظهر اهووو يا بلحه. ودي واحدة طالعة تسترزق بعربية الأنابيب وشايلة ابنها على رجليها واتنين في العربية. والله احنا شعب لنا الله".
فيما جاء تفسير د. إيمان هيكل: "السيسي بيحاول يخترع أي إنجاز بالكدب قبل الانتخابات".
ووافقه أحمد سعيد: "#قناه_السويس مش عارف لحد امتى هنعتبر الطرق والكباري مشروعات قومية وجوهرية وبلا بلا بلا، أومال التعليم والصحة والزراعة والصناعة يبقوا ايه!؟؟".
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وفي معرض حديثه صرّح السيسي بأن تذكرة المترو لا تغطي تكلفة الأنفاق فأجابه بتاع حسابات: "#قناه_السويس عايز يرفع تذكرة المترو 3 أضعاف عشان يعمل مشروعات جديدة طب ارفع كمان المرتبات 3 أضعاف عشان نستحمل رفع الأسعار دي ياللي يرفعوك علي نقالة ما تمشيش تاني أبدا".
وملخصاً غرّد النصر: "لقطة متكررة من أجلها تم هدر عشرات المليارات. محدش ضد المشروعات التنموية واللي يبقى ضدها مجنون.. لكن القصة تتعمل امتى وازاى وعلى أساس تحديد الأولويات وفي ظل وجود رقابة حقيقية وشفافية واطلاع على دراسات الجدوى لكل مشروع.. وده من حق الشعب والبرلمان المغيب بفعل فاعل".
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