جيل عربي "أميركي" جديد ساهمت موجة العداء للمهاجرين في الولايات المتحدة، خصوصا المسلمين، في تعزيز حضور أبناء الجالية العربية والمسلمة في المجال العام الأميركي، وذلك في محاولة لمواجهة هذه الحملة غير المسبوقة عليهم، وعلى انتماءاتهم الدينية والثقافية والعرقية.

أزمات تركيا بعيون عربية يكفي أن تمشي في شوارع إسطنبول كي ترى حجم الوجود العربي في تركيا، من مختلف الجنسيات والخلفيات الفكرية والإيديولوجية، وكأنها احتلت مكان بيروت التي كانت عاصمةً مفتوحةً لكل المضطهدين العرب في الستينيات والسبعينيات.

حساسية سلطوية لم تتحمل السعودية مجرّد تصريح مقتضب، ينتقد التجاوزات التي تقوم بها سلطاتها تجاه المعارضين، وانتفض الإعلام السعودي، ومنصّاته الإلكترونية التي تحرّكها أجهزة الأمن والمخابرات ضد كندا، ووصل الهزل إلى حد توجيه انتقاداتٍ لها على "إبادتها أهل البلد الأصليين".