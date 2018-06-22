مركز الثقل السياسي بفضل التقلبات الواسعة، المحلية والإقليمية، أصبح من الممكن في مصر خرق أعراف عديدة، وأصبح من الممكن أن نصل إلى مشهدٍ غير مسبوق، تُدار فيه كل الأجهزة الأمنية وكل السلطات بلا منازعةٍ من مكتب الرئاسة

اعتداء محدود ورعب غير محدود لعل موجة الاحتجاجات الاجتماعية في الأردن وتونس والبرازيل والأرجنتين وغيرها، وموجة التقلبات السياسية في كل مكان، تُسفر، بعد حين، عن ميلادٍ مصري جديد، نخب جديدة، وأفكار جديدة، وخيارات جديدة.

في مديح التمثيليات السياسية المقارنة واضحة لصالح التمثيليات المتقنة في عهد حسني مبارك، والتي سمحت برسم رئيس الحكومة في كاريكاتير في الصحف الحكومية، وبعناوين صحف تنتقد مبارك شخصيا ونجله في الصحف الخاصة، انتخابات نقابات وبرلمان لا تخلو من معارضين ومشاغبين.