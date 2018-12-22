تتضمّن فعاليات اليوم الأخير ورشة مقدّمةً في فن الكاريكاتير، تسعى إلى قراءة أعمال بعض الفنّانين الروّاد والمعاصرين، كما تتطرّق إلى كيفية صناعة الشخصيات في الأعمال الكاريكاتيرية، ويشارك فيها الفنّانون سمير عبد الغني، ومحمد حاكم، ومحمد عفّت، وسعيد بدوي.

وفي برنامج "مساحة مزّيكا"، توفّر التظاهرة منصّة لأصحاب المواهب الشابّة لتقديم أعمالهم للجمهور. كما تُقام حلقة نقاشية بعنوان "التمكين الثقافي.. تجارب عربية"، تُعرض خلالها ثلاث تجارب مصرية وعربية في التمكين الثقافي، من بينها "مؤسسة التعبير الرقمي العربي (أضف)"، و"الجنينة للأنشطة الثقافية والفنية"، و"إدارة الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة" التابعة لـ"الهيئة العامّة لقصور الثقافة".

الاختتام سيكون مع استعادة لأحد أبرز الأوبريتات العربية، متمثّلةً في "الليلة الكبيرة" التي كتبها الشاعر صلاح جاهين ولحّنها سيد مكاوي، في إخراج جديد للمخرج صلاح السقا وعرائس ناجي شاكر.

وكان اليومان السابقان قد شهدا تنظيم ملتقى "الفن المستقل في الوطن العربي بين والتحديات"، الذي ناقش تعريف "الفن المستقل"، ووضعه في مصر والوطن العربي ودوره في التنمية الثقافية، وما هي أهم الفرص المتاحة له.

تناول الملتقى، أيضاً، أهم التحديات التي تواجه الفنان المستقلّ، بما في ذلك التسويق الثقافي كأحد التحديات التي تواجه الصناعات الثقافية بشكل عام، وما هي سبل استدامة تجارب الفن المستقلّة في مصر والوطن العربي، وكذلك دور القطاعات المختلفة لدعم الفن المستقل.

كما أُقيم معرض كاريكاتير بعنوان "إنت تقدر"، وهو نتاج ورشة نُظّمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع الرسّام سمير عبد الغني، إضافة إقامة حفل موسيقي لـ "فرقة استابينا" (مشروع موسيقى البحر المتوسط)، وقد تنوّعت مساحات التعبير التي فتحتها التظاهرة، منها "مساحة حكي"، و"إبداع الطفل"، و"مسرح تفاعلي".