استعاد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، شريط ذكريات خسارة فريقه أمام فريق روما الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.



وقال فالفيردي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي :"واجهنا يوماً صعباً في العاصمة الإيطالية، يجب أن نكون حذرين في مثل هذه المواقف، ففي منافسات مثل دوري الأبطال والبطولات الكبرى، كل شيء من الممكن أن ينهار، من خطأ واحد".





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وأضاف: "بعدما تأهلنا من دور الستة عشر، وتم سحب القرعة، الجميع شعر بالسعادة لأننا سنواجه روما، المباراة الأولى كانت صعبة، فزنا 4/1 ، لو كنا فزنا 2/1، كان الجميع سيكون أكثر تركيزًا في المباراة الثانية التي كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا، لقد لعبوا بكل قوتهم، وقدموا كل ما لديهم، ونحن لم نتمكن من فعل شيء".



وكان نادي روما قد أقصى الفريق الكتالوني من دور ربع نهائي لمسابقة دوري الأبطال، رغم الخسارة ذهابًا بأربعة أهداف لهدف، لكنه تمكن من بلوغ دور نصف النهائي بعد الفوز بثلاثية نظيفة، في لقاء الإياب.