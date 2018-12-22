تمكن النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد، من حرمان المصري حسين الشحات مهاجم العين من هدف محقق في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم للأندية 2018.
وبينما كان لاعبو ريال مدريد يبحثون عن هدفهم الأول في شباك العين، بعدما سيطروا على مجريات الدقائق الأولى من عمر اللقاء، فاجأ النجم المصري حسين الشحات منافسيه بهجمة مرتدة قادها نحو شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وتلاعب النجم المصري حسين الشحات بسيرجيو راموس، واستطاع تجاوزه بطريقة رائعة، واستمر باستعراض مواهبه نتيجة تخطيه عقبة الحارس تيبو كورتوا الذي قفز محاولاً خطف الكرة من بين أقدام لاعب الوسط العربي، لكن دون فائدة.
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وأصبح مرمى ريال مدريد مشرعاً أمام حسين الشحات لاستقبال الهدف، بعدما أصبح فارغاً أمامه، لكن المفاجأة كانت عودة قائد ريال مدريد سيرجيو راموس إلى خط المرمى، لترتطم الكرة بقدمه وتخرج إلى ركلة ركنية، وسط دهشة النجم المصري الذي لم يصدق الفرصة التي أضاعها.
ولم يضع نجوم ريال مدريد الوقت، بل ردوا بسرعة على الهجمة الخطيرة التي قادها النجم المصري، بإحرازهم الهدف الأول في الدقيقة (14) من الشوط الأول، عبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحائز على جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.
(العربي الجديد)
وبينما كان لاعبو ريال مدريد يبحثون عن هدفهم الأول في شباك العين، بعدما سيطروا على مجريات الدقائق الأولى من عمر اللقاء، فاجأ النجم المصري حسين الشحات منافسيه بهجمة مرتدة قادها نحو شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وتلاعب النجم المصري حسين الشحات بسيرجيو راموس، واستطاع تجاوزه بطريقة رائعة، واستمر باستعراض مواهبه نتيجة تخطيه عقبة الحارس تيبو كورتوا الذي قفز محاولاً خطف الكرة من بين أقدام لاعب الوسط العربي، لكن دون فائدة.
وأصبح مرمى ريال مدريد مشرعاً أمام حسين الشحات لاستقبال الهدف، بعدما أصبح فارغاً أمامه، لكن المفاجأة كانت عودة قائد ريال مدريد سيرجيو راموس إلى خط المرمى، لترتطم الكرة بقدمه وتخرج إلى ركلة ركنية، وسط دهشة النجم المصري الذي لم يصدق الفرصة التي أضاعها.
ولم يضع نجوم ريال مدريد الوقت، بل ردوا بسرعة على الهجمة الخطيرة التي قادها النجم المصري، بإحرازهم الهدف الأول في الدقيقة (14) من الشوط الأول، عبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحائز على جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.
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(العربي الجديد)
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