يمرُّ المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغوايين بأزمة تهديفية حادة، مع فريق ميلان هذا الموسم، بعد أن واصل صيامه عن الأهداف للمباراة السابعة على التوالي، ما عرضه لموجات غضب وسخرية من مشجعي النادي العريق ونجومه القدامى.



واستهزأ ألدو سيرينا نجم ميلان السابق وهداف الكالتشو في موسم 1988-1989 من أرقام ايغواين، القادم هذا الموسم معاراً من يوفنتوس، قائلاً إنها تشبه أرقام زميله المدافع ليوناردو بونوتشي.



وقال ألدو مهاجم منتخب إيطاليا في مونديال 1990 ساخراً لصحيفة (لا ريبوبليكا): "أعتقد أن انتقاله من يوفنتوس إلى ميلان شكّل صدمة له. كان من المفترض أن يكون رمزاً مهماً في الفريق لكن أرقامه التهديفية مثل المدافع بونوتشي".



وأضاف: "لا يؤدي بشكل جيد في المواجهات الكبرى والحاسمة رغم أنه يجب أن يسجل 20 هدفاً على الأقل في الموسم"، لكنه لم يهز الشباك منذ شهرين تقريباً، رغم انطلاقته القوية في الموسم حين سجل 6 أهداف في أول 5 مباريات.



كما انتقد عصبيته وانفعالاته الغاضبة باستمرار، معيداً للأذهان واقعة طرده أمام يوفنتوس، مضيفاً: "يبلغ من العمر 31 عاماً الآن ويجب أن يكون أكثر اتزاناً، وأن يدرك كيفية تهدئة الأمور دون إرباك زملائه".

اقــرأ أيضاً الجزائري ماندي يتحدى عمالقة أوروبا بتصريح مثير



ودفع ميلان 18 مليون يورو لاستعارة مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق ويجب عليه دفع 36 مليون يورو، إذا أراد تفعيل بند الشراء في نهاية الموسم بعد أن استغنى عنه يوفنتوس عند وصول كريستيانو رونالدو.



