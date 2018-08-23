ويعتبر تلوث الهواء عاملَ خطر مساهماً في عدد من اﻷمراض، بما فيها مرض القلب التاجي، وأمراض الرئة، والسرطان، والسكري. وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" أنّ نحو 17 مليون رضيع في شتى أنحاء العالم يتنفسون هواءً ساماً، بما قد يضر بتطور أدمغتهم.

وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2016، يتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص من بين كلّ 10 أشخاص حول العالم، ما يجعله رابع أكبر عامل خطر دولياً، واﻷكبر في الدول الفقيرة حيث يتسبب في 93 في المائة من الوفيات أو اﻷمراض غير المميتة.



(الأناضول)