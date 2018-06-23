





بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الجمعة، مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، التطورات الإقليمية والدولية وجهود تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة مع وزيري الخارجية الأميركيين مايك بومبيو، والدفاع جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى واشنطن، منذ الخميس، وتستمر أياما عدّة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم السبت، بأنّ الملك عبد الله بحث ووزير الخارجية الأميركي علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالأضافة إلى ‎مساعي تحريك عملية السلام.





ونقلت الوكالة عن العاهل الأردني تأكيده "ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية".

اللقاء تطرق أيضاً إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الجانبان على أهمية دعم مساعي التوصل إلى حل سياسي لها، وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سورية، التي تم التوصل إليها العام الماضي، بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

كذلك، بحث العاهل الأردني مع ماتيس، وبولتون، في لقاءين منفصلين، مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وبدأ العاهل الأردني، أمس الخميس، زيارة عمل رسمية إلى واشنطن تستمر أياما عدّة، سيجري خلالها مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين المقبل، بحسب بيان سابق للديوان الملكي الأردني.









والأسبوع الماضي، حط كبير مستشاري الرئيس الأميركي، وصهره، جاريد كوشنير في الأردن، حيث التقى الملك عبد الله الثاني، وبحثا معاً الوضع في غزة وجهود تحريك عملية السلام.

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فقد تم خلال اللقاء، الذي شارك فيه أيضاً المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جايسون غرينبلات، استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات التعاون بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الراهنة إقليمياً ودولياً.









(العربي الجديد)