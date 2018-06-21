بحث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع كل من كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، والظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبحسب تغريدة للوكالة على حسابها في "تويتر"، فإن الشيخ تميم ناقش مع كوشنر وغرينبلات، أيضاً علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.
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من جانبه، قال البيت الأبيض إن أمير قطر، التقى في الدوحة، الخميس، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات.
ووفق بيان المكتب الصحافي للبيت الأبيض، فقد جرى خلال اللقاء بحث زيادة التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر، وسبل تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتأتي زيارة كوشنر إلى الدوحة بعد لقائه العاهل الأردني، عبدالله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للتباحث حول الخطوات التنفيذية للاتفاق على ما يسمى بـ"صفقة القرن" لإنهاء القضية الفلسطينية، والتي لم يعلن أي من الأطراف الإقليمية محاورها رسمياً.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق يوم الخميس في القاهرة، كوشنر وغرينبلات، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ومدير الاستخبارات العامة عباس كامل.
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