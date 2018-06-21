بحث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع كل من كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، والظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وبحسب تغريدة للوكالة على حسابها في "تويتر"، فإن الشيخ تميم ناقش مع كوشنر وغرينبلات، أيضاً علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.