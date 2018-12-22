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السيطرة على الحدود العراقية – السورية، تتطلب غطاء جويا متطورا



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وقال المكتب الإعلامي، لرئيس الحكومة، في بيان صحافي، إنّ "عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، شرح خلاله الأخير حيثيات الانسحاب المرتقب من سورية، وأكد أنّ الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والإرهاب في العراق وبقية المناطق".

وأضاف البيان أنّ "بومبيو أثنى على وحدة الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وعلى جهود الحكومة بحماية الأمن في العراق، ومنع التدخل في شؤونه، وإكمال التشكيلة الوزارية".

وأشار إلى أنّ "عبدالمهدي استعرض طبيعة التطورات الإيجابية الجارية في البلاد والسعي لاستكمال التشكيلة الحكومية، التي من المتوقع أن تحقق المزيد من التقدم خلال الأسبوع المقبل".

وأكد عبد المهدي، أنّ "تطور الأمن في سورية والوصول إلى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالأمن العراقي واستقرار المنطقة"، مشيرا إلى أنّ "العراقيين هم الأكثر حرصا على ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة بلادهم، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية".

وأثنى على "القرار الأميركي الصائب بتمديد مهلة شراء العراق الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما، والاتفاق على كيفية التعامل في هذه المواضيع من خلال تعميق العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المشتركة"، مؤكدا أنّ "جميع هذه الأمور، وغيرها ستكون مدار بحث معمق في اللقاءات المرتقبة بين الطرفين"، بحسب البيان.

وأثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب قوات بلاده من سورية، قلق الحكومة العراقية، التي تحاول الحصول على ضمانات أميركية، على ألا يكون لقرارها تداعيات سلبية على أمن العراق.

وقال مسؤول قريب من مكتب رئيس الحكومة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي قلق من القرار الأميركي، والذي قد يؤثر سلبا على أمن العراق، خاصة وأنّ السيطرة على الحدود العراقية – السورية، تتطلب غطاء جويا متطورا، في وقت لا يمتلك العراق تكنولوجيا متطورة للمراقبة".

وأكد أنّ "عبد المهدي طالب، خلال الاتصال الهاتفي، بضمانات أميركية، لمنع عودة داعش للعراق بسبب القرار"، مبينا أنّ "وزير الخارجية أكد له ذلك، وطمأنه بأنّ القرار تمت دراسته من كل الجوانب، وأنّ أمن العراق من أولويات واشنطن".

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ويحذّر مراقبون أمنيون، من خطورة قرار الانسحاب الأميركي، على العراق، والذي يفقد العراق الغطاء الجوي الأميركي، خاصة وأنّ الصحراء العراقية الواسعة الممتدة على طول الحدود السورية لم تتمكن القوات العراقية من السيطرة عليها، وما زالت تضم جيوبا لتنظيم "داعش".