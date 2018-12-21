من جهته، وصف الأكاديمي والباحث الأفغاني ذين الله صائم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الأمر بـ"فاتحة خير"، قائلاً إنه "سيأتي بآثار إيجابية، بغض النظر عن دوافعه لأنه مطلب الأفغان، ولأن الوجود الأميركي هو العثرة الأساسية في وجه الحوار بين الأطياف الأفغانية وتحديداً بين طالبان والحكومة"، معتبراً ذلك خطوة تشجع "طالبان" للتوجّه صوب الحوار والحل السلمي للمعضلة الأفغانية.