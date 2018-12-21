"درع الشمال" دعوة لروسيا يعد تزامن زيارة وفد عسكري إسرائيلي موسكو مع كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "ضرورة توسيع دور قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان"، "دعوة" إسرائيلية إلى روسيا للقيام بدور في جنوب لبنان، مشابه لدورها في جنوب سورية.

ماكرون.. رواية فرنسية أخرى يرتبط مصير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بما سيفعله اليوم السبت، فإما ينجح في المرور من زحمة التظاهرات والبقاء صامداً حتى نهاية ولايته عام 2022، بالاتفاق مع أحزابٍ محدّدة، أو سيواجه مصيراً قد يؤول إلى إطاحة الحكومة، أو حتى استقالته.

الغاز وديمومة إسرائيل "الجوانب الفنية والأمنية" لمشروع مدّ أنابيب غاز من إسرائيل إلى أوروبا، تعني تأمين حماية أوروبية للإسرائيليين، بعد الحمايتين، الأميركية والروسية. وعليه، فإن "رمي اسرائيل" في البحر بعد تأمين خطوط الغاز، أصبح بحكم الأمر الواقع، أمراً بعيداً وغير ممكن.