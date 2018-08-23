

وأشارت إلى أن الأداة الجديدة لن تعلن عن هوية المستخدم. ويمكن أن تستفيد منها أي منظمة غير حكومية تعمل في المجال السياسي. كما ستوفر الحماية للأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون "هوتميل".

يذكر أن "مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"تويتر" أعلنت كل منها، يوم الثلاثاء، عن تحديد وحذف حملات تضليلية ومحاولات قرصنة إلكترونية ربطتها بروسيا وإيران. وفي اليوم نفسه، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن "اللجنة الوطنية الديمقراطية" اتصلت بـ"مكتب التحقيقات الفدرالي" (إف بي آي) بعد توصلها إلى محاولة اختراق قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بها.