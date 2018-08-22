وسيبدو الكمبيوتر المحمول منخفض التكلفة إلى حد ما مثل جهاز MacBook Air الحالي، لكن مع حواف أرفع تحيط بالشاشة، والتي ستصبح شاشة شبكية.

كما تم تحديث جهاز "ماك ميني"، نظراً لأنه تم تحديثه منذ حوالي أربع سنوات. وتم تصميم الإصدار الجديد للمهنيين الذين لديهم خيارات جديدة للتخزين والمعالج، على الرغم من أن ذلك سيجعله أكثر تكلفة من الإصدارات السابقة، بحسب مصادر لشبكة "بلومبيرغ".

ويمكن لهذه المراجعات أن تساعد في بيع المزيد من الوحدات من خطوط المنتجات ذات الأداء الضعيف، لكن الشركة تعوّل على مبيعات ثلاثة هواتف جديدة، وساعات مزودة بشاشات أكبر، وجهاز "آيباد" الجديد، خلال الموسم الجديد.