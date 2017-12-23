

فكتب الناشط السياسي بشير الغربي "قرار دولة الإمارات بمنع نساء تونس من دون سائر نساء الدّنيا من دخول أراضيها أو حتى المرور عبر مطاراتها هو ليس إهانة للمرأة التونسيّة فقط بل هو إهانة لكلّ تونسيّة و لكلّ تونسي، هو إهانة وطنيّة لنا جميعا ولا يُمكن الردّ عليها سوى بموقف رسمي من رئاسة الجمهوريّة يعيد الاعتبار لكرامة التونسيّين".



وكتبت الإعلامية هدى همامي دلاله "ويتواصل مسلسل التطاول على تونس، نساء بلادي نساء ونصف".

وسخرت الإعلامية صباح التوجاني من القرار الإماراتي محملة الدولة التونسية المسؤولية تجاه الصمت عن هذا القرار المهين، فكتبت "ما الذي يدفع بلدا غير شقيق إلى تحجير سفر التونسيات إليه... ثم وبعد ساعات قليلة يرفع المنع بصفة استثنائية؟؟ قرار المنع فيه مس من كرامة التونسيات ومن سيادة البلد...أين هو رئيس الدولة ولماذا لم تتم دعوة السفير إلى قرطاج للتعبير عن الغضب والاستنكار؟؟ أين هي النخوة التونسية وهيبة الدولة وكرامة نساءها؟ إهانة كبيرة الحقتها بنا الإمارات غير الشقيقة....وجب الرد على الفعل بمثله....آه يا تونس..حرايرك مرمدوهم (نساؤك أساؤوا إليهم)".



وهو رأي شاركها فيه الإعلامي علاء زعتور بالقول "بلاغ وزارة الخارجية يتحدث عن "قبول" السفير الإماراتي. هذا ما قدرت عليه هيبة الدولة".



يُذكر أن رئاسة الحكومة التونسية أكدت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلف كاتب الدولة لدى وزير الخارجية باستدعاء السفير الإماراتي بتونس. وقد أعلن هذا الأخير أن القرار كان لترتيبات أمنية وتمّ إلغاؤه بعد ساعات من الإعلان عنه.