خسر فيلم "جيمس بوند" المقبل مخرجه. إذ أعلن المنتجان، مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي، مع نجم الفيلم، دانيال كريغ، أمس الثلاثاء، أن داني بويل خرج من المشروع بسبب "خلافات إبداعية".



بويل، مخرج فيلم "سلمدوغ مليونير" وفيلم "ترينسبوتنغ"، أكد في وقت سابق من العام الحالي أنه سيخرج الفيلم الخامس والعشرين للعميل "007". وكان يعمل مع مساعده جون هودج على السيناريو.



وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم "بوند 25" في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وسيكون الخامس لكريغ في دور "جيمس بوند"، على الرغم من التكهنات التي لا تنتهي عن شخصية الممثل التي ستخلف كريغ.









وانتشرت أخيراً شائعات عن قيام وانتشرت أخيراً شائعات عن قيام إدريس إلبا بالدور، بعد أن غرّد "إلبا، إدريس إلبا"، على غرار العبارة الشهيرة من الفيلم "بوند، جيمس بوند".



ينتظر عرض فيلم "بوند" الخامس والعشرين في الولايات المتحدة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.









(أسوشييتد برس)