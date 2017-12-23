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مشروع "الحزام والطريق" يستهدف دفع عجلة النمو عبر التجارة الخارجية، ويستهدف كذلك إيجاد عقود ضخمة للشركات والصناعة الصينية، في وقت فقد الاقتصاد الصيني قوة الدفع



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