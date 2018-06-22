الزمرد

يصفع الزبرجد

فيمضي الياقـوت

مسرعاً...!

الجواهر اليمانيَّة

كثيرة

لكن أين وسادة النور؟

أدراج بدخش*

تنزلق أكثر

ونمر اليقين

يزأر.



* بدخش: ناحية من تركستان أفغانستان ومعناها الآخر الخمرة حمراء اللون (م).

** بيجان إلهي شاعر إيراني من مواليد 1945، ورحل عام 2010. انتمى إلى جماعة "الشعر الآخر" التي ظهرت في ستينات القرن العشرين في إيران؛ وهي جماعة شعرية تميل إلى التصوّف والسير في عوالم أخرى بعيدة عن مواضيع السياسة والاجتماع التي كانت مهيمنة. قام إلهي بترجمة "الإشراقات" للشاعر الفرنسي آرتر رامبو وكذلك نقل إلى لغته "شطحيات" الحلاج، ومن شعراء القرن العشرين نقل أعمال الشاعر الإسباني فريدريكو غارسيا لوركا والشاعر الألماني فريدريش هولدرلين والشاعر البلجيكي هنري ميشو.

*** ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي