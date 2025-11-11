يوم قَبِل مظفر النواب مني جوزة

- مظفر النواب، الشاعر العراقي، كان له تأثير كبير في سوريا، حيث اعتُبر الأكثر سوريّةً بين الشعراء. أمسياته الشعرية، مثل تلك في مصياف، جذبت اهتمامًا واسعًا لتفاعل الجمهور مع كلماته الثائرة. - في إحدى الأمسيات، ألقى النواب قصائده المتمردة والصادقة، محولًا البذاءة إلى أدب، مبررًا استخدامه للكلمات الجريئة بأنها أقل بذاءة من الواقع. تميزت الأمسية بتفاعل كبير حتى من الحضور لأسباب اجتماعية. - لحظة تقديم الكاتب لحبة الجوز للنواب بقيت ذكرى خالدة، رمزًا للقاء بين جيلين، واستمرت في إلهام الكاتب رغم عدم تحقق أمنيته بلقاء آخر.

مثل اللبنانية فيروز، والسعودي عبد الرحمن منيف، تعاملت الذاكرة السورية مع مظفر النواب على أنه جزء منها. واحتفظت له ولنزقه بمكانة خاصة، واعتبرته الأكثر سوريّةً بين شعرائها.

انسلخ النهار إلا قليلاً من بصيص محتضر، حين كنّا لا نزال مصلوبين على أشجار الزيتون في الأرض البعيدة عن المنزل ذات مساء خريفي موسوم بالبرد والضجر. وكانت شخصية والدي العائمة على بحر متلاطم من القلق تحثّنا على مواصلة القطاف حتى آخر خفقة من سراج ذلك النهار قبل أن نلفت نظره إلى أن هناك أمسية شعرية لمظفّر النواب في المركز الثقافي بمصياف بعد حوالي ساعة ونصف تقريباً.

كانت هذه كلمة السر التي وهبتنا الانعتاق، ولو مؤقتاً، من اعتلاء شجرات زيتون تُركت على حالها عشرات السنين واحتاجت مهمّة قطافها على الوجه الأمثل إلى طرزان ومعه قردته شيتا.

الجو الخريفي الجميل وقدوم البرد على استحياء في ذلك اليوم الخريفي من بداية التسعينيات وسم طريق عودتنا إلى البيت بطابع السحر حيث كان محظوظاً من يعثر بين أوراق الكرمة الصفراء على عنقود عنب مكتنز أو "طاب" تين منحه الخريف مذاقاً بطعم الجوع أو حبة جوز ضربتها سياط ريح هوجاء فألقت بها من سرير الغمام في الأعالي إلى التراب المتدثر بالأوراق المتساقطة في معركة الطبيعة.

أما أنا ولسبب يتعلق بسعادتي بقرب لقاء شاعر كبير منحه حديث المثقفين عنه طابع القداسة، وألهمتني سيرته الذاتية وقصائده الثائرة المكتوبة بلغة تمرد فريدة روحاً متوثبة تنتفض على قيود المألوف، اخترت أن أسير وعيناي معلقتان بالقمر المسافر بين الأشجار الباسقة قبل أن تقعا على شجرة عارية إلا من حبة جوز وحيدة كانت الناجية الوحيدة من غضبة الطبيعية.

وجرياً على عادة قديمة اتبعتها منذ انطلت علي فكرة أن للإيثار عوائد سوف يجود بها زمن قادم لم يأت حتى الآن، قررت أن حبة الجوز هذه قد تكون من نصيب أمي أو أبي أو أي عابر خاطر فاحتفظت بها في جيبي ومضيت مشوقا إلى غايتي.

كان الوقت قد بدأ يضيق، فخرجنا على عجلٍ إلى طريق الضيعة نلتمس سيارة عابرة أو جراراً أو دراجة نارية تقلنا إلى حيث وقف هناك على المنصّة، يزأر كليث جريح يعاقر الشعر والانكسارات والمجون.

وإلى جانبه انتصب كوب معدني أخفى في جوفه شراباً، سرعان ما فعل شعره في نفوس الحاضرين فعلها فيه بعدما كانوا قد تواطأوا معه سرّاً على محاولة بائسة لإخفائه. وهو المشرّد على قارعة المنافي تتفق المخابرات العربية على مطاردته كما لم تفعل في يوم من الأيام فيخاطب أحد المخبرين:

"من هذا الغائر في زاوية الشارع

عيناه كجرذ الطاحون

أأنت

أنت؟!

أما زلت تراقبني؟!

راقب يا سيد راقب

إسرائيل ترش علينا ماء الورد وأنت تراقبني

أمكتوب في الشام علي وفي بغداد؟

قصارى ما فعلت أنني مددت يدي إلى جيبي، وناولته صامتاً حبة الجوز التي جاءت متأخرة عن ميعاد قطافها لشهرين كاملين

قبل أن يتوجّه إليه بخطاب وجداني يحمل في طياته الكثير من الشفقة والرثاء لحاله: "إن كنت بهذا التقرير تريد شراء خبز لعيالك فسيشبون حراماً"ً.

كان مظفّر الوحيد القادر على تحويل البذاءة إلى أدب بات اليوم "لوحاً محفوظاً" في سماء الشعر العربي. وكانت حجّته في هذا أبلغ من الشعر نفسه: "آتوني بكلمة قلتها أكثر بذاءة من الواقع الذي نعيش فيه". ومع ذلك، وعلى الرغم من كل "سبابه المقذع" فقد كان وقوراً حد الإيمان، مؤمناً درجة اليقين.

كان التفاعل مع أمسية مظفّر الشعرية رائعاً، حتى الذين حضروا لكي يبرزوا "بريستيجاً" أدبياً لا يزال فضفاضاً عليهم وجدوا أنفسهم مأخوذين بروعة الرجل وكاريزما حضوره. وكان السؤال الذي ألحّ على الجميع في حينه ممن تسرب إليهم أن تقريراً أمنياً قد رفع بهم لدخولهم "كمين" أمسية مظفّر الشعرية هو: كيف يمكن لرجل أمن يملك تعليماً متواضعاً وثقافة غير موجودة في الأساس، حتى ببعدها الحزبي، أن يرفع تقريره بـ "موضوعية" إلى الجهات العليا وهو الذي اعتاد أن يفسر كل تصفيق زائد أو تفاعل كبير من الحضور على أنه مؤامرة أو خروج صارخ عن المسموح به.

أحسب أننا جميعاً لم نكن معنيين بالجواب عن هذا التساؤل أقله في اللحظة التي كانت فيها خمرة مظفّر لا تزال تأخذ بناصية انفعالاتنا. وعندما لاحت انفراجة في الطوق البشري المحيط بمظفر حاولت الولوج إلى عالمه، قبل أن أجد نفسي في حضرة عينيه. لم أشأ أن أتكلم. وما عساه يقول صبي في السادسة عشرة من عمره في حضرة مظفّر النواب؟

قصارى ما فعلت أنني مددتُ يدي إلى جيبي، وناولته صامتاً حبّة الجوز التي جاءت متأخرة عن ميعاد قطافها لشهرين كاملين، وكأنما لتساعد هذا الصبي في قطاف لحظة فارقة من عمره، لحظة لم يتوقف تدفق فيضها أعواماً طوالاً توالت.

وكان منظره وهو يقبض عليها عندما هم بالرحيل مدعاة لسعادتي وشعوري بأنه يقبض على ذاكرة صغيرة مشتركة جمعتني به. وطوال سنوات لاحقة كنت فيها مؤمناً بأنني سألتقي بالنواب يوماً.

كأن أستوقفه في أحد شوارع دمشق التي عاد إليها شاعراً شريداً تاركاً حزنه وفرحه ويقوده شبح مضنى إلى شبح، أو في ركن منسي من مقهى "الهافانا" حيث كان يجتمع المنفيون من أوطانهم فيها، أو في أي مكان عابر قد يلهث عليه من عزف وترياته الليلية ومضى يتزود للرحيل. غير أن هذه الأمنية وخلافاً لحدس اعتقدت أنه لا يخطئ لم يكتب لها أن تتحقق.

لم يقدّر لي أن أخبر النواب لاحقاً بأنني ذلك الصبي الذي وهبه ذات حزن حبة جوز في موسم الجوع إلى الحرية. لم يكتب لي أن أسأله إن كانت قصتي معه على مألوف حدوثها وبساطتها قد ألهمته بشيءٍ حتى لو بقي ذلك الشيء حبيساً في طوية نفسه. في حين بقيت نفسي شغوفة بالجواب عن هذا السؤال الذي بقي محكوماً بمتعة الغموض ومفاجآت الاحتمالات.

تعب طينك يا مظفّر... فرحل فيمن رحلوا... أما أنت فما زلت حيث أنت ومعك كل الثائرين تتوضؤون بسيف علي قبيل الفجر.