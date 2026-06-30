يا وحدكم.. يا وحدنا

رغم غياهبنا العاتمة وعجزنا الأليم المديد، ننتبه ونشهد على حرب الصهاينة على غزّة، وعلى استذئابهم لالتهامها والتهام الجنوب اللبنانيّ، وقضمهم السابق واللاحق جنوبنا السوريّ، وعلى استشراسهم الصفيق لا يزال يعمل على اجتثاث الجذور؛ جذورنا. بينما يصمد أهل الأرض ويتشبّثون بجذورهم الأزليّة. والجذور عقدة المحتلّ الصهيونيّ الأصليّة، لبديهة يعرفها الصهاينة أنفسهم، أن لا جذور لهم في فلسطين أو لبنان وسورية، أو في أيّ أرض سيستبيحونها. في حين نحن هنا، تتكدّس ساعاتنا اليوميّة بثقل الهراء المريع والهواء المدمّى. تتالى الأحداث والحوادث المجلجلة من حولنا في دفق يقطّع أنفاسنا ويبدّد محاولات استيعابنا، تأمّلنا، ويفتك بالتفكير معاً بوصفنا جماعة بشريّة تتماثل بتوجّهها الوطنيّ الصرف والحلم، تعشق أرضها التي كان من المفترض أنّها اليوم تتهجّى صناعة الوطن الحرّ الكريم بعد هروب الساقط، وطن الجميع وللجميع دونما إقصاء أو اقتطاع نتفة من جسده. ولكن، وتبعاً لراهننا المُهدِّد بالخراب العميم، تجاوزنا الشعور بالخذلان واختفى فرحنا بالخلاص، وتضخّمت كارثتنا أكثر ممّا عهدناه من انكساراتنا المديدة. أصيبت أوهامنا البيضاء بالشلل. باتت أحمالنا أكثر ثقلاً، ومصائبنا ثقبتْ أكفّنا المتعبة. أحبارنا تكاد تجفّ، والعار يخبط بنا يحاصرنا بمقتلتنا الرهيبة. يخنقني الأسف المرّ، يا غزّة ويا جنوب لبنان وجنوبنا. يعجزنا راهننا بأشدّ ما أعجزنا العهد الماحق البائد. كنّا بذبالة أنفاسنا، بعيداً عن سماسرة القضيّة الفلسطينيّة وسواها من القضايا العادلة، نقتنص بعض الوقت من عجزنا، لتسطير مواقفنا الرافضة للاحتلال الصهيونيّ، ومؤازرتنا الإنسانيّة والأخلاقيّة للضحايا والمغتَصَبين أنّى وجدوا، كنّا نفعلها بين كوابيسنا وحطامنا، نشجب الاحتلال الصهيونيّ، وفي ظلال الكلام والرعب ندوّر الزوايا وبالمجاز نلوي عنق اللغة ونحن نقصد أيضاً ديكتاتورنا، والمختصّ بنهبنا وقتلنا وحدنا؛ نحن الشعب المتجّذّر في هذه الأرض مع ينابيعنا، زيتوننا وقمحنا. فبالطبع، لا يقلّ خطر الديكتاتوريّة أو الشموليّة على الشعوب، عن خطر الاستعمار. فهما ينهجان النهج ذاته لقمع الشعوب وإخضاعها. ولأنّ التضامن الشعبيّ أكثر ما يهدّد سيطرتهما ووجودهما، يسعى كلاهما إلى تدمير القيم المجتمعيّة، وتدمير الروابط الاجتماعيّة، فيثيرا النعرات الطائفيّة والقبليّة والإثنيّة لتكريسها وخلق صراعات فيما بين أفرادها، فيفقد المجتمع بوصلته الموحّدة التي تشير إلى عدوّه الأساسيّ: السلطة السياسيّة أو سلطة المستعمر. كما أنّهما يبتدعان الأزمات؛ البطالة والفقر والغلاء لمحاصرة المجتمع وإشغاله بتأمين حاجات يومه. ما يشغل المجتمع عن القضيّة الأساسيّة ومواجهة أسباب أزماته ومسبّبيها. ويلجأ الديكتاتور والمحتلّ إلى زعزعة الثقة بالعمل الجماعي بتخوينهما أيّ نشاط جماعيّ، مدنيّاً كان أم سياسيّاً، والادّعاء بكارثيّة نتائجه على الفرد لتخويفه وإبعاده عن الجماعة. ولتحقيق ذلك، يغيّبان الوعي السياسيّ، ويخنقان الحركات الإصلاحيّة والأحزاب السياسيّة ويقمعان أشكال المعارضة كلّها فيحرمان المجتمع من معرفة حقوقه الإنسانيّة العامّة والمطالبة بها، ولا شكّ سيرافق ذلك انتفاء تحقيق العدالة وتغييب الديمقراطيّة. وإذاً، في ظلّ الأنظمة الشموليّة والاستعماريّة يفقد الفرد شعوره الجمعيّ، يشكّ بمجتمعه وقد تجزّأ، فينكفئ على ذاته ويغوص في البحث عن خلاصه الشخصيّ وحلوله الفرديّة لأزماته، لتمتلئ البلاد بالقواقع والمتقوقعين الشكّاكين ببعضهم بعضاً، كلّ ينطوي بمفرده على أوجاعه وجوعه وخوفه وما نزال باقين ونتمدّد كلّ منّا في قوقعته العفنة، يخنقنا وقتنا الرهيب، يا غزّة ويا جنوبيْنا. يا وحدكم. ويا وحدنا.