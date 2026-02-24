وادي النضارة... خزّان الذاكرة السورية

- التاريخ والتراث في وادي النضارة: يتميز وادي النضارة بتنوع مناخي وتضاريسي ساهم في ازدهار الزراعة واستيطان البشر منذ القدم، مع وجود آرامي سرياني وفينيقي، ومعالم دينية بارزة مثل دير مار الياس الريح وقلعة الحصن. - الطقوس الاجتماعية والتغيرات الثقافية: تراجعت الطقوس الاجتماعية التقليدية، بينما تأثرت المنطقة بالعولمة، مما أدى إلى دمج العادات المحلية مع التقاليد الحديثة، مع استمرار التراث الغذائي التقليدي. - التحديات والجهود للحفاظ على التراث: تواجه الحرف التقليدية تحديات مع دخول الآلات الحديثة، ويرى البعض ضرورة تفعيل دور المؤسسات للحفاظ على التراث، بينما تُعد الحروب التهديد الأكبر للموروث الثقافي.

وادي النضارة خزان الذاكرة السورية، حيث يتداخل الحجر بالعادات، والعمارة باللغة والطقوس، في مشهد حيّ لا يختصر الماضي بقدر ما يفتح أسئلة الهوية والتحوّلات الاجتماعية.

يقع وادي النضارة غرب مدينة حمص، بين جبال الساحل السوري وسهل عكار، وقد أدّى تنوّع المناخ والتضاريس فيه إلى ازدهار الزراعة، وبالتالي لاستيطان بشري منذ آلاف السنين. وقد وصف الباحث جودت إبراهيم هذا الامتداد الحضاري بـ"إكسير الحياة" لسكان الوادي، مشيراً إلى استقرار الآراميين السريان في الساحل والجبل، ولا سيما منطقة المشتى، خلال بدايات العصر الفارسي - القرن السادس قبل الميلاد، لتنشأ قرى زراعية شكلت نواة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وبرأيه، حافظت اللهجة البيضاء المتداولة على مفردات ذات جذور آرامية سريانية، مثل: لطش (سرق)، مروّم (ارتفاع منسوب الماء)، عفارة الكرم، شربوكة، دندل، فرفط، جهجه الضو، كرعوبة دكة (رباط السروال)، قبوعة، بلوعة، دكان، زبون، وزفت، وغيرها من المفردات التي تشكّل جزءاً من الذاكرة اللغوية للمنطقة.

وجود فينيقي

استند إبراهيم إلى أقوال المؤرّخين، وفي مقدمتهم يحيى بن سعيد الأنطاكي، "حول نزوح قسم كبير من الغساسنة المسيحيين من حوران إلى وادي النضارة، حيث حافظوا على ديانتهم المسيحية ولغتهم العربية، تزامن ذلك مع هجرة قبيلة البهرة المسيحية من اليمن عقب خراب سد مأرب، فاستقرت في أجزاء من الساحل الفينيقي السوري اللبناني والسلاسل الغربية المعروفة باسم جبال البهراء (الاسم القديم لجبال العلويين في سورية)، وصولاً الى جبل السايح. ويُعزى أصل سكان الوادي والساحل وغربه، بحسب بعض الروايات، إلى "فخذ جفنة" من قبيلة البهراء، ويُذكر أن جبلة بن الأيهم، أحد قادة الغساسنة، ينتمي إليها.

كما شهد الساحل السوري وجوداً فينيقياً امتد من جبال جرد القدموس إلى جرد صافيتا ومحيط مشتى الحلو، مع معالم دينية بارزة مثل دير مار الياس الريح ودير مار ميخائيل ومار جبرائيل في صافيتا، وصولاً إلى جبل الحلو ووادي النضارة والمقعبرة. ويمتد المجال الجغرافي للفينيقيين تاريخياً من جبال طوروس شمالاً حتى غزّة جنوباً، شاملاً الساحل السوري ووادي العاصي ولبنان وفلسطين وغرب الأردن، وفي تلك الحقبة اشتهرت المنطقة بازدهار ثقافي عام، وكأن إكسير الثقافة ينتقل عبر الأجيال.

وفي هذا السياق، يرى مدير آثار حمص السابق رياض سابا أن التراث المادي في وادي النضارة يتجلى في معالم شهيرة عالمياً، مثل قلعة الحصن ودير القديس جاورجيوس، إضافة إلى نبع الفوار، المغاور، كما تضم المنطقة لوحة فسيفساء رومانية اكتُشفت في مريمين القريبة، تتألف من زخارف هندسية وكتابات يونانية، وتُعدّ جزءاً من الإرث الأثري الذي يعكس تعاقب الحضارات على المكان.

طقوس اجتماعية تحتضر.

وعن التراث اللامادي، يرى سابا أن جزءاً كبيراً منه بدأ يتراجع، خصوصاً في ما يتعلق بالطقوس الاجتماعية. ففي السابق كانت العروس تمتطي الفرس عند خروجها من بيت أهلها، بمرافقة الأهل والضيوف، وصولاً إلى بيت العريس، حيث تُقام مراسم العرس وتنتهي بغداء جماعي في بيت العريس، وكان الطبق الرئيسي الهريسة المصنوعة من القمح المقشور واللحم. أما اليوم، فقد اختفى هذا المشهد، كما تقلّصت طقوس العزاء من أربعين يوماً إلى يومين.

وقد حافظت بعض الطقوس الدينية على وجودها، كصلاة عيد الصليب وإشعال النار، فيما خضعت طقوس أخرى لتأثير العولمة والأنماط الغربية، كزينة عيد الميلاد، وشخصية بابا نويل والطقوس الموسيقية التي أثرت على التراتيل والصلوات التقليدية، إضافة إلى عيد البربارة، فعلى الرغم من قدمه، دخلت عليه عادات غربية حديثة مثل التنكر، وتزيين المنازل بأساليب عصرية، فاندمجت هذه العادات مع التقاليد المحلية وأصبحت تجمع بين الروحانية المشرقية والمظاهر الغربية الحديثة.

أما التراث الغذائي في الوادي، فأشار سابا إلى العلاقة الوثيقة بالطبيعة، إذ اعتمد السكان سابقاً على النباتات البرية التي تنمو تلقائياً في الأرض، وعلى الحبوب والبقوليات وبعض الأشجار كالزيتون والتين والعنب. هذا الموروث الغذائي ما زال حاضراً على الموائد، على الرغم من اقتحام المطبخ العصري للموائد السورية. كما استخدموا أدوات زراعية يدوية بسيطة مثل المحراث الخشبي والفأس والمنجل والشادوف، مع اعتماد الأسمدة العضوية، ومياه الأمطار أو فيضان الأنهار للسقي، ما جعل الزراعة التقليدية مستدامة وصديقة للبيئة.

في ما يتعلق بالحِرَف، أشار سابا إلى محدودية انتشارها سابقاً، على الرغم من أن مهن البناء ونحت الحجارة والنجارة، كانت أساساً في تشكيل عمران الوادي. وقد بنيت البيوت القديمة إما بالحجر الكلسي المشذّب بجدران عريضة وسقوف معقودة، أو بالحجر البازلت الأسود المبني بأسلوب المداميك المائلة، مع أسقف خشبية مدعمة بأعمدة تُعرف محلياً بـالساموك. اليوم، حلّت الأبنية الطابقية والخرسانة الإسمنتية المسلحة محل هذا النمط، ما غيّر المشهد العمراني جذرياً.

التراث بين جيلين

يرى النجّار جلال توما (78 عاماً من مرمريتا)، أن العمل في المناشر التقليدية تراجع كثيراً مع دخول الآلات الحديثة التي تتفوّق في السرعة والدقة، مضيفاً أن المهنة لم تعد تجذب الشباب كالسابق، فمعظمهم يرتاد الجامعات ويفضل العمل بمهن غير شاقة عضلياً. في المقابل، تمثّل ساندرا زعيتر (33 عاماً)، من قرية الزويتينة، نموذجاً لمحاولة الموازنة بين القديم والجديد، إذ ما زالت تُعد الأطباق الشعبية التي تعلمتها من والدتها، إلى جانب الطبخ العصري الذي يفضله أطفالها. وللطالب الجامعي في الهندسة المعلوماتية غابرييل محفوض (22عاماً)، رأيا آخر، "فالحياة تطورت وعلينا أو نواكب الحداثة بكل تفاصيلها"، ولا يرى أن الإيمان بالتراث المادي واللامادي يعود بأي فائدة، خاصة مع توجه معظم الشباب إلى الهجرة.

رياض سابا على يقين أن الحروب هي التهديد الأكبر للتراث، مؤكداً أن حماية الموروث الثقافي، المادي واللامادي، تتطلب تفعيل دور المؤسسات الحكومية المتخصصة، وتشديد القوانين، وتنشيط المتاحف، إلى جانب رفع وعي المجتمع الأهلي بأهمية ما تبقى من هذا التراث، قبل أن يتحول إلى مجرد ذاكرة منسية.