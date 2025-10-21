هل فهمت سورية مثلّثات بريماكوف أخيراً؟

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سعت روسيا جاهدةً لاستعادة هيبتها، لكنها وجدت نفسها تفتقر إلى الموارد اللازمة والنفوذ الكافي لتسترجع دورها دولةً عظمى لتقارع الولايات المتحدة والصين في آن واحد. وكان عليها أن تختار. إذ لو سعت إلى التقارب مع إحداهما في مواجهة الأخرى، لوجدت نفسها تلعب دوراً ثانوياً فقط دولةً من الوزن المتوسط. لم يكن العالم متعدد الأقطاب قد رأى النور بعد، لكنه كان يترقّب نشوءه على يد دولٍ صاعدةٍ متوسطة الثقل تسعى إلى لعب أدوار إقليمية ودولية كبرى. غير أن هذه الدول لم تكن تثق ببعضها كثيراً؛ إذ ورثت مرارة التنافس والنزاعات الحدودية من حقبة الحرب الباردة، كما خشي بعضها ألا ينفع الانحياز لأحد القطبين في حمايتها من القطب الآخر. وسط هذه الأجواء المشحونة بالارتياب، بات الخروج من أسر القطبية الثنائية وآليات التحالف التقليدية السبيل الأجدى لتعزيز النفوذ والمكانة السياسية.

في هذا المناخ السياسي القلق أطل يفغيني بريماكوف على المشهد، شاغلاً منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية في روسيا. للوهلة الأولى كان يبدو كرجلٍ يسكن الظلال، بعد أن قضى زمناً في رئاسة جهاز الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي) قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، حاملاً معه حرصاً شديداً على صون حياته الخاصة. تعود أصوله إلى خلفيةٍ جورجيةٍ غامضة، زاد من غموضها خسارةً شخصيةً مأساوية عندما فقد زوجته وطفله في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وربما كان معروفاً لدى بعض دوائر السياسة الخارجية ـ لا سيما تلك المعنيّة بالشرق الأوسط وآسيا ـ إلّا أنّ بداية صعوده في مراتب الحزب الشيوعي لم تجلب له سوى المزيد من العزلة. اعتمد عليه ميخائيل غورباتشوف في إطلاق إصلاحات البيريسترويكا، فاحتفى به الجناح الليبرالي والإصلاحي في البرلمان الروسي بعد زوال الإمبراطورية السوفييتية، بينما منحته خلفيّته كرئيسٍ للاستخبارات السابقة مهابةً في عيون الشيوعيين والقوميين المتطرّفين داخل مجلس الدوما. رأى فيه الرئيس بوريس يلتسن حلاً وسطاً بين هذين التيّارين، لكنّه سرعان ما ندم على هذا الرهان إذ خرج “رجل الظلّ” من مخبئه إلى دائرة الضوء.

خلال الفترة الوجيزة التي تولّى فيها المنصب بعد أن عيّنه الرئيس بوريس يلتسين عام 1998، وقبل أن ينسحب في محاولة للمنافسة على كرسي الرئاسة في روسيا، حاول بريماكوف توظيف علاقاته القديمة في الجوار الآسيوي المحيط بروسيا لإعادة تموضع بلاده على الساحة الدولية. كانت فكرته الأولى مدّ الجسور مع الصين، وبناء تحالفٍ ثنائي يقف في وجه الولايات المتحدة، ويُفشل سنواتٍ من المناورات الأميركية التي دأبت على استغلال الخلاف بين موسكو وبكين. غير أنّ تجاوب الصين وقتها بدا فاتراً.

كانت السياسات المتوارثة منذ عهد وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر لا تزال حاضرةً بقوة. فقد برع ذاك السياسي الشاب آنذاك، في استراتيجيات “فرِّق تَسُد”. وتمحورت رؤيته الآسيوية حول منع تقارب القوى في أكبر قارات العالم، كي لا تُسخَّر مواردها وإمكاناتها الجيواستراتيجية في تكتلٍ موحّد. كان كيسنجر مهندس الانفتاح الأميركي الصيني، لكنه أيضاً كان يُعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الصين وروسيا بشكلٍ دوري، لئلا تستغل القوتان انتماءهما الأيديولوجي الشيوعي لبناء جبهةٍ موحّدةٍ ضد الولايات المتحدة.

لاحقاً، حاول بريماكوف مرةً أخرى، فاقترح نوعاً جديداً من التحالف: تشكيل تحالفٍ ثلاثيّ يضمّ روسيا والصين والهند، في محاولةٍ لتبديد تردّد الصين. كان الهدف تقليص الحاجة إلى التنافس المباشر على الساحة الأوراسية، وتركيز الموارد على مقاومة النفوذ الأحاديّ للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد أثار مسعاه الجديد ـ إقامة علاقةٍ ثلاثيّة مع أكبر كيانين جيوسياسيَّين في آسيا ـ شبهات تتعلق بنيّة روسيا تبوء رأس المثلث. رفضت الصين الفكرة مجدداً، كما رفضت قبلها مسألة تحالف ثنائي صينيّ روسيّ. أمّا الهند فقد ساورها القلق؛ إذ كان بريماكوف يمضي في بناء مثلّثاتٍ أخرى تضمّ باكستان. لم يكن واضحاً بعد أنّ هذه المثلّثات يمكنها أن تتعدّد لتكون أدوات توازنٍ أكثر منها تحالفاتٍ دائمة. كانت أذهان السياسيين، في أعقاب الحرب العالميّة الثانية، ما تزال حاضرةً على ذكرى المثلّثات التي تأسّست إبّان الحرب ضدّ ألمانيا النازية ثمّ انهارت في الحرب الباردة. جاءت دعوة بريماكوف في أواخر الحرب الباردة، حين كانت ملامح نظامٍ عالميٍّ جديدٍ في الأفق، ولكنها لم تكن قد أخذت شكلاً واضحاً. فلم تلقَ خطته الطموحة قبولاً فورياً، ولم تحظَ ببعض الرواج لدى الصينيين إلّا بعد عشرين عاماً. بيد أنّ فكرة إدارة العلاقات الدوليّة عبر هندسة علاقات ثلاثيّة بدأت تكتسب رواجاً، ليس على النحو الذي تصوّره بريماكوف، بل على نطاقٍ أصغر، حيث تكثر البلدان من بناء المثلّثات وتوازن بينها، بما يتيح لها التخفيف من تناقضات إدارة أولوياتها المتعارضة في السياسة الخارجيّة.

وسرعان ما انتشرت فكرة نسج العلاقات الثلاثية كأداة بيد الدول المتوسّطة الحجم لتعظيم مواردها وتقليص حاجتها إلى علاقاتٍ قائمة على الربح والخسارة الصفرية مع الدول الأخرى. قد تشمل الشراكة أكثر من ثلاثة أطراف، لكن يبدو أنّ صيغة الثلاثة هي الأكثر ثباتاً واستدامة. ويوفّر الترتيب الثلاثي سبيلاً لتجنّب ترك مصير الشراكات رهيناً بالتقلّبات في العلاقات الثنائية. تركّز كلّ شراكةٍ على موضوعٍ أو مجموعةٍ صغيرةٍ من المصالح المشتركة، مع الاحتفاظ بإمكانية التنافس في قضايا أخرى. ففي كلّ مثلّث، حين ترغب دولتان في تخفيف حدّة خلاف ما ـ كالنزاعات الأمنية والحدوديّة أو تضارب المصالح مع طرفٍ ثالث ـ فإنّهما تستعينان بشريكٍ ثالث يُتيح إقامة مصالحٍ جماعيةٍ تحدم من تصعيد الخلاف الثنائي بينهما. وتوفّر المنفعة المشتركة بين الشركاء الثلاث حافزاً لتجاوز الإشكالات الثنائية بين أيّ شريكين.

أصبح تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة عنوان اللعبة، وصار إجمالي ثقل "مثلّثات" أيّ دولة يفوق بمجموعه حصيلة شراكاتها الجزئية المنفردة. سعت الدول جهدها كي لا تنزلق شرقاً أو غرباً، خوفاً من أن تتحوّل إلى دولٍ تابعة في حربٍ باردةٍ جديدة. وكان تأسيس شبكةٍ من العلاقات الثلاثية خطوةً معقولةً من الناحيتين المالية والسياسية. نجحت تركيا وإيران وروسيا في احتواء خلافاتها بشأن سوريا ضمن ما عُرف بـ "مثلّث أستانا"، فيما أدار الثلاثة تناقضاتهم على ساحاتٍ أخرى عبر مثلّثاتٍ موازية مع دول أخرى. وحين بات هذا المثلّث عديم الجدوى، بعدما أُطيحت قوات الأسد سريعاً على يد ائتلافٍ من الفصائل المعارِضة بزعامة هيئة تحرير الشام، ساعدهم المثلّث على الحدّ من خسائرهم وتأمين انسحابٍ نظيفٍ من التزاماتهم في دعم الأسد. فالمثلّثات ليست هياكل دائمة، بل أدواتٌ سياسيةٌ ذات منفعةٍ محدودة.

في الاتجاه الآخر، عقدت روسيا وقطر وإيران شراكةً ثلاثيةً في مجال الغاز، تعويضاً عن تحالف أوبك+ الذي يجمع السعودية وروسيا والإمارات، وتتقاطع فيه مصالح تنظيم أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، دخلت روسيا والصين لعبة “المثلّثات” مع عددٍ من الدول الآسيوية، مثل ميانمار، ومؤخراً في أفغانستان. وعلى هذا المنوال، مضيا في ترسيخ تحالف “البريكس” ومعاهدة شنغهاي تدريجياً. بيد أنّ المنافسة ما تزال محتدمة وسط المصالح الجماعية التي تسعى إليها تلك التحالفات وشركاؤها المحتملون. فما يجري داخل ممر أوراسيا لا يزال يُدار بواسطة مثلّثاتٍ صغيرة، تسعى للحدّ من النزاعات الحدودية والتي مازالت تشكل تحديات لبناء الثقة بشكل مطلق على طول المحور الأوراسي. إذا تسعى كل دولتين منهما إلى إنشاء روابط مع أطرافٍ ثالثةٍ، لتعزيز المنافع المشتركة وتقليل فرص الاحتكاك بين الجيران على امتداد ذلك الممر.

على خُطى كيسنجر، حاولت الولايات المتحدة خوض لعبة “المثلّثات” لكبح نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي. غير أنّ النهج المفضّل لديها ظلّ قائماً على الاستفادة من قوتها الهائلة بأسلوبٍ ثنائيٍّ داخل تلك التحالفات الثلاثية، سعياً للاستئثار بالصدارة. وما زالت السياسة الأميركية في هذا المضمار ترتكز على رؤيةٍ قديمةٍ تقوم على اقتسام مناطق النفوذ في إطار تحالفاتٍ صلبةٍ ـ وإن كانت واشنطن لم تعد تقوى على المحافظة عليها ـ بدلاً من اعتماد توازناتٍ دقيقةٍ ومرنة تتناسب مع تعقيدات الجغرافية السياسية الحديثة. تكمن الإشكالية بالنسبة للولايات المتحدة في أنّ بعض أقرب شركائها باتوا ينجذبون نحو علاقاتٍ ثلاثيةٍ مع روسيا والصين. وتُعدّ المصالحة السعودية ـ الإيرانية الأخيرة، التي رعتها الصين، خير مثالٍ على ذلك.

كانت الصين تُفضّل في السابق نهجاً ثنائيّاً في عقد الشراكات، لكنها اليوم تبدو عازمةً على اختبار فكرة بريماكوف. فهي تمدّ جسور تحالفاتها حول العالم، ثنائيّةً تارة وثلاثيّةً تارة أخرى. وقد أضحى العالم متعدّد الأقطاب واقعاً ملموساً أخيراً. لكن، كلّما اتسعت رقعة نفوذ دولةٍ وازدادت سطوتها، ضعفت مقاومتها لإغراء تحويل المثلّثات التي وُضعت لضبط توازناتٍ حسّاسة، إلى علاقات يفرض فيها الطرف الأقوى سطوته عبر تحالفاتٍ غير مرنة ومتسلطة مع الطرفين الآخرين.

ورغم أن مثلّثات بريماكوف باتت وسيلةً متاحة للدول متوسّطة القوّة لتعظيم نفوذها، فإنّ تبعاتها على مناطق النزاع كانت كارثية. إذ نشهد اليوم تجميداً للنزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط، نظراً لغياب أي حافزٍ لدى الأطراف الإقليمية والدولية لإنهائها. فالقوى الكبرى والمتوسطة لديها القدرة على إدارة خلافاتها بخوض لعبة “المثلّثات” كي لا تغرق في رمال النزاعات. أمّا الدول المنغمسة في النزاع، فلم يعد هناك دافعٌ حقيقيٌّ لحلّ مشكلاتها. فمهما كانت الانعكاسات الجانبيّة التي قد تؤثّر على جيرانها، يبقى بالإمكان الحدّ من مخاطر انتشارها خارج حدودها من خلال إدارة تلك النزاعات من بعيد، من خلال إعادة معايرة مثلّثاتهم أو إنشاء مثلثات بديلة.

بالنسبة للدول الكبرى والمتوسطة فإن تكلفة إنهاء الحروب وإرساء السلام في جوارها القلق تفوق إلى حدٍّ كبيرٍ التكاليف الهامشية لاستمرارها. فالنزاعات يمكن أن تُجَمَّد في الزمن وتُبعد عن دائرة الأنظار. ولكن مثلثات بريماكوف لا تنفع اللاعبين الأصغر. فصحيحٌ أنّ هذه المثلثات منحت قدراً من الاستقرار لللاعبين المتوسطين والكبار، لكنّها في الوقت نفسه كبّلت حركتهم في المسائل التي لا تشكّل تهديداً فوريّاً لتوازن القوى المحيط بهم. مما يحد من التزامهم مع الشركاء الأصغر، وهو ما واجهه بشار الأسد في نهاية المطاف.

ليس أمام الدول الصغيرة أو تلك التي ترزح تحت وطأة الحروب أيّ خيارٍ سوى اللعب عند حافة الهاوية. فلتفكيك حالة الجمود التي تفرضها مثلثات بريماكوف، تلجأ هذه الدول في كثيرٍ من الأحيان إلى جرّ مناطقها نحو شفير الهاوية والتلويح بشبح الفوضى. وبذلك تستطيع تجاوز وزنها الحقيقي عبر تصعيد التوترات، فتُجبر جيرانها واللاعبين الدوليين الكبار على التدخّل لإنقاذ الموقف. إنّ هذه المقاربة جذّابةٌ؛ إذ إنّ مخاطر الفوضى وتدفّق اللاجئين وتصاعد التطرّف تبدو كافيةً لحمل الجميع على تركيز جهودهم ووقف نزيف الحروب ذات الأبعاد الإقليمية. لكن في كلّ مرّةٍ يحدث ذلك، يزداد تشجيعُ الأطراف المتحاربة على الاقتراب أكثر من حافة الهاوية. وفي بعض الحالات، عندما تتيقّن تلك الأطراف أنّ كلّ المثلّثات قد استُنزفت في سبيل إنقاذها، تمضي قُدماً لتلقي بنفسها في الهاوية بغية تحصيل مزيدٍ من المكاسب. وهذا بالضبط ما فعله الأسد حين سعى إلى استثمار مثلّث أستانا إلى أقصى الحدود، إلى أن تركته روسيا يسقط في الهاوية.

يدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدوره قيمة اللعب على حافة الهاوية، إذ يظنّ أنّ في وسعه تحريك خيوط العديد من القوى الدولية والإقليمية ليضمن بقاءه في مواجهة أزماته الداخليّة والخارجيّة. وكلّما أجهد اللاعبون الإقليميّون شبكات علاقاتهم الإقليميّة لاحتواء النزاع في غزة، يشعر نتنياهو بجاذبية المزيد من تصعيد الحرب جنياً لمكاسب أكبر. واليوم، وصلت مثلّثات التوازن الإقليميّ إلى حدودها القصوى. ولنزع فتيل الصراعات، يسعى الفاعلون الإقليميّون إلى استحداث أساليب جديدةٍ لضبط شبكاتهم، بل وابتكار شبكاتٍ موازيةٍ إن تطلّب الأمر. فمن جهة، تحاول الولايات المتحدة جذبهم إلى تحالفاتٍ ثلاثيّةٍ مع إسرائيل، ومن جهةٍ أخرى، يدرك هؤلاء أنّ مصالحهم البعيدة المدى ترتبط بعالمٍ متعدّد الأقطاب يضمن لهم حيّزاً أوسع لإدارة شؤونهم بأنفسهم. ومعظم اللاعبين الإقليميين يتعلّمون بالطريقة الصعبة ضرورة الابتعاد عن حافة الهاوية، باستثناء نتنياهو ربما. ولا يمكن لأحدٍ الجزم اليوم ما إذا كانت مطالبته بالمزيد من الدعم لمواصلة حربه ستُلبّى، رغم كلّ العنتريات التي يبديها فريق ترامب في تأييدهم له. ففي نهاية المطاف، فترامب هو الذي رسّخ عالماً يجري فيه مقايضة المصالح على نحوٍ يقتضي أنّ كلّ منفعةٍ تُقدّم على إحدى حوافّ علاقة ما، تُعوّض بمنفعةٍ مقابلةٍ على حافّةٍ أخرى.

ورغم ارتباط اسم بريماكوف بمفهوم المثلّثات، فإنّ لهذه الأداة أصولاً تاريخيّةً ضاربةً في القدم. فالمؤرخون السياسيّون قد يستحضرون مثلاً إرث شبكة المثلّثات التي نسجها أوتو فون بسمارك إبّان عمله على توحيد ألمانيا في القرن التاسع عشر. وُلد بسمارك في أسرة نبيلة تملك مساحةً متواضعة من الأراضي الزراعية، والتزم التزاماً راسخاً بالنظام الملكي حرصاً على تعزيز مكانة الأرستقراطيّة الإقطاعيّة في بروسيا، الولاية الألمانيّة الأكبر آنذاك. بزغ نجمه خلال ربيع الثورات الأوروبيّة عام 1848، مدافعاً شرساً عن النظام الملكي في وقتٍ أوشك فيه القيصر على التخلّي تماماً والاستجابة لمطالب القوى الليبراليّة والثوريّة المتشدّدة. كان الملك الضعيف قد أقرّ بتشكيل برلمانٍ جديدٍ ووضع دستورٍ جديد. تآمر بسمارك كي يحمل هذا الملك على التنازل لصالح شقيقه، بطريقة أثارت ريبة زوجة الشقيق وجعلها تضمر له عدم الثقة. وقد ظلّت مشاعرها تلك ملازمةً لها حتّى بعد سنوات، حين اعتلى زوجها العرش أخيراً وصار القيصر فيلهلم الأوّل.

بحلول أواخر عام 1848، عاد الملكيّون في ألمانيا ـ كما في معظم أرجاء أوروبا ـ لاستعادة مواقعهم. فتراجع القيصر عن كثيرٍ من الإصلاحات التي كان قد تبنّاها تحت وطأة الضغوط. لكن بسمارك، ومعه العديد من أفراد الأرستقراطيّة، شعروا بالقلق حيال طموح القيصر الجامح في توحيد السلطة على حساب إضعافهم بعد تلك الأحداث. فقد اعتادت النخب الإقطاعيّة الحفاظ على نفوذها عبر استثمار مكانتها كطبقةٍ مالكةٍ للأراضي ضمن النظام السياسي المتشظّي الذي أعقب انهيار الإمبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة. وفي خضمّ ذلك، برز بسمارك بوصفه ضابطاً عسكريّاً شاباً وواعداً، يتمتّع بحضورٍ لافتٍ وقدرةٍ فائقةٍ على الخطابة والإقناع؛ فكان مدافعاً شديد الشراسة عن النظام القديم.

بيد أنّ ألمانيا المتفكّكة باتت فريسةً سهلةً للقوى الأوروبيّة الأخرى. ورأى القيصر أنّ توحيد ألمانيا سيجعل منها القوّة المركزيّة في القارّة، إلا أنّه لم يكن قويّاً بما يكفي لمواجهة الأرستقراطيّة والكنيسة الكاثوليكيّة بمفرده، إذ تمسّك كلاهما بالنظام القديم لخدمة مصالحه الخاصة المرتبطة بتوحيد ألمانيا تحت حكمه. ولم يكن لدى القيصر من خيارٍ سوى التنازل كثيراً لليبراليين لإضعاف الكنيسة والأرستقراطيين في محاولته توحيد ألمانيا.

وجد المحافظون والأرستقراطيون أنفسهم أمام خياراتٍ محدودة: إمّا الانضمام إلى مشروع الملك وقبول إدارته لمسار الانتقال من ألمانيا المفكّكة إلى الرايخ الموحّد سعياً للحفاظ على ما تبقّى لهم من امتيازات ومكاسب، وإمّا خسارة المواجهة لصالح الليبراليين. في خضمّ ذلك، دفعوا ببسمارك إلى الواجهة ليتصدّر قيادة هذه العمليّة. فأنشأ بسمارك أوّل مثلّثٍ من التحالفات، جمعه مع جنرالَين: أحدهما مارشال عسكري والآخر عنصرٌ رفيعٌ ضمن الهيكل الإداريّ فكسب بذلك الجانبين الميداني والبيروقراطي. وقد ارتفع نجم بسمارك سريعاً بعد أن عُيّن رئيساً لوزراء بروسيا بفضل ذلك التحالف.

مضى بسمارك في تشكيل مثلّثاتٍ سياسيّةٍ داخليّةٍ مختلفة، ترمي إلى ترسيخ نفوذه ضمن نفوذ النظام الملكي الساعي للتوسع في ألمانيا. فتحالف مع حزب الوسط والليبراليين الأقلّ تطرفاً ضدّ الكنيسة الكاثوليكيّة، تلك القوّة النافذة التي ما زالت قادرةً على التأثير في صنع القرار آنذاك والتي شكلت عائقاً أمام نظام ملكي مستقل عن إرادتها. وفي الوقت نفسه، نسج مثلّثاتٍ أخرى مع الأحزاب الصغيرة لضبط نفوذ الكتل الكبيرة. اصطفّ إلى جانب الليبراليين الأقلّ تطرفاً بتبنّي فكرة تأسيس دولة الرعاية الاجتماعيّة في مواجهة الليبراليين الأكثر راديكاليّة والاشتراكيين المطالبين بتحديد الملكيات الخاصة، كلّ ذلك مع حرصه الدائم على الحفاظ على توازنٍ دقيقٍ من الدعم يُبقيه في قلب تلك التحالفات. كانت كتلته في البرلمان صغيرةً نسبيّاً، لكنّه لجأ إلى لعبة "المثلّثات" لحماية موقعه الهشّ من هجمات الليبراليين والاشتراكيين الأكثر تطرّفاً، ومن المحافظين الأكثر تشدّداً على حد السواء.

لجأ بسمارك أيضاً إلى لعبة "المثلّثات" في سياساته الخارجية لاحتواء تدخلات فرنسا والنمسا وروسيا، إذ عمد إلى تبديل تحالفاته باستمرار، موازناً بين قوتين لمواجهة الثالثة في كلّ محطةٍ. وهكذا نسج تحالفاتٍ داخليّةٍ وخارجيّةٍ قادت في نهاية المطاف إلى توحيد ألمانيا عبر مسارٍ طويلٍ وشاق. لكنّ فنّ التوازن في لعبة المثلّثات اقتضى تقديم تنازلاتٍ لشركائه في كلّ مثلّث، ما أفسح المجال للقوى الاجتماعية الناشئة كي تُعظّم حضورها في الساحة السياسيّة. في نهاية الأمر لم تنبثق الأنظمة السياسيّة الليبراليّة والديمقراطيّة في أوربا من صُلب ثوراتٍ جياشة كما تفترض الكثير من السرديّات الرومانسيّة، بل جاءت نتيجة إعادة معايرة دقيقة لتحالفاتٍ جديدةٍ سعت إلى استقرار الدول بعد أزماتٍ وصراعاتٍ عصفت بها.

غالباً ما يُوصَف بسمارك بأنّه المهندس البارع لسياسة السياسة الواقعية أو “الريال بوليتيك” (Realpolitik)، لكن فضل ابتكار هذا المصطلح يعود في الواقع إلى خصمٍ سياسيٍّ له، هو الثائر السابق أوغست لودفيغ فون راوخو. أمضى راوخو جزءاً غير يسيرٍ من شبابه هارباً في دولٍ أوروبيّةٍ عدّة إثر مشاركته في هجماتٍ على وحدات الشرطة في فرانكفورت إبّان شبابه. ومع ذلك، عاد في نهاية المطاف إلى ألمانيا للعمل صحفيّاً خلال ثورة 1848. وعندما باءت الثورة بالفشل، نُفي مجدّداً. وفي منفاه حظي بما يكفي من الوقت للتأمّل، فنشر في 1851 دراسته الشهيرة بعنوان "أساسيات السياسة الواقعية". ذهب راوخو في دراسته إلى أنّ القيصر والكنيسة والأرستقراطية الإقطاعية شكّلوا مثلّثاً مصيريّاً قضى على الثوّار. ولم تكن تلك القوى، في الأحوال الاعتيادية، على وفاقٍ فيما بينها، وحياة بسمارك نفسها دليلٌ على تناقضاتها. لكنّ الهجمات التي شنّها الثوّار ضدّ الثلاثي الملكي ـ الكنسي ـ الأرستقراطي أجبرت الثلاثة على التحالف معاً، رغم تضارب مصالحهم. ورأى راوخو أنّ على القوى التقدميّة أن تنسج بدورها تحالفاتٍ مع جهاتٍ لا تتفق معها بالضرورة من الناحية الأيديولوجية، إذا أرادت أن تُحدث أثراً حقيقياً في السياسة الألمانيّة. وقد انضمّ هو وحزبه إلى لعبة "المثلّثات" التي أتقنها بسمارك على مدى العقدين التاليين، تلك اللعبة التي أتاحت للقيصر توحيد ألمانيا، ولبسمارك تعزيز سلطته، وللقوى الاجتماعية الديمقراطيّة أن تقيم دولةً دستوريةً ليبراليّةً بنظام رعايةٍ اجتماعيّة يحمي الطبقات العاملة.

كان بسمارك سيّداً في فنّ تحقيق التوازن السياسي عبر نسج “المثلّثات”، لكنَّ لقب “عرّاب المثلّثات” رسا في نهاية المطاف على بريماكوف. وكثيراً ما يُنسَب خطأً لبسمارك ابتكار مصطلح “الريال بوليتيك”، بينما الحقيقة أنّ وضع هذا المفهوم يعود إلى خصمه الليبرالي أوغست لودفيغ فون راوخو. لقد اختبر بسمارك استخدام المثلّثات في إدارة السياسات الخارجيّة، وأعاد بريماكوف إحياءها، غير أنّ انتشارها اليوم يعود إلى عددٍ كبيرٍ من القوى المتوسّطة التي باتت تتقن هذه اللعبة على نحوٍ يفوق ما تخيّله الثلاثة مجتمعين.

ومع ذلك، حين نتحدّث اليوم عن مثلّثات بريماكوف، نميل إلى اعتبارها محض أدواتٍ للسياسة الخارجيّة، وننسى أنّ وظيفتها الرئيسة كانت أساساً في إدارة التوتّرات الداخليّة. فالمتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع العربيّة مطلع عام 2011، وهم يعتقدون أنّهم يطيحون بالأنظمة ويشيّدون صروح الديمقراطيّة، لم يدركوا كيف استدرجوا مباشرةً إلى لعبةٍ معقّدةٍ من شبكات المثلّثات الداخليّة والخارجيّة على امتداد الإقليم. وفي حين استطاعت بعض الدول التي اجتاحها الربيع العربيّ الاتّكاء على تحالفاتٍ قويّة، لم تحظَ دولٌ أخرى بتحالفاتٍ توازيها في الصلابة. ففي بعض الحالات، نفّذ الجيش انقلاباتٍ صامتةً من خلف الستار، وبدّل شراكات بلاده كي تضمن الدولة العميقة بقاءها، ولو جاء ذلك على حساب التضحية برؤوس الأنظمة الحاكمة. وفي دولٍ أخرى، ظلّت المؤسّسة العسكريّة على ولائها للأنظمة، واستخدمت العنف المفرط للدفاع عنها. وقد حفّز هذا الاختلال في المعادلة القوى الدوليّة والإقليميّة على التدخّل؛ سعياً منها لتعظيم موقعها في تلك المناورات الحسّاسة لتوازنات المثلّثات الإقليميّة. ومن أجل تحقيق مكاسبها، لعبت تلك الدول بورقة دعم الثورات باعتبارها ورقةً تفاوضيّةً، ثمّ استغنت عنهم عند اللحظة المناسبة، ضمن لعبة الشدّ والجذب التي تحكم حسابات هذه المثلّثات.

ما يبعث على الأسى حقّاً هو أنّ عدداً كبيراً من أبناء العالم العربي ما زالوا ينظرون إلى الأمور بعينٍ لا ترى سوى لوني الأسود والأبيض، كما يتجلّى في الخلافات التي نشهدها اليوم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث يتنازع المجتمع المدني الليبرالي العلماني مع الثوار الإسلاميين المحافظين. في أخر المطاف ففي البلدان التي الخارجة من النزاعات، يلزم للقوى السياسية أن تبدأ بتعلّم قواعد لعبة بريماكوف في مهمة إعادة تشكيل كيان الدولة.

لقد كان بسمارك، الذي نسج طيفاً واسعاً من المثلّثات الدوليّة لترسيخ أسبقيّة بروسيا وتوحيد ألمانيا، بارعاً أيضاً في توظيف المثلّثات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وسط القوى السياسيّة الألمانيّة البارزة. لكنّه ما كان ليتمكّن من بناء تحالفاته الثلاثيّة من دون أن يتعاطى مع أشخاصٍ من طراز راوخو. وفي نهاية المطاف، لم يتحقّق التغيير إلّا عندما استطاعت القوى الاجتماعيّة والسياسيّة، على اختلاف توجّهاتها الأيديولوجيّة، إدارة خلافاتها عبر التفاوض الدقيق في أعقاب الثورات.

وفي الخلاصة، قد يكون مصطلح "مثلّثات بريماكوف" في غير محلّه، لكنّ تشكيل تحالفاتٍ ثلاثيّةٍ مدروسةٍ يبقى سبيلاً لا مفرّ منه لإدارة الشؤون الدوليّة والداخليّة. ففي عالمٍ متعدّد الأقطاب، وفي بلدانٍ تخرج من أتون النزاعات، يمثّل البناء المتأنّي لهذه المثلّثات وضبط توازنها مدخلاً واعداً لتعزيز مسارات السلام والتحوّل الديمقراطي، شريطة أن تُدرك الأطراف عبثية الدخول في صراعاتٍ صفريّةٍ على حافّة الهاوية.