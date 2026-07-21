هكذا تعيد نقابة المحامين السوريين صياغة دور المحاميات

- تقود المحاميتان رهادة عبدوش وسميرة الوتار جهوداً لتطوير نقابة المحامين السوريين عبر تفعيل اللجان الفرعية مثل لجان الشباب والضمان الصحي، لتعزيز كفاءة المؤسسة النقابية ودور المرأة. - تسعى لجنة المرأة المحامية إلى إعداد محاميات قادرات على الوصول إلى مواقع القرار من خلال التدريب، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين وتعزيز الكفاءة المهنية، وضمان استدامة الحضور النسائي في مواقع التأثير. - تعمل اللجنة على تحسين بيئة العمل للمحاميات عبر مبادرات مثل "وحدة دعم المحامية الأم"، ومراجعة البنية القانونية لتعزيز حماية النساء، مما يسهم في بناء ذاكرة مهنية مؤسسية قوية.

تبرز تجربة لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين السوريين نموذجاً يعكس انتقال العمل النقابي من المقاربة التقليدية القائمة على التمثيل الرمزي للمرأة إلى مقاربة أكثر ارتباطاً بالحوكمة والتمكين المؤسّسي والاستثمار في رأس المال البشري النسائي.

تقود هذا المسار داخل النقابة المركزية المحاميتان رهادة عبدوش وسميرة الوتار، عضوتا مجلس نقابة المحامين في سورية، عبر رؤية تتجاوز مفهوم دعم المرأة بوصفه ملفاً منفصلاً، إلى اعتباره جزءاً من عملية تطوير المهنة وتعزيز كفاءة المؤسسة النقابية نفسها.

أوضحت رهادة عبدوش أن أحد أبرز مسارات التطوير في النقابة يتمثل في إعادة تفعيل عمل اللجان الفرعية في الفروع، والتي كان جزء منها في السنوات الماضية محدود الفاعلية أو غير مطبق بالشكل الكامل. وبيّنت أن الهدف اليوم تحويل هذه اللجان من مجرّد تشكيلات إدارية موجودة على الورق إلى جهات تعمل فعليّاً وبشكلٍ منظم داخل النقابة، بحيث يكون لكل لجنة دور واضح ومهام محدّدة ومتابعة دورية لأعمالها، بما يضمن أن تتحوّل إلى أدوات عمل حقيقية، وليس مجرّد أسماء تنظيمية. وأضافت أن هذا التفعيل يشمل لجاناً متعددة مثل لجان الشباب، والضمان الصحي، والتقاعد، والشيخوخة والوفاة، إضافة إلى لجنة شؤون المحامية، ولجان الطعون والمحاسبة وجبر الضرر وغيرها، بحيث تعمل جميعها ضمن رؤية موحدة على مستوى النقابة المركزية والفروع.

من المطالبة بالمشاركة إلى بناء مسار قيادي مستدام

وأوضحت عبدوش أن مقاربة عمل لجنة المرأة المحامية لا تقتصر على زيادة حضور المحاميات داخل اللجان أو رفع نسب التمثيل، بل تقوم على الانتقال التدريجي نحو بناء مسار متكامل، يهدف إلى إعداد محاميات قادرات على الوصول إلى مواقع القرار. وبيّنت أن الفكرة الأساسية لا تتمثل في "المشاركة العددية" بحد ذاتها، وإنما في تطوير أدوات تمكّن المحامية من الانتقال من موقع المشاركة إلى موقع التأثير، عبر التدريب والتأهيل وفتح مساراتٍ واضحة للقيادة داخل العمل النقابي وخارجه. وأضافت أن اعتماد نسبة تمثيل لا تقل عن 30% يأتي بوصفه إجراءً مرحليّاً لتقليص الفجوة القائمة، وليس غاية نهائية، على أن يُعمل بالتوازي على تعزيز الكفاءة وتوسيع فرص الوصول إلى المواقع القيادية على أساس الجاهزية المهنية والتأهيل المستمر. وأفادت عبدوش أن هذا التوجه لا يقتصر على الإطار النقابي، بل يمتد ليشمل إعداد المحاميات للمشاركة في مجالات أوسع، مثل العمل العام والمجالس المحلية والمواقع ذات الطابعين، السياسي والإداري، بما يعزّز فكرة بناء قيادات نسائية قادرة على التفاعل مع مستويات متعدّدة من صناعة القرار.

بهذا المعنى، يتحوّل التركيز من مجرد رفع نسبة المشاركة إلى بناء مسار مهني وقيادي متدرّج يضمن استدامة الحضور النسائي في مواقع التأثير داخل المؤسسات.

هناك فجوات مرتبطة بانخراط النساء في العمل العام والسياسي، وهو ما يرتبط، في جزء كبير منه، بعوامل اجتماعية تتعلق بضعف الدعم المجتمعي

فجوة المعلومات وأثرها على القرار

وقالت المحامية سميرة الوتار إن أحد التحديات الأساسية في عمل اللجنة عدم اكتمال قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول أوضاع المحاميات، من حيث أعدادهن، وتوزّعهن الجغرافي، ومستويات مشاركتهن في الجسم النقابي والمواقع المهنية المختلفة. وبيّنت أن توفر بيانات دقيقة لا يُعد مسألة تقنية فقط، بل يشكل أداة أساسية في بناء السياسات واتخاذ القرارات، إذ تبقى أي خطط للتمكين أو التطوير محدودة الأثر إذا لم تستند إلى معلومات موثوقة تعكس الواقع الفعلي داخل النقابة.

وأضافت أن العمل جارٍ لتطوير هذه القاعدة تدريجياً، بما يسمح بالانتقال من الاعتماد على التقديرات العامة إلى نظام معلوماتي أكثر دقة، يساعد في تحديد الفجوات بشكل واضح، سواء على مستوى التمثيل أو الفرص أو التوزيع المهني.

ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية المتوفرة تكشف وجود فجوات مرتبطة بانخراط النساء في العمل العام والسياسي، وهو ما يرتبط، في جزء كبير منه، بعوامل اجتماعية تتعلق بضعف الدعم المجتمعي، وليس فقط بعوامل مهنية داخل النقابة. وعليه، ترى اللجنة أن معالجة هذا الملف تتطلب بناء منظومة بيانات متكاملة، باعتبارها خطوة أساسية لأي سياسة تمكين فعّالة وقابلة للقياس والتقييم.

وفي هذا الواقع المرتبط بتفاوت توفر البيانات، تبرز الحاجة إلى مقاربة عملية موازية لا تنتظر اكتمال البنية الإحصائية، بل تتعامل مباشرة مع التحديات القائمة.

الاستثمار في بقاء المرأة داخل المهنة

أحد أهم المسارات التي تعمل عليها اللجنة يتمثل في تطوير بيئة العمل الخاصة بالمحاميات، بما يضمن استمرارية وجودهن داخل المهنة وتقليل عوامل الانقطاع المرتبطة بالمسؤوليات الأسرية. في هذا الجانب، ذكرت عبدوش أن مشروع "وحدة دعم المحامية الأم" من أبرز المبادرات المطروحة في هذا السياق، وقد انتقل من مرحلة الدراسة إلى البحث في آليات التنفيذ داخل فروع النقابة، بما يتيح تطبيقه بشكل عملي تدريجي. وأكدت أن المشروع لا يقتصر على تقديم خدمات اجتماعية، بل يهدف إلى معالجة أحد العوامل البنيوية المؤثرة على استمرارية العمل المهني للمرأة، من خلال تمكينها من الموازنة بين الالتزامات الأسرية ومتطلبات المهنة. وأوضحت أن المقترحات المطروحة ضمن هذا الإطار تشمل دراسة حلول مساندة، مثل توفير مرافق لرعاية الأطفال، إضافة إلى تسهيلات مهنية خلال فترات الأمومة، بما يساهم في إيجاد بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة داخل الجسم النقابي.

وعليه، يتجه هذا المسار نحو تحويل دعم المحامية من إجراءات ظرفية إلى سياسة مؤسسية طويلة الأمد تعالج أسباب الانقطاع المهني من جذورها.

قضية المحامية السورية لم تعد ملفاً فئوياً يخص النساء وحدهن، بل أصبحت جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الدولة السورية على أسس أكثر مهنية وتشاركية

هندسة الإطار القانوني لحماية المرأة

قالت المحامية سميرة الوتار إن عمل النقابة في المجال التشريعي يتجاوز التعاطي مع القوانين بوصفها نصوصاً قائمة، ليتجه نحو مراجعة البنية القانونية نفسها واقتراح تعديلات تعالج الاختلالات على مستوى البناء التشريعي. وبيّنت أن التشريعات تُدرس عبر لجان قانونية متخصّصة تتولى تحليل القوانين النافذة من منظور مهني، بهدف تحديد نقاط الضعف أو التعارض أو الفجوات في التطبيق، ثم صياغة مقترحات تعديل تُرفع إلى مجلس النقابة والجهات المختصة.

وأضافت أن الأولوية الحالية تتركّز على القوانين المرتبطة بحماية النساء والأسرة، مع العمل على تطوير منظومة قانونية أكثر اتساقاً مع التحوّلات الاجتماعية والحقوقية، بما يضمن تحقيق حماية أكثر فاعلية واستجابة للواقع. وأفادت بأن المقاربة المعتمدة تقوم على مسارين متوازيين: تطوير النص القانوني وتعزيز قابلية تطبيقه، باعتبار أن الإشكالات القانونية لا ترتبط فقط بوجود النصوص، بل أيضاً بمدى فاعلية إنفاذها.

الذاكرة الحقوقية والمساءلة

أوضحت رهادة عبدوش أن ملف الذاكرة الحقوقية داخل النقابة يُعد جزءاً من مسار أوسع يتعلق بإعادة بناء الثقة بالمؤسسة المهنية، وتعزيز دورها في حماية أعضائها وتوثيق تجاربهم. وقد عملت النقابة في الفترة الماضية على تكريم محاميات قدمن أدواراً نضالية خلال سنوات سابقة، في إطار الاعتراف بالدور المهني والحقوقي الذي اضطلعن به في ظروف معقدة. وأضافت أن هذا التوجه يترافق مع تفعيل عمل لجان مختصة بالمحاسبة، تنظر في ممارسات مهنية غير منضبطة، بما فيها قضايا تتعلق بالابتزاز أو التجاوزات داخل الوسط المهني، وذلك ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة. كما أشارت إلى أن هذه اللجان لا تقتصر على البعد العقابي، بل تشمل أيضاً جانباً توعوياً ومهنياً، من خلال إشراك كوادر مدرّبة على مهارات الإصغاء والتعامل مع الشكاوى، بما يضمن معالجة القضايا المهنية بطريقة أكثر توازناً وإنصافاً.

وفي هذا السياق، تعمل النقابة على توسيع دائرة التمثيل والمشاركة لتشمل جميع المحاميات السوريات، بمن فيهن العائدات من الخارج أو اللواتي مارسن المهنة في سياقات خارج الإطار المؤسسي الرسمي سابقاً، وذلك عبر لقاءات دورية تهدف إلى إعادة دمج الخبرات المختلفة ضمن البنية النقابية.

وعليه، يتجه هذا المسار نحو بناء ذاكرة مهنية مؤسسية تحفظ التجارب السابقة من جهة، وتُفعّل أدوات المساءلة والانضباط المهني من جهة أخرى، بما يعزز استقرار المهنة ويقوي بنيتها الداخلية.

في النهاية، ربما الرسالة الأهم في هذه التجربة أن قضية المحامية السورية لم تعد ملفاً فئوياً يخص النساء وحدهن، بل أصبحت جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الدولة السورية على أسس أكثر مهنية وتشاركية. فالاستثمار في المحامية السورية اليوم استثمار في العدالة، وفي سيادة القانون، وفي جودة المؤسسات العامة مستقبلاً. وبقدر ما تنجح النقابة في تحويل التمثيل إلى مشاركة فعلية، والمشاركة إلى قيادة، ستكون قد أسهمت في بناء نموذج مؤسسي جديد لا يكتفي بمنح النساء مقاعد إضافية، بل يمنح المجتمع السوري بأكمله كفاءات جديدة قادرة على صناعة القرار وإدارة مرحلة التحول المقبلة.