هذه الثروة الهائلة

بعد سنوات من الحرب ولجوء مئات آلاف من السوريين إلى عشرات الدول، برزت لدى المجتمع ثروة بشرية هائلة ممن يتحدثون لغات أجنبية كثيرة. تكاد تغطي معظم لغات العالم، ودرسوا تخصّصات لا تحصى في جامعات الدول التي وصلوا إليها. وهذا بحد ذاته يشكل اليوم فرصة استراتيجية نادرة في مرحلة إعادة البناء.

عاش عشرات آلاف من السوريين في دول مختلفة، واكتسبوا خبرات لغوية ومهنية متنوعة، جعلتهم يمتلكون ميزات تنافسية غير متوفرة في كثير من دول المنطقة. أول هذه المميزات تعدد اللغات: الإنكليزية، الفرنسية، الألمانية، الهولندية، التركية، السويدية، الإيطالية، الإسبانية، وغيرها الكثير. هذه المهارات تمنح السوري القدرة على التواصل مع العالم، وتسهّل تبادل المعرفة، والتبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وبناء جسور اقتصادية وثقافية بين سورية والدول التي عاش فيها أبناؤها.

إلى جانب ذلك، درس السوريون وعملوا في مجالات متعددة: التكنولوجيا، علوم الكومبيوتر، الطب، الهندسة، الأعمال والإدارة، المهن العصرية المتنوعة، وغيرها. كما تعلّموا تكييف المهن السورية المعتادة مع معايير الدول المتقدمة، مثل الشروط الصحية الصارمة، وطرائق التغليف والتوزيع. هذا المزج بين التعليم العالمي والخبرة العملية في بيئات مختلفة يمثل ثروة قومية ورصيداً استثنائياً يمكن توظيفه لبناء قطاع تعليمي متقدم، وتطوير المشاريع الوطنية، وتعزيز الاقتصاد بشكل فعّال.

السؤال الأهم: كيف ستستفيد الدولة والحكومة من هذه الثروة؟ الاستفادة الحقيقية هي لسورية، أي المجتمع والناس. والمسؤول عن تحقيق هذه الاستفادة هو الحكومة. وهذا تحدٍ كبير ومسؤولية أكبر. والحل يبدأ بوضع خطط وبرامج استراتيجية، مثل منصات للتواصل بين الخبرات السورية في الخارج والمشاريع المحلية، برامج تدريبية للشباب، فرص للشراكات الاستثمارية، وحوافز للعودة الطوعية أو المشاركة عن بعد. إن الاستفادة من هذه الخبرات لا تعني مجرد استثمار مهني، بل تعزيز موقع سورية الإقليمي وربطها بالعالم بخبرة وكفاءة.

ولعل من المهم أيضاً إنشاء قواعد بيانات وطنية ترصد الكفاءات السورية في الخارج وتُسهّل الوصول إليها، وتأسيس مبادرات تشجع على نقل المعرفة والتجارب الناجحة إلى الداخل. كما يمكن للجامعات ومراكز الأبحاث أن تلعب دوراً محورياً في هذا الربط، عبر برامج تبادل أكاديمي ومؤتمرات علمية تجمع الطاقات السورية المنتشرة في العالم. فكل تجربة مكتسبة، وكل مشروع صغير في المهجر، يمكن أن يشكل نواة لفكرة كبيرة داخل الوطن إذا وُجدت الإرادة التنظيمية والرؤية الواضحة.

لم تعد هذه الثروة البشرية اليوم عبئاً أو مجرد نتاج مأساوي للجوء، بل صارت أو يجب أن تصير فرصة ذهبية لبناء سورية جديدة. امتلاك لغات متعددة وخبرات عالمية يمنح الدولة قدرة على الانطلاق بسرعة وكفاءة، ويُحدثُ فرقاً حقيقياً في قدرتها على المنافسة والابتكار. وعليه، فإن استثمار هذه الموارد ليس خياراً، بل بات ضرورة وطنية لتحقيق نهضة مستدامة، وتعزيز صورة سورية دولةً حاضرةً في قلب العالم، لا مجرد دولة ضعيفة تنتظر المساعدات والمشاريع والأفكار والأموال من الخارج.

الثروة البشرية السورية التي تشكلت بفعل اللجوء والحرب والألم والمعاناة ليست عبئاً أو لم تعد كذلك، بل هي اليوم فرصة استراتيجية. القدرة على التحدث بلغات متعددة، وممارسة مهن متقدمة في بيئات متنوعة، تمنح سورية إمكانية إعادة البناء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتعزز موقعها التنافسي بين الدول العربية. وقد تكون هذه المهمّة أولى أولويات من يريد بناء سورية جديدة مزدهرة، سواء كان الحكومة الحالية، أو المجتمع المدني، أو الشركات.