هؤلاء أقلّ.. إنهم من "خارج السور"!

أثار قول للباحث والكاتب حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، موجة غضب واسعة بين أبناء محافظة دير الزور، بعدما شعر كثيرون أنه انطوى على نظرة دونية أو انتقاص من منطقة بكاملها. لكن اللافت لم يكن الجدل بحد ذاته، بل الاعتذار العلني الذي قدّمه الرئيس أحمد الشرع لأهالي دير الزور، في خطوة نادرة في الحياة السياسية العربية، والأهم أنها أعادت فتح نقاش قديم ومؤلم حول صورة السوريين عن بعضهم بعضاً، وحول تلك الأفكار المنمّطة التي تراكمت عبر عقود، وتحوّلت أحياناً إلى نوع من العنصرية المبطنة داخل المجتمع الواحد.

في سورية، لم تكن الأحكام المسبقة يوماً مجرّد نكات عابرة أو تعليقات خفيفة، بل كانت، في أحيانٍ كثيرة، تعبيراً عن نظرة اجتماعية متعالية، فبعض الدمشقيين، على سبيل المثال، ينظرون إلى أبناء حوران أو ريف دمشق بوصفهم أقل تمدّنا أو أصالة.

وحتى داخل دمشق نفسها، توجد طبقات غير معلنة من التصنيف الاجتماعي. فحين يُقال عن شخص إنه من "خارج السور"، فالمقصود غالباً أنه ليس دمشقياً أصيلاً مقارنة بمن ينتمي إلى أحياء داخل السور القديم، مثل الشاغور أو العمارة أو باب الجابية، وكأن الانتماء إلى بضعة شوارع يمنح امتيازاً رمزياً على الآخرين.

الأمر نفسه يمكن ملاحظته في مدن أخرى. ففي حلب مثلاً، توجد أحياناً نظرة فوقية تجاه أبناء الريف. مرّة قالت لي سيدة حلبية في نقاش: "لم أسمح في حياتي لأي ضيعجي بأن يدخل باب بيتي"، مضيفة أنها كانت تدفع ثمن البضائع والمؤونة التي يأتي بها الفلاحون من "برغل وعدس وأجبان وغيرها" من خلف الباب من دون السماح لهم بالدخول. قد تبدو الحكاية شخصية، لكنها تكشف عن عقلية اجتماعية أوسع، ترى في الآخر المختلف مناطقياً شخصاً أدنى مرتبة، ولو كان هو من يزرع الطعام ويؤمن أسباب الحياة اليومية.

ما ينطبق على دمشق وحلب ينطبق على مناطق أخرى، وعلى الطوائف. وداخل الطوائف، وداخل القرية الواحدة، والحي الواحد، وأحياناً ضمن العائلة الواحدة، ثمة تنميط قديم، الجميع متورّط فيه بشكل أو بآخر، كثيراً ما يصف أحدهم الآخر بأنه "كردي"، قاصداً أنه عنيد ورأسه يابس، وليس بالضرورة أنه ينتمي للإثنية الكردية. وشاوي بمعنى انّه غير متحضّر. وهناك عشرات الأمثلة.

هذه الصور النمطية في المجتمع السوري قديمة جداً، ولم تولد مع الحرب، لكنها في السنوات الماضية أصبحت أكثر قسوة وخطورة. فالسوريون لم يعيشوا حرباً عسكرية فقط، بل عاشوا أيضاً عزلة متبادلة. مدن كاملة أُغلقت على نفسها، ومناطق تحولت إلى جزر منفصلة، لكل منها روايتها الخاصة عن سورية، وصورتها الخاصة عن الآخرين، بل وحتى مخاوفها وأحكامها المسبقة تجاههم. وهكذا، صار ابن الساحل يسمع عن إدلب أكثر مما يعرفها، وأصبح كثير من أبناء الشمال لا يعرفون عن السويداء أو دير الزور سوى ما تنقله السياسة أو وسائل التواصل أو دعايات الحرب.

لهذا تحديداً، تبدو مبادرات حصلت أخيراً، مثل ملتقى "حديث السوريين" الذي استضافته إدلب، شديدة الأهمية. فأن يجلس شاب من الحسكة إلى جانب ناشطة من طرطوس، وأن يتحاور ابن دمشق مع آخر من دير الزور أو إدلب، فهذا ليس مجرد نشاط مدني عابر، بل محاولة لإعادة ترميم المجال السوري المشترك. كثير من الكراهية لا يأتي من الاختلاف نفسه، بل من الجهل بالآخر، ومن تراكم الصور المسبقة عنه.

لن تحلّ هذه اللقاءات كل مشكلات السوريين دفعة واحدة، لكنها ربما تساعد على استعادة فكرة الوطن بوصفه مساحة مشتركة لا مجموعة جزر خائفة بعضها من بعض.