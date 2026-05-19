نهضة وطموح و"شيوخ"...

منذ تصريحاته الأولى بعد وصوله إلى السلطة، بدا واضحاً أنّ الرئيس أحمد الشرع يريد تقديم نفسه رئيساً يحمل مشروعاً اقتصادياً وتنموياً، أكثر من كونه قائداً منشغلاً بالشعارات السياسية التقليدية. ففي أكثر من مناسبة، تحدث بإعجاب عن تجارب بعض الدول الخليجية، وأشار إلى ما حققته تلك الدول من تحولات اقتصادية وعمرانية كبيرة، ومعرباً عن طموحه بأن تصل سورية إلى مستوى مشابه من التنمية والتحديث.

تلقّف سوريون كثيرون وقتذاك تلك التصريحات بإيجابية، ورأوا فيها مؤشّراً على أنّ الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لمعالجة الانهيار الاقتصادي الهائل الذي أصاب البلاد، والعمل على إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، كما أنّ خطاب الشرع في معظم لقاءاته اللاحقة ركّز بوضوح على الاقتصاد، وتشجيع رؤوس الأموال، وإعادة تحريك عجلة الإنتاج، وإيجاد البيئة المناسبة.

غير أنّ استحضار بعض التجارب الخليجية، يفرض التوقف عند جانب غالباً ما يجري تجاهله في الحالة السورية الراهنة. فهذه التجارب لم تنجح بسبب الخطط الاقتصادية أو الوفرة المالية فحسب، بل لأنّها اقترنت أيضاً بتحوّلات اجتماعية وثقافية عميقة، وبقرارات جريئة أعادت صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وحدّت من الهيمنة التقليدية للمؤسّسة الدينية على المجال العام.

لقد أدركت تلك الدول أنّ التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق فعليّاً من دون تحرير الطاقات الكامنة داخل المجتمع، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للنساء والشباب، وتوسيع الحريات الاجتماعية والثقافية. لذلك شهدت السعودية، على سبيل المثال، سلسلة خطوات لافتة، من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتوسيع فضاءات الترفيه والفنون، وتخفيف القيود الاجتماعية التي كانت مفروضة عقوداً طويلة.

لا تتعلق المسألة هنا بتقليد تجربة بعينها، بل بفهم الدرس الكامن خلفها، أنّ التنمية ليست مجرّد مشاريع استثمارية أو بنى تحتية أو أرقام نمو اقتصادي، بل هي عملية شاملة تتداخل فيها السياسة والثقافة والقانون والتعليم والحريات العامة. فلا يمكن بناء اقتصاد حديث بعقلية اجتماعية مغلقة، كما لا يمكن جذب الاستثمارات الكبرى في بيئةٍ تفتقر إلى الاستقرار التشريعي والحرّيات والوضوح القانوني.

ومن هنا، تبدو الحاجة السورية اليوم إلى رؤية وطنية متكاملة للنهضة، لا تقتصر على الاقتصاد وحده. إذ يحتاج أيّ مشروع تنموي حقيقي إصلاحات متوازية تشمل الإدارة والقضاء والتعليم والثقافة، إضافة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس مدنية حديثة. وأثبتت كل تجارب العالم أنّ الانفتاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح إلّا بوصفه جزءاً من الانفتاح العام، أي في السياسة والمجتمع والثقافة، فلا حريّة اقتصادية من دون باقي الحريات، والاقتصاد جزءٌ من بُنى المجتمع، يعبر عنه ويشبهه ويشكل صورته الأكثر واقعية.

المفارقة أنّ الخطاب الرسمي السوري، وبالتوازي مع الحديث المتكرّر عن التنمية والانفتاح الاقتصادي، نلاحظ أنه يميل، في جوانب عديدة، إلى مزيد من "الأسلمة" داخل مؤسّسات الدولة والفضاء العام، بحيث بات حضور "الشيخ" أو المرجعية الدينية في الوزارات والمؤسّسات متزايداً ولافتاً. في المقابل، فإنّ تجارب خليجية كثيرة يجري الاستشهاد بها اليوم ذهبت في الاتجاه المعاكس، عبر توسيع دور القوانين المدنية وتقليص سلطة الوصاية الاجتماعية والدينية على الحياة العامة.

لهذا؛ لن يكون نجاح أيّ مشروع اقتصادي في سورية مرهوناً بالاستثمارات وحدها، بل ربما بقدرة الدولة على بناء مناخ سياسي واجتماعي وقانوني حديث، يسمح بإطلاق طاقات المجتمع بأكمله، ويؤسّس لفكرة المواطنة والمؤسّسات، لا لفكرة الهيمنة الأيديولوجية مهما كان شكلها أو مصدرها.