نموذج "الشركات المساهمة العامة"… إصلاح وحوكمة أم بيع مؤجّل؟

- تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة: تسعى سوريا لتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية العامة في البداية، وتطبيق حوكمة صارمة لضمان الكفاءة دون المساس بالملكية. - نماذج دولية للتحول الاقتصادي: تقدم الصين نموذجاً يجمع بين آليات السوق والتحكم الاستراتيجي للدولة، بينما تواجه باكستان تحديات هيكلية بعد التحول إلى شركات مساهمة وفتح الباب للخصخصة. - التحديات والضمانات المطلوبة في سوريا: يتطلب التحول ضمانات قانونية صارمة لمنع بيع الأصول الاستراتيجية، مع اعتماد معايير محاسبية دولية وشفافية، وتمثيل العمال في مجالس الإدارة لضمان إصلاح مؤسسي حقيقي.

أثار تصريح تقني نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اهتماماً لافتاً، حين أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن مناقشات مع فرق البنك الدولي لتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة، تمتلك الدولة كامل أسهمها "في البداية"، مع اعتماد مجالس إدارة مستقلة، وتطبيق قواعد حوكمة صارمة، ونشر تقارير مالية مدققة دورياً.

تجاوز الطرح حدود النقاش الفني، ليصل إلى اقتراح مشروع قانون يُلزم بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى هذا النموذج.

ظاهرياً، يبدو الأمر تحديثاً إدارياً: الانتقال من صيغة "المؤسسة العامة" إلى صيغة "الشركة المساهمة". غير أن هذا التحول ليس شكلياً فقط، فالشركة المساهمة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل بنية قانونية مختلفة جذرياً من حيث الشخصية الاعتبارية، وآليات اتخاذ القرار، وقابلية نقل الملكية، ومرونة التداول. وذلك كله يعني قطيعة واضحة وصريحة مع الخصخصة، التي سبق وأعلن عنها العام الماضي وزير الاقتصاد السابق باسل عبد الحنان.

مع التوجه الجديد، يبرز السؤال المركزي: هل نحن أمام إصلاح حوكمي لتحسين الكفاءة من دون المساس بالملكية العامة؟ أم أن الشكل القانوني الجديد يفتح الباب، ولو نظرياً، لتحولات مستقبلية في بنية الملكية؟ التقرير لا يتبنى اتهاماً ولا يسلّم بالرواية الرسمية، بل يعرض لنموذجين: متى يكون التحول إلى شركة مساهمة أداة إصلاح.. ومتى يصبح تمهيداً للتخارج والبيع؟

هل سيحتوي التشريع اللاحق المقترح على قيود صريحة تمنع بيع أي نسبة من الأسهم إلا بقانون خاص وأغلبية موصوفة؟ أم أن الباب سيبقى مفتوحاً نظرياً لتعديلات لاحقة بقرارات حكومية؟

ماذا يعني التحول القانوني؟

تخضع المؤسسة العامة في النموذج الإداري التقليدي مباشرة للوزارة المختصة، ويكون الوزير المرجعية النهائية في التعيينات والقرارات الاستراتيجية. أما الشركة المساهمة، حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة، فهي تخضع لقانون الشركات، ويُفترض أن يديرها مجلس إدارة، وأن تُتخذ قراراتها وفق آليات تصويت محدّدة، وأن تخضع لحسابات ختامية وتدقيق.

الفارق الجوهري هنا أن أسهم الشركة، من الناحية القانونية، قابلة للنقل أو البيع ما لم يُقيَّد ذلك صراحة في القانون. أي أن "الملكية الكاملة في البداية" ليست ضمانة دائمة، بل توصيف لحظة زمنية. وهو ما يستحق أن نقلق بشأنه حاضراً ومستقبلاً.

لهذا يصبح جوهر النقاش قانونياً أكثر منه سياسياً: هل سيحتوي التشريع اللاحق المقترح على قيود صريحة تمنع بيع أي نسبة من الأسهم إلا بقانون خاص وأغلبية موصوفة؟ أم أن الباب سيبقى مفتوحاً نظرياً لتعديلات لاحقة بقرارات حكومية؟ لفهم المسار الممكن، من المفيد النظر إلى تجارب مقارنة.

الصين.. تحديث تحت السيطرة

تقدم الصين نموذجاً معقداً يجمع بين آليات السوق واحتفاظ الدولة بالتحكم الاستراتيجي. ففي عام 2003 أُنشئت لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة (SASAC)، تحت إشراف مجلس الدولة الصيني، بهدف فصل الدور التنظيمي عن دور الدولة بصفتها المالك. قبل ذلك، كانت الوزارات تدير الشركات مباشرة. أما بعد إنشاء اللجنة، فأصبح هناك كيان متخصص يدير "رأس مال الدولة".

وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا عن بيانات اللجنة، تجاوز إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة الخاضعة للإدارة المركزية 90 تريليون يوان في عام 2024 (نحو 12 تريليون دولار)، مسجّلاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9%. كما بلغ إجمالي أرباحها 2.6 تريليون يوان (نحو 360 مليار دولار).

يتميز النموذج الصيني بمنظومة ضبط سياسي؛ فالتعيينات العليا تمر عبر آليات الحزب الشيوعي، ما يُبقي السيطرة الاستراتيجية في يد الدولة. بعبارة أخرى: الشكل شركة مساهمة، لكن "القبضة" قابضة لم تُفلت. فسلطة تعيين أو عزل القيادات العليا بيد إدارة التنظيم في الحزب الشيوعي الصيني، ما يعكس التداخل بين البنية الحزبية والإدارة الاقتصادية.

القطاع العام السوري ليس كياناً ثانوياً يمكن التعامل معه بوصفه هامشاً اقتصادياً محدود الأثر. فعشية دمج وزارة الصناعة مع وزارة الاقتصاد في العام الماضي، كانت وزارة الصناعة وحدها تشغّل قرابة 65 ألف عامل

باكستان.. الشكل مدخلاً للتخارج

على الضفة الأخرى، تُقدم باكستان مساراً مختلفاً. فقد صدر عام 1997 قانون أنشأ الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية (NEPRA) بوصفها جهة تنظيم مستقلة. مثّل هذا التطور نقطة تحول في بنية القطاع، إذ جرى لاحقاً فصل أنشطة الكهرباء عن هيئة تطوير المياه والطاقة (WAPDA)، وإعادة تنظيمها ضمن شركات مستقلة للتوليد والنقل والتوزيع، سُجلت بصفة شركات محدودة بالأسهم، مملوكة بالكامل للحكومة الفيدرالية عند التأسيس.

لكن الإطار القانوني لم يتضمن قيوداً مشددة على نقل الملكية مستقبلاً. وهكذا دخلت بعض الكيانات ضمن برامج أشرفت عليها لجنة الخصخصة الباكستانية (PCP)، التي تطورت لاحقاً إلى وزارة، في إشارة مؤسسية إلى ترسيخ نهج الانتقال نحو تقليص الملكية العامة في بعض القطاعات. أي أن هذا التفكيك الوظيفي أسّس لبنية قانونية جديدة: شركات ذات شخصية اعتبارية مستقلة، لكنها مملوكة للدولة في البداية، مع إمكانية طرح حصص منها لاحقاً ضمن برنامج الخصخصة، وهو ما كان.

لم يترافق التحول إلى صيغة "شركات مساهمة" في باكستان مع نصوص قانونية تقيّد صراحة بيع حصص مستقبلية أو تمنع نقل ملكيات مُسيطرة. وبذلك، أتاح الإطار القانوني إمكانية طرح أسهم أو التخارج الجزئي أو الكلي في بعض الكيانات، خاصة في قطاعي التوليد والتوزيع. ومع مرور الوقت، انتقلت حصص مؤثرة إلى مستثمرين من القطاع الخاص في حالات محدّدة، فيما بقيت شركات أخرى تحت الملكية الكاملة للدولة. والحال بدأ يسوء تدريجياً.

تقارير الأداء الدورية، الصادرة عن الجهة التنظيمية، تشير إلى استمرار تحديّات هيكلية مزمنة، من أبرزها ارتفاع خسائر النقل والتوزيع، وضعف معدلات التحصيل في عدد من شركات التوزيع، إضافة إلى تعديلات متكررة في التعرفة نتيجة تغيرات أسعار الوقود وسعر الصرف وأعباء التمويل. وفي هذا السياق، نشرَت صحيفة Business Recorder، وهي من أبرز الصحف الباكستانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، في سبتمبر/ أيلول 2025 مقالاً تحليلياً ذكرت فيه أن قطاع الطاقة عاد إلى "حافة الهاوية"، مشيرة إلى أن حجم الدين الدائري بلغ نحو 2.4 تريليون روبية (قرابة 8.6 مليارات دولار)، أي ما يعادل حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. والدين الدائري هو تراكم مستمر للمدفوعات غير المسدّدة، بين أطراف سلسلة إنتاج وتوزيع الطاقة، بحيث تتحول الذمم المالية المتبادلة إلى حلقة مغلقة من الالتزامات غير القابلة للسداد الكامل دون تدخل خارجي.

واعتبر التحليل أن الأزمة لم تعد مالية فحسب، بل أصبحت تعبيراً عن اختلالات هيكلية متجذرة تشمل ضعف التحصيل، وسرقة الكهرباء، ومشكلات الحوكمة، والقيود المرتبطة بالبنية التحتية. كما أشار التحليل إلى إطلاق الحكومة في عام 2025 ترتيباً تمويلياً مصرفياً مجمعاً بقيمة 1.225 تريليون روبية (4.3 مليارات دولار)، بدعم من صندوق النقد الدولي، لإعادة تمويل التزامات متراكمة، بينها ديون لشركات ومتأخرات منتجي الطاقة المستقلين.

ورغم وصف العملية بأنها أكبر صفقة مصرفية في تاريخ باكستان، طرح المحلل سؤالاً جوهرياً: هل تمثل هذه الخطوة إصلاحاً حقيقياً، أم مجرد إعادة جدولة تمهد لمزيد من الاقتراض؟ واستحضر تجربة عام 2013 حين سدّدت الحكومة نحو 480 مليار روبية لإطفاء الدين الدائري، قبل أن يعاود الظهور خلال أشهر، في نمط تكرّر عبر زيادات تعرفة ودعم مالي مؤقت دون معالجة جذرية للأسباب البنيوية.

وتُظهر أرقام الصحيفة أن التعرفة ارتفعت بنحو سبعة أضعاف منذ عام 2007، فيما قفز سعر الكيلوواط من سبع روبيات في 2020 إلى نحو 17.5 روبية في 2025، في وقت لا يُستغل فيه سوى نحو 34% من القدرة المركبة (ما يمكن إنتاجه إذا اشتغلت جميع المحطات بكامل طاقتها). ويتضح هنا أن نقل الملكية الجزئي تحوّل إلى أداة مالية لإدارة أزمة هيكلية أعمق ولم يكن علاجاً سحرياً قطّ.

لا يقول الدرس الباكستاني إن الخصخصة فاشلة على إطلاقها، لكنه يبيّن أن التحول القانوني من دون إصلاح إداري حقيقي، وضبط رقابي صارم، قد ينتهي إلى بيع أصول دون حل جذري.

عبء التركة السورية

القطاع العام السوري ليس كياناً ثانوياً يمكن التعامل معه بوصفه هامشاً اقتصادياً محدود الأثر. فعشية دمج وزارة الصناعة مع وزارة الاقتصاد في العام الماضي، كانت وزارة الصناعة وحدها تشغّل قرابة 65 ألف عامل موزعين على سبع مؤسسات تتبع لها 96 شركة. هذا الرقم لا يعكس مجرد هيكل إداري، بل شبكة إنتاجية واسعة الامتداد. فعلى سبيل المثال، تضم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 27 شركة تستحوذ وحدها على نحو 44% من إجمالي عدد عمال الوزارة، ما يعكس الثقل التاريخي والاقتصادي لهذا القطاع ضمن البنية الصناعية العامة. وفي السياق الأوسع، تشير نقابة الاقتصاديين السوريين إلى وجود 202 شركة تابعة للقطاع العام، وهو رقم يكشف اتساع المظلة المؤسسية التي تعمل تحتها الدولة في المجال الاقتصادي. هذا الامتداد لا يتوقف عند عدد الشركات، بل يتجلى بوضوح في حجم القوة العاملة. فوفق تصريحات لمسؤولين حكوميين نقلتها وكالة "رويترز"، بلغ عدد الموظفين في القطاع العام السوري نحو 1.3 مليون موظف. ولا يقتصر هذا الرقم على الشركات ذات الطابع الاقتصادي، إنما يشمل أيضاً المؤسسات الحكومية الخدمية والإدارية، ما يعني أن القطاع العام يشكل ركيزة تشغيلية واجتماعية كبرى تمس شريحة واسعة من المجتمع السوري، وتمتد بصمته في مساحات واسعة من النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

غير أن هذا الاتساع العددي لم يقابله أداء اقتصادي مكافئ. فبحسب تصريحات وزير المالية السابق محمد أبازيد، التي نقلتها "الشرق بلومبيرغ"، فإن أكثر من 70% من الشركات ذات الطابع الاقتصادي في القطاع العام تُصنّف باعتبارها "خاسرة" أو "غير منتجة بما يكفي". وهذه النسبة المرتفعة تعكس فجوة واضحة بين الحجم المؤسسي وبين الكفاءة التشغيلية. صحيح أن العديد من هذه الشركات تبقي خدمات حيوية، كالكهرباء والمرافق الأساسية، تحت سيطرة الدولة، إلا أن استمرار الملكية العامة لا يضمن بذاته تحقيق إنتاجية مرتفعة أو مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي.

وكانت "رويترز" قد نقلت في 31 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي عن وزير الاقتصاد السوري السابق باسل عبد الحنان أن الحكومة تعتزم العمل على خصخصة الشركات الصناعية التي تديرها الدولة، والبالغ عددها 107 شركات، كانت غالبيتها خاسرة. وفي المقابل، شددت تصريحات المسؤول على أن الأصول "الاستراتيجية" في قطاعات الطاقة والنقل، ستبقى تحت سيطرة الدولة.

إجمالاً، يتسم واقع معظم الشركات الحكومية بضعف الإنتاجية. فعقود من البيروقراطية الثقيلة، وتداخل الصلاحيات، وضعف نظُم المحاسبة والحوكمة، إلى جانب مظاهر الفساد التي وسمت أداء المؤسسات السورية طيلة حكم السلالة المتوحشة، أفرزت بيئة إدارية يُنظر فيها إلى بعض هذه الشركات باعتبارها أعباء مالية وإدارية، أكثر من كونها أصولاً اقتصادية مولِّدة للقيمة. وهنا تتجلى المفارقة: قطاع عام ذو وزن عددي ومؤسسي كبير - سواء من حيث عدد العاملين، أو طبيعة الشركات المملوكة للدولة، أو حضوره في قطاعات استراتيجية - لكنه يعاني في الوقت ذاته من اختلالات هيكلية عميقة في الأداء والإنتاجية.

وعليه، فإن أي نقاش حول تحويل هذا القطاع أو إعادة هيكلته أو تطويره، يتطلب قراءة دقيقة لأرقام الأداء الفعلية، وتحليلاً واقعياً لكفاءة التشغيل، وتقييماً موضوعياً لدوره الاقتصادي والاجتماعي. فالحجم وحده لا يصنع الفاعلية، والملكية العامة لا تعني بالضرورة الكفاءة، لكنها بالمقابل لا تعني التفريط. فالرهان الحقيقي يكمن في القدرة على تحويل هذا الثقل المؤسسي إلى طاقة إنتاجية حقيقية، وإطلاق الطاقات الكامنة في هذا القطاع، عبر إعادة تنظيمه على أسس كفاءة تشغيلية أعلى، وتعزيز تنافسيته، وربط أدائه بمؤشرات إنتاجية واضحة، بدل أن يبقى رقماً كبيراً في جداول الإحصاء.

المواطن السوري، الذي دفع كلفة الانهيار الاقتصادي لخمسة عقود ونصف، ليس معنياً بالشكل القانوني للشركة بقدر ما هو معني بالسؤال الجوهري: هل ستبقى الأصول الاستراتيجية ملكاً عاماً فعلياً؟

الضمانات هي الفاصل

في النهاية، لا يكفي أن تقول الحكومة إن الشركات ستبقى "مملوكة بالكامل للدولة". فالتاريخ الاقتصادي الحديث - كما رأينا في النموذج الباكستاني المخيف حقاً وهو ما فرض علينا تعميقه أكثر، مقارنة بالصين، لتوضيح مكامن الخطر - يُثبت أن الملكية ليست لحظة ثابتة، إنما حالة قانونية قابلة للتعديل. ما يحدد المسار ليس التصريح الأول، بل البنية القانونية التي تحميه من التآكل لاحقاً.

التحوّل إلى شركة مساهمة ليس خطراً في ذاته، كما أنه لا يعدّ إنقاذاً. هو أداة تنظيمية. يمكن أن يكون مدخلاً لرفع الكفاءة والشفافية، إذا اقترن بضمانات مؤسسية صارمة، ويمكن أن يتحوّل إلى مسار بيع تدريجي إذا تُرك بلا قيود واضحة. الفرق بين المسارين ليس في الاسم القانوني، إنما يكمن في شبكة الحماية التي تحيط به.

التجربة الصينية تُظهر أن الإصلاح ممكن دون خصخصة، لكن بشرط وجود "القبضة القابضة" الممثلة في إمكانية التدخل والتوجيه بما يحقق الهدف. والتجربة الباكستانية تُظهر أن غياب القيود الصريحة يفتح الباب لتحول إداري يبدأ بإعادة الهيكلة وينتهي ببيع حصص مُسيطرة. السؤال السوري، إذن، ليس: هل نثق بالحكومة أم لا؟ السؤال الأصح هو: ما هي الضمانات القانونية التي ستجعل الثقة غير ضرورية؟

إذا كانت الشركات ستبقى مملوكة بالكامل للدولة، فهل سينص القانون المزمع صياغته مستقبلاً على حظر بيع أي نسبة منها إلا بتشريع خاص وبأغلبية برلمانية موصوفة؟ إذا كانت مجالس الإدارة ستكون مستقلة، فهل سيُلزم القانون بأن يشكل المديرون غير التنفيذيين أغلبية فعلية، وأن يتم اختيارهم عبر معايير شفافة لا عبر التعيين الإداري المباشر؟

إذا كانت الحوكمة ستكون "صارمة"، فهل ستعتمد معايير محاسبية دولية واضحة، وتنشر البيانات المالية دورياً للمواطنين باعتبارهم المالك الحقيقي لهذه الأصول؟ وهل سيكون للعمال تمثيل إلزامي داخل مجالس الإدارة، أم سيُختزل الإصلاح في نقل الصلاحيات من الوزارة إلى مجلس معيّن من الوزارة نفسها؟

هذه الأسئلة ليست تشكيكاً في النيّات، إنما اختباراً لجدية الإصلاح. فالنية السياسية تتغير بتغير الحكومات، أما النصوص القانونية فتبقى، وهي وحدها القادرة على منع الانزلاق التدريجي من "إصلاح الحوكمة" إلى "تمهيد التخارج". سورية اليوم ليست أمام خيار بين النموذج الباكستاني وقبضة الحزب الشيوعي الصيني. هناك مسار ثالث هجين: استبدال القبضة الصينية بإعادة هيكلة عميقة وحماية الملكية العامة عبر ضمانات دستورية وتشريعية واضحة.

المواطن السوري، الذي دفع كلفة الانهيار الاقتصادي لخمسة عقود ونصف، ليس معنياً بالشكل القانوني للشركة بقدر ما هو معني بالسؤال الجوهري: هل ستبقى الأصول الاستراتيجية ملكاً عاماً فعلياً، أم ستتحول تدريجياً إلى ملكيات خاصة تحت عنوان "التطوير"؟ الإجابة لن تأتي من خبر صحافي، بل من مشروع قانون تفصيلي يحدّد حدود البيع، وآليات الرقابة، وحقوق العمال، وواجبات الشفافية. عندها فقط يمكن القول إن التحول إلى شركات مساهمة هو إصلاح مؤسسي حقيقي، لا مجرد بداية مفتوحة على احتمالات متعددة. وفي غياب هذه الضمانات، سيبقى القلق مشروعاً: هل نحن أمام إعادة تنظيم، أم أمام إعادة تموضع تمهّد لمرحلة مختلفة تماماً من علاقة الدولة بأصولها؟