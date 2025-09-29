موقف السوريين من القضية الفلسطينية كالموقف من الجولان

- أظهر المؤشر العربي أن 75% من السوريين يؤمنون بأن العرب أمة واحدة، مع تمييزهم بين شعوب الدول المختلفة، ويعتبرون القضية الفلسطينية قضية كل العرب بنسبة 69%، ويرفضون الاعتراف بالدولة الصهيونية دون استعادة الجولان. - يعكس المؤشر قلق السوريين من التهديدات الأمنية، حيث يعتبر 88% منهم أن الدولة الصهيونية تهدد الأمن والاستقرار في سوريا، و55% يرونها التهديد الأكبر، بينما 74% يعتقدون أنها تدعم النزعات الانفصالية. - يشير النص إلى ضعف موقف السلطة السورية تجاه التدخلات الصهيونية، مما يشجع على المزيد من التوغل، ويؤكد على أهمية تعزيز الديمقراطية كمدخل لحل المشكلات العربية.

لم تخطئ الآراء التي تؤكّد أن العرب أمة واحدة، وهو موقف أغلبية السوريين (75%) وفق المؤشر العربي لمركز الأبحاث ودراسات السياسات (الذي نُفذ بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2025)، مع الإشارة إلى تمييز هذه الأغلبية بين شعب هذه الدولة عن تلك. التأكيد هذا لا يلغي التمسك بالهوية الوطنية لهذا الشعب أو ذاك، وليس من الصحيح ضرورة التركيز على الوطنية السورية أو العراقية وسواها، وإلّا فإنّ شعب هذه الدولة أو تلك لا يشعرون بهويتهم الوطنية كفايةً، فهم قوميون أكثر مما هم وطنيون؛ هذا الكلام فيه الكثير من الشطط والنقد للفكر القومي، ويتناقض مع الموضوعية التي تربط بين الشعور بالانتماء إلى الأمة والدفاع عن الهوية الوطنية لهذا الشعب أو ذاك.

هذا المؤشر الهام يحدث لأوّل مرّة في سورية، ويَقرأ جيدًا روح الشعب "وعيه العميق"، وليس مقترنًا باللحظة الراهنة؛ فقضية فلسطين عمرها قرن كامل، والجولان محتل منذ 1967، نجد أنّ الأغلبية السورية تقول إنّ القضية الفلسطينية (69%) هي قضية كلّ العرب، وفقط 15% قالوا إنّها قضية خاصّة بالفلسطينيين. النسبة المرتفعة تستند إلى أن العرب أمة واحدة، وكلّ مشاريع التقسيم العربي، وزراعة الدولة الصهيونية، قبل وبداية القرن العشرين، ورداءة موقف النظام العربي تجاه القضية الفلسطينية لم تغيّر البوصلة العربية تجاه أصلهم؛ أمة واحدة ببلدان متعددة، وفلسطين قضيتهم المركزية.

بدا أنّ السوريين أيضًا يرفضون الاعتراف بالدولة الصهيونية، رغم تتفيه نظامي الأسد، الأب والابن، للموضوع القومي ولقضية فلسطين، ورغم ركاكة النظام الجديد بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول تجاه الجولان، وعدم التمسك باسترجاعه تمسكًا جديًا، كما أنّ 70% منهم يرفضون عقد أيّ اتّفاق مع هذه الدولة من دون عودة الجولان. كذلك، رأت أغلبية المستجوبين (88%) أن الدولة الصهيونية تهدّد الأمن والاستقرار في سورية، كما اعتبرها 55% أنها الأكثر تهديدًا لأمن سورية واستقرارها، تليها إيران بنسبة 14%، وترى نسبة 58% أنّ الدولة الصهيونية هي الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي بأكمله.

من الأسباب التي تجعل الدولة الصهيونية تهديدًا خطيرًا لسورية، أنّها لا تبادر إلى ممارسات التقارب أو لإقامة علاقات طبيعية معها، وترى نسبة 74% أّنها تدعم بعض فئات المجتمع السوري من أجل تغذية النزعات الانفصالية، وتهدد وحدة التراب السوري. مع ذلك، هناك أكبر نسبة في الدول العربية، في سورية، ترى ضرورة الاعتراف بالدولة الصهيونية (17%). هذا مقلق، لكنه دلالة على انسداد الآفاق والتعب مما حدث في سورية منذ 2011، وشعور بـ"القرف" من أيديولوجية النظام السابق، وقمعه للشعب بحجة فلسطين أو الجولان، وبالتالي، فإنّ موقف الـ17% هو رد فعل أكثر مما هو رؤية عقلانية؛ فالأكثرية تتمسك باستعادة الجولان وبحقّ الفلسطينيين بتشكيل دولتهم.

يستند المؤشر أعلاه إلى تقييدات علمية دقيقة تجعل أرقامه فيها الكثير من الدقة حول اتجاهات الرأي العام، وبالتالي، هناك اتجاه عربي واسع يؤكّد ما ذهبنا إليه، من اعتبار القضية الفلسطينية قضية كلّ العرب، وبالنسبة للسوريين هناك رفض لإقامة أيّ علاقة مع هذا الكيان قبل إعادة الجولان والموافقة على تشكيل الفلسطينيين دولتهم، أو تفكيك الدولة الصهيونية وتشكيل دولة واحدة تكون وطنًا لكلّ من يقيم في فلسطين.

لا بدّ كي يكون التحليل موضوعيًا أن يشار إلى التناقض بين الأرقام وممارسات الشعب الذي يدلي برأيه، كما أوضح النص أعلاه، وأن ذلك يثير الاستغراب، وبالتالي، لماذا لا نشهد مظاهراتٍ عارمةً، أيّ أنماط فاعلة من الاحتجاجات؟ إذ نرى هدوءًا كارثيًا على طول العالم العربي تجاه ما يجري في غزّة وسورية خاصّةً، كما في التقدم الصهيوني مئات الكيلومترات داخل الأرضي السورية، وفرض منطقة أمنية في الجنوب السوري كّله.

لماذا هذا التناقض، وبالتأكيد، ليست أرقام المؤشر كاذبةً، ونسبة الخطأ فيها لا تتجاوز الـ3%؟ إذًا ما هو التفسير المنطقي لهذه الظاهرة، إن القمع الشديد للشعوب العربية، وغياب الحريات، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم الركون إلى القضاء، وسيادة الأنظمة الشمولية، وهشاشة الوضع الاقتصادي للأغلبية العربية، هي عوامل شديدة التأثير على غياب الفعالية المجتمعية، والاكتفاء بإبداء الرأي. ولتفسير التناقض نشير إلى الانفجارات المجتمعية (الثورات 2011)، فالمجتمع بلحظة معينة ينفجر بهذه المدينة أو تلك، أو في البلاد كلّها، وذلك بسبب إغلاق المجال العام للسياسة وأن تتطور الاحتجاجات بالتدريج. هناك ملاحظة أخرى، وهي أن المستجوبين يبدون آراءهم من دون خوفٍ طالما لن تسجل أسماؤهم، وبالتالي، النسب دقيقة تجاه القضايا القومية والوطنية، وبغض النظر عن الأفعال والاحتجاجات الرافضة لمأساة فلسطين، أو ضعف الموقف الشعبي تجاه التقدم الصهيوني في سورية.

تدفعنا مأساة فلسطين ومآسي سورية، التي لا تُختصر باحتلال الجولان فقط، إلى الإشارة إلى أنّ المدخل التأسيسي لحلّ المشكلات العربية يتعلق بإعادة الدور السياسي للشعب والتشاركية، والعمل السياسي والنقابي المستقل، ولا بدّ من فصل السلطات والتحوّل في نمط الحكم نحو الديمقراطية. إن أشكال التراجع تجاه الدولة الصهيونية كلّها، وفي كلّ الدول العربية، تتعلق بغالبيتها، بسبب أنماط الحكم غير الديمقراطية، أيّ التّي تَستبعد دور الشعب في تقرير مصير البلاد، وتجاه الأحداث الكبرى.

إنّ التأسيس لاستعادة فلسطين، أو وضع حدّ لتغول الدولة الصهيونية في سورية وسواها، وقد باتت تفرض "هيمنتها" على المنطقة العربية بأكملها، وتحاول أن تفرض نفوذها حتّى على تركيا وإيران؛ إن هذا التأسيس أصبح يتطلب الديمقراطية، وتدخل الشعب حينها بدورٍ سياسيٍ ووطنيٍ رافض لكل أشكال الهيمنة تلك. هذه اللحظة وحدها تشبه اللحظة العربية ما قبل تأسيس الدول المستبدة، أقصد في الخمسينيات، حيث كان العرب يرفضون أشكال التدخل الغربي والصهيوني كلّها بغض النظر عن نتائج مقاومتهم الميدانية حينها.

لقد صار التدخل الصهيوني في سورية واسعًا، ما يطرح ضرورة مقاومته ومواجهته؛ فقواته تتجوّل في القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي، وقصفت كامل البنية العسكرية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و"طرد" جيش سلطة دمشق من السويداء، وزاد الأمر خطورةً مع طلب الشيخ حكمت الهجري التدخل الصهيوني منعًا لإبادة الدروز في الأيّام الأوّلى لهجوم قوات السلطة، واستمرأ الهجري الأمر بالشكر المتكرّر، ورُفع العلم الصهيوني في بعض المظاهرات، وليس في جميع بلدات المحافظة. يأتي هذا التعقيد، الذي يستدعي المقاومة بسبب ضعف موقف السلطة من ذلك التدخل، وقبل الهجوم العسكري الفاشل من قبلها على السويداء في 13 يوليو الماضي، وتوّج بموافقتها على التدخل الصهيوني حماية للدروز، في إطار اتّفاق دولي.

لا شك أن موقف السلطة الضعيف تجاه دولة العدو هو ما شجعها على التقدم المتكرّر واليومي في الأراضي السورية، وتدمير مبان، وتجريف مزارع، واعتقال سوريين، وهو ما شجع الشيخ الهجري على طلب ذلك التدخل المرتبط بممارسات همجية لقوات الهجوم العسكري، والأسوأ عدم وضع خطة سريعة لمعالجة آثار الهجوم، ومرّ أكثر من شهرين والقضية مفتوحة. قد يشير موقف السلطة المتهاون بقبول حماية دولة العدو للسويداء، وقبول فرضها لمنطقة أمنية كاملة في كامل الجنوب السوري، وإلّا لماذا لم تُعالج هذه القضية مباشرة؟ وهناك تحليلات سياسية تتساءل: هل هناك صفقة أمنية تفرض بموجبها الدولة الصهيونية سيطرتها الأمنية على كامل الجنوب السوري مقابل السماح لهيئة تحرير الشام بالاستمرار في السلطة في دمشق؟!

تخطئ سلطة دمشق بسياساتها الرفضة مشاركة فئات الشعب كافّة، ومع كلّ المحافظات السورية، وتخطئ بتأجيل محاسبة من قام بعمليات الإجرام في الساحل والسويداء، ولم تبدأ بعد تطبيق العدالة الانتقالية لمجازر وانتهاكات بشار الأسد! هذه السياسة تؤزم المجتمع بأكمله، وتدفعه إلى الابتعاد عنها، وطلب بعض فئاته الحماية الخارجية، ومنها الصهيونية. إن إغلاق المجال أمام أنماط التدخل الخارجي كافة، ولا سيّما الصهيوني، يتطلّب انفتاحًا على قوى المجتمع والمحافظات السورية كلّها، وانتهاج الحوار والتفاوض وإشراك الجميع في عملية النهوض بالدولة والسلطة؛ هذا هو المدخل نحو تشجيع الشعب لإبراز موقفه الوطني والقومي، والتطابق بين الأرقام والأفعال، وسوى ذلك، ستكون الأرقام في واد والأفعال في وادٍ. فهل تعي السلطة خطورة سياساتها، التّي تجعل منها محض أداة لتنفيذ مشاريع الدول الخارجية في سورية، ومنها الدولة الصهيونية؛ إن إدارة الظهر للشعب، أدّت وتؤدي إلى الخضوع والتبعية للخارج، وإفلاس البلاد، وبالنهاية سيثور الشعب ويكنس السلطة، ويشكل مقاومته لاستعادة الأراضي المحتلة.