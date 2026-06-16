مواطنون لا متآمرون

تتكرر في دمشق منذ أشهر مشاهد الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي ينظمها مواطنون يرفعون مطالب تتعلق بالفقر والبطالة وتردّي الأوضاع المعيشية وأخرى لها علاقة بالعدالة والكرامة وحقوق المواطنين. وهي مطالب تبدو، في جوهرها، انعكاساً طبيعياً لما يواجهه السوريون بعد سنوات طويلة من الحرب والانهيار الاقتصادي والتفكك الاجتماعي. غير أن اللافت في هذه المشاهد ليس الاعتصامات نفسها، بل الطريقة التي يجرى بها النظر إليها والتعامل معها من بعض مؤيدي السلطات الجديدة.

ففي كل مرة يجتمع فيها عشرات المحتجين للتعبير عن مطالبهم، ينبري آخرون للوقوف في الجهة المقابلة من الشارع، ليس لممارسة حقهم في التعبير فحسب، بل للتشويش على المعتصمين والطعن في نياتهم والتشكيك في دوافعهم، ثم سرعان ما تتحول المطالب الاجتماعية أو الاقتصادية إلى مادة للتخوين والاتهام، حيث يتردد الحديث عن مؤامرات خارجية ودوافع مشبوهة وأجندات خفية، وكأن المواطن لا يمكن أن يغضب بسبب الفقر أو البطالة أو غياب العدالة، بل يحتاج دائماً إلى من يدفعه أو يحرّضه.

ولا يتوقف الأمر عند حدود الشارع، إذ ترافق هذه المواقف حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف المعتصمين بالتشهير والتخوين والتجريح الشخصي حتى لو كان المشارك ممن كان معارضاً للنظام السابق وله تاريخ طويل في مقارعته. وغالباً ما يجرى التعامل مع أي صوت ناقد باعتباره خصماً سياسياً أو عدواً للدولة.

تستدعي هذه المشاهد إلى الأذهان صوراً عرفها السوريون جيداً خلال العقود الماضية، حين كان النظام السابق يحرص على إظهار أن أي احتجاج ضده لا يمثل سوى فئة قليلة ومعزولة، مقابل حشود من المؤيدين الذين يُدفع بهم إلى الشوارع لإثبات أن السلطة تحظى بتأييد شعبي واسع. يومها لم تؤد هذه الأساليب إلى حل المشكلات أو معالجة أسباب الغضب، بل ساهمت في تعميق الهوة بين السلطة والمجتمع.

متى يتعلم السوريون ومؤيدو السلطة أن الاعتصام السلمي ليس جريمة، والاحتجاج على سياسات الحكومة لا يعني بالضرورة الرغبة في إسقاطها أو التآمر عليها، هذه طريقة في التفكير تشبه تماماً طريقة تفكير نظام الأسد ومؤيديه.

في المجتمعات الطبيعية، يخرج المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم أو الاعتراض على قرارات يرونها مجحفة، ويُنظر إلى هذا بوصفه جزءاً من الحياة العامة، لا دليلاً على وجود مؤامرة في كل زاوية. ثم نحن نعلم جيداً أن "المتآمرين" يعملون في السر والخفاء ولا ينزلون إلى الشوارع ويصرخون.

كذلك فإن وجود مثل هذه الأنشطة المطلبية السلمية يعد مؤشّراً إلى حيوية المجتمع وقدرته على التعبير عن نفسه بوسائل مدنية وسلمية. فالمجتمعات الحية لا تُقاس بمدى صمت مواطنيها، بل بقدرتهم على الكلام والاعتراض والمشاركة في الشأن العام من دون خوف أو تخوين.

لا ينبغي عدّ إلى هذه الاعتصامات خطراً، فالأنشطة المطلبية العلنية والمعلنة تبقى أكثر وضوحاً وأسهل فهماً وتعاطياً من حالات الاحتقان الصامت التي تتراكم بعيداً عن الأنظار. وعندما يتمكّن الناس من التعبير عن غضبهم أو مطالبهم في الفضاء العام، فذلك يفتح الباب أمام الحوار والنقاش والبحث عن حلول، بدلاً من دفع المشكلات إلى الظل حيث تصبح أكثر تعقيداً.

أما لغة التخوين والتشكيك الدائم في النيات والبحث المستمر عن "أيادٍ خارجية" خلف كل احتجاج، فهذه مجرد مقاربة سطحية وساذجة، وقد أثبتت التجربة أنها مقاربة لم تنجح يوماً في معالجة الأزمات.

وإذا كانت سورية تتطلع اليوم فعلاً إلى بناء مرحلة جديدة مختلفة عن الماضي، فإن أحد شروط هذا التخلي عن ثقافة التخوين والاعتراف بأن الاختلاف والاعتراض السلمي جزء طبيعي من أي مجتمع يسعى إلى التعافي والنهوض.