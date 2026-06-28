من النكسة إلى قطاع غزّة.. وتفكيك بنية الشرق الأوسط

- حرب يونيو/حزيران 1967 كانت نقطة تحول في الشرق الأوسط، حيث خسرت الدول العربية أراضٍ مهمة وكشفت عن ضعف البنية العسكرية والسياسية، بينما استفادت إسرائيل من موقعها في النظام الإمبريالي الغربي. - الصراع تحول إلى مواجهة طويلة الأمد، حيث برزت حركة التحرر الوطني الفلسطيني كفاعل مستقل، مما نقل مركز الصراع إلى حركات مقاومة شعبية مسلحة. - بعد 1967، تحول الصراع إلى بنية مركبة تتداخل فيها الدول مع الفاعلين غير الرسميين، مع إعادة تموضع الأنظمة العربية داخل النظام الرأسمالي العالمي عبر اتفاقيات سلام وتطبيع.

لا يمكن النظر إلى حرب يونيو/حزيران 1967 باعتبارها مجرّد هزيمةٍ عسكريةٍ مُنيت بها الدول العربية خلال ستة أيام، بل كانت تلك المعركة لحظة إعادة تشكيل بنية الهيمنة في الشرق الأوسط ضمن إطار النظام الرأسمالي العالمي وتوازناته الإمبريالية، فقد مثّلت الحرب نقطة انعطافٍ تاريخيةٍ أعادت توزيع القوّة بين الدول، وعمّقت في الوقت نفسه تناقضات البنية الطبقية والسياسية داخل الدول العربية، ورسّخت موقع إسرائيل فاعلاً وظيفياً مركزياً في النظام الإقليمي.

على المستوى العسكري المباشر، خسرت مصر نحو 61 ألف كيلومتر مربع من أراضيها، فيما خسر الأردنّ الضفّة الغربية والقدس الشرقية (حوالي 5,650 كيلومتر مربع)، كما خسرت سورية هضبة الجولان (حوالي 1,200 كيلومتر مربع تقريبا)؛ وقد كانت تلك الهزيمة إحدى أسرع الهزائم في التاريخ الحديث.

تمكّنت إسرائيل من تدمير نحو 90% من قدرات سلاح الجوّ المصري في الساعات الأولى عبر الضربة الجوية الاستباقية، ما حسم ميزان القوى منذ البداية. غير أنّ تفسير هذه النتيجة عبر التفوق العسكري وحده يخفي البنية الأعمق الّتي أنتجت الهزيمة.

كانت الجيوش العربية تعبيراً مكثّفاً عن طبيعة الدولة ما بعد الاستقلال؛ دولة بيروقراطية، سلطوية تقوم على مركزية القرار وتداخل الأجهزة العسكرية والسياسية، من دون مؤسسات إنتاج استراتيجية مستقلة أو فصلٍ فعلي بين السلطات. تجسّد هذا التناقض في مصر الناصرية في تداخل السلطة السياسية لجمال عبد الناصر مع البنية العسكرية بقيادة المشير عبد الحكيم عامر، ما أدّى إلى ضعفٍ واضحٍ في كفاءة القرار العسكري. وفي سورية، انعكست الانقلابات المتكررة داخل الجيش على هشاشة البنية القيادية. أمّا الأردنّ، فكان جزءاً من منظومةٍ إقليميةٍ مقيدةٍ بالتوازنات الدولية والإقليمية.

المفارقة التاريخية الأساسية أن 1967، الّتي اعتُبرت ذروة التفوق العسكري الإسرائيلي، لم تُنتج نهاية للصراع، بل أعطته طابعه طويل الأمد. فبدلاً من حل التناقضات، أعادت الحرب إنتاجها على مستوى أعلى من التعقيد

في المقابل، لم يكن التفوق الإسرائيلي منفصلًا عن موقع الاحتلال البنيوي في النظام الإمبريالي الغربي، فقد رُسِّخت إسرائيل دولةً وظيفيةً (functional state) في الإقليم، تؤدي دوراً استراتيجياً في ضبط التوازنات ومنع تشكل كتلة عربية مستقلة ذات طابع تحرري. وقد تجلّى ذلك في التفوق التكنولوجي، وفي قدرة القيادة الإسرائيلية (موشيه ديان، إسحاق رابين) على إدارة حربٍ خاطفةٍ وفعالةٍ، تُرجمت إلى تفوقٍ ساحقٍ منذ الساعات الأولى.

لكنّ الأهمية التاريخية لنكسة 1967 تتجاوز نتائجها العسكرية إلى إعادة تشكيل بنية المنطقة الأيديولوجية والسياسية. فقد مثّلت الهزيمة انهياراً لمشروع القومية العربية الناصرية، بوصفه برجوازية، يوتوبية، لم تنجح في تفكيك علاقات التبعية الاقتصادية، بل أعادت إنتاجها داخل إطار دولة مركزية سلطوية. ومع هذا الانهيار، دخلت المنطقة في فراغٍ سياسي وأيديولوجي أعاد تشكيل تناقضاتها.

في السياق ذاته، برزت حركة التحرر الوطني الفلسطيني فاعلاً مستقلاً نسبياً، خصوصاً بعد هزيمة 1967، إذ تبوأت منظّمة التحرير الفلسطينية مركز الصراع الجديد. وقد مثلت معركة الكرامة عام 1968 لحظةً رمزيةً لإعادة إنتاج الشرعية الثورية بعد الهزيمة، ونقل مركز الصراع من الجيوش النظامية إلى حركات مقاومة شعبية مسلّحة. عكس هذا التحول انتقال الصراع من مستوى الدول إلى مستوى أكثر تعقيداً يرتبط بالبنى الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الفلسطيني نفسه.

ملحق فلسطين السلطة الفلسطينية: صلاحيتها وصلاحياتها تحت الاحتلال

في الوقت نفسه، أدخلت الحرب إسرائيل في معضلة استراتيجية طويلة الأمد؛ إدارة أراضٍ محتلةٍ تضمّ ملايين الفلسطينيين، ما أنتج علاقةً استعماريةً مباشرةً (settler-colonial relation) ذات تكلفة سياسية وأمنية متزايدة. فبدلاً من أن يؤدي الانتصار إلى الاستقرار، تحولت السيطرة إلى عبءٍ بنيوي مستمر، أعاد إنتاج الصراع بأشكال مختلفة.

ومع تطور النظام الإقليمي بعد 1967، انتقل الصراع من كونه مواجهةً بين دولٍ قومية إلى بنية مركبة تتداخل فيها الدول مع الفاعلين غير الرسميين (فاعلين دون مستوى الدولة)، فقد برزت لاحقاً حركاتٌ مثل حزب الله (1982) وحركة حماس (1987)، في سياق تآكل قدرة الدولة العربية التقليدية على احتكار العنف السياسي.

وفي المقابل، بدأت الأنظمة العربية تدريجياً في إعادة التموضع داخل النظام الرأسمالي العالمي، عبر اتّفاقيات كامب ديفيد مع مصر (1978)، ووادي عربة مع الأردن (1994)، ثم مسارات تطبيع لاحقة، ما يعكس انتقال البرجوازيات الحاكمة من خطاب المواجهة إلى إعادة الإدماج التابع داخل المنظومة الإمبريالية.

برزت حركة التحرر الوطني الفلسطيني فاعلاً مستقلاً نسبياً، خصوصاً بعد هزيمة 1967، إذ تبوأت منظّمة التحرير الفلسطينية مركز الصراع الجديد. وقد مثلت معركة الكرامة عام 1968 لحظةً رمزيةً لإعادة إنتاج الشرعية الثورية بعد الهزيمة

لم يُنهِ هذا التحول الصراع، بل أعاد إنتاجه ضمن شروط جديدة. فبدلاً من المواجهة المباشرة، أصبح الصراع موزعاً بين جبهات متعددة؛ احتلالٌ مباشرٌ في فلسطين، مقاومةٌ مسلحة غير دولية، صراعات إقليمية مع إيران، وتدخلات قوى دولية كبرى. وهكذا لم يعد الشرق الأوسط نظاماً مستقراً، بل فضاءً لإعادة التشكيل المستمر.

في هذا السياق، تبدو التطورات منذ حرب قطاع غزّة 2023، والتوترات الإقليمية اللاحقة، تعبيراً عن دخول النظام الإقليمي مرحلة "الفوضى المنظمة"، فالبنية الّتي تأسست بعد 1967 لم تعد قادرةً على إنتاج استقرار طويل الأمد، لكنها في الوقت نفسه لم تنهَر بالكامل. بل ما زال النظام يعيد إنتاج نفسه عبر توازنات مؤقتة بين الاحتلال والمقاومة، الدولة واللا-دولة، والتبعية وإعادة التموقع.

المفارقة التاريخية الأساسية أن 1967، الّتي اعتُبرت ذروة التفوق العسكري الإسرائيلي، لم تُنتج نهاية للصراع، بل أعطته طابعه طويل الأمد. فبدلاً من حل التناقضات، أعادت الحرب إنتاجها على مستوى أعلى من التعقيد؛ احتلالٌ ممتد، مقاومة مستمرة، ودول إقليمية تعيد تعريف مواقعها داخل نظام عالمي غير متكافئ.

تقارير عربية الاحتلال يبعد مدير الحرم الإبراهيمي ويمنع رفع الأذان منذ 5 أيام

من هذا المنظور، لا يمكن فهم 1967 على اعتباره حدثاً تاريخياً مغلقاً، بل بنيةً تأسيسيةً لمسار تاريخي مفتوح، إذ أعادت الحرب تعريف الدولة العربية جهازاً بيروقراطياً تابعاً، وإسرائيل أداةً مركزيةً في منظومة الهيمنة الإمبريالية، والصراع عمليةً ممتدةً لإعادة إنتاج التناقضات بدل حلها.

السؤال الّذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن تفكيك البنية الّتي أعادت إنتاج نفسها منذ 1967، أم أنّ الشرق الأوسط سيبقى محكوماً بدورةٍ مستمرة من إعادة تشكيل الهيمنة والصراع ضمن شروط النظام الرأسمالي العالمي؟