ما بعد خريطة الطريق للسويداء

توقيع خريطة الطريق للحل في السويداء خطوة أولى، على طريق معالجة تداعيات الأحداث الدامية التي عصفت بالمحافظة في 13 يوليو/تموز الماضي، واستمرّت أياماً، وانتهت إلى نتائج كارثية. جاء على قدر من الأهمية النص إن محافظة السويداء جزء أصيل من سورية، ولا مستقبل لها خارجها، ليضع حدّاً لدعوات الانفصال وأحلامه، ولذا جرى التركيز على إعادة الإدماج الكامل للمحافظة في الدولة السورية. وما يبعث على الاطمئنان أن الخريطة ألقت على عاتق الحكومة السورية مسؤولية لجنة دولية مستقلة، لإجراء تحقيقٍ في الأحداث، ووضعت الحدث ضمن مسار سياسي لتعزيز عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تعيد بناء المؤسّسات السورية، وتضمن تمثيل جميع السوريين فيها، وتحتفي بتعدّدية المجتمع السوري وتضمن المساواة بين جميع السوريين، بموجب القانون وعلى أساس المواطنة، وهذه إحالة صريحة إلى بنود قرار مجلس الأمن 2254، الخاص بعملية نقل السلطة.

لم يكن ممكناً التوصل إلى هذه الخريطة لولا وجود أمرين أساسيين. الأول إبداء مرونة من السلطة السورية، التي تجاوبت مع مساعي الحل والتهدئة، وقد صرح رئيس الدولة أحمد الشرع للفضائية السورية إن الأطراف جميعها أخطأت بما فيها الدولة. أي معها العشائر، وشيخ العقل حكمت الهجري، والفصائل التي يقودها. ويعكس ذلك إدراكاً لحجم الأزمة، وعدم التهرّب من مسؤولية الأجهزة الرسمية، وهذا تعهّد من أعلى مسؤول رسمي بقبول مبدأ محاسبة المخطئين من الجيش والأمن. الثاني استمرار الولايات المتحدة والأردن في دعم جهود التسوية وتطويق ذيول الأزمة، من خلال آلية لجنة المتابعة الثلاثية التي تشكلت في أغسطس/ آب الماضي خلال اجتماع عمّان بين وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي وسورية أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم برّاك. وفي حينه، تعهدت اللجنة بالتوصل إلى أسس تضمن أمن سورية، واستقرارها وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها، والعمل على جملة إجراءات متدرّجة من أجل تسوية مستدامة.

هناك خطوات أخرى حتى تعود المياه إلى مجاريها، الأولى أن تلتزم الأطراف المحلية بتنفيذ بنود خريطة الطريق. ويشكّل تفعيل عمل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاملاً أساسياً، فهي تستطيع أن تحدّد المسؤوليات، وطرق محاسبة الذين ارتكبوا تجاوزات من الأطراف كافة. وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران أساسيان لتحقيق تسوية دائمة للوضع في السويداء، ومن شأن إرسال لجنة مهنية تحظى بالمصداقية أن يحدد المسؤوليات، ويضع حداً للشائعات والأخبار الزائفة، وتبادل الاتهامات، وتفنيد التضخيم الذي انتشر بقوة. وهذا امتحان للدولة قبل بقية الأطراف، وفرصة لها كي تبرهن أنها على مسافة واحدة من جميع مواطنيها، ولا تميّز بين منتسبي الأجهزة والمواطنين.

الخطوة الثانية أن يكمل الراعيان، المساعدان على الاتفاق، الولايات المتحدة والأردن، مساعيهما، ويكثفا جهودهما إلى التوفيق ما بين السوريين، وتبدو مسؤوليات واشنطن وعمّان مضاعفة، ويرتقي دورهما إلى الشراكة، من منطلق حرصهما على ترسيخ مبدأي المصالحة والسلم الأهلي على كامل الجغرافية السورية، واهتمامهما بتحقيق الاستقرار بسورية.

والخطوة الثالثة أن تمارس الولايات المتحدة ضغطها على إسرائيل كي تتوقّف عن العبث بالساحة الداخلية السورية، وما لم يحصل ذلك ستظل محافظة السويداء ورقة، تلعب بها دولة الاحتلال من اجل هزّ استقرار سورية، وابتزاز السلطة لتقديم تنازلات بصدد توقيع اتفاق أمنى يتحول فيه الجنوب السوري إلى منطقة عازلة، تحتفظ فيها إسرائيل بالنفوذ وسلطة القرار، وتجرّد الدولة السورية من كل مقومات السيادة. ومن المأمول أن تتم ترجمة العنوان العريض "خريطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب" إلى إجراءات ملموسة، أولها وقف العبث الإسرائيلي في الشأن السوري، واحترام وحدة الشعب والتراب السوريين، ويتطلب ذلك خطوات عاجلة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقية "إنهاء التدخل الخارجي في محافظة السويداء".

تبقى عقبة أساسية في طريق التنفيذ التام لخريطة الطريق، تتمثل في رفضها، الذي صدر عن الشيخ حكمت الهجري. ورغم أن موقفه لا يمثل إجماعاً داخل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء وخارجها، فإنه لا يزال يتصرّف كأنه زعيم أوحد مفوّض للحديث باسم المحافظة، ويواصل التمسّك بأطروحة الانفصال، وإنشاء كيان مستقل بدعم من إسرائيل. وبناء على ذلك صار واضحاً أن حل هذه العقدة ملقى على عاتق أصحاب القرار والرأي ونخب المحافظة، لأن بقاءها على هذا النحو لا يعطل الاتفاق فقط، بل يحول دون عودة المحافظة إلى سورية.