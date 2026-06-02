ما بعد السجون... الاعتقال أثراً اجتماعيّاً ممتدّاً

- تسلط قصة ريما ووالدتها الضوء على معاناة المعتقلين في سوريا، حيث عانت ريما من تشوه خلقي في القلب أثناء احتجازها مع والدتها، مما يعكس الظروف القاسية للمعتقلين. بعد الإفراج، استمرت التحديات الصحية والنفسية، وتم إنقاذ ريما بفضل مبادرة إنسانية. - يبرز التقرير غياب برامج الرعاية وإعادة التأهيل للمعتقلين السابقين في سوريا، مما يؤدي إلى أزمة ممتدة. غياب الدعم النفسي والاجتماعي يعوق اندماجهم، وتجارب مثل انتحار المعتقل السابق محمد علي شله تؤكد الحاجة لتدخلات منظمة. - يشير التقرير إلى أهمية استلهام تجارب العدالة الانتقالية الدولية، مثل تجربة المغرب، لإنشاء إطار مؤسسي في سوريا يجمع بين كشف الحقيقة وجبر الضرر وإعادة الإدماج، لتحويل الاعتراف بالضحايا إلى سياسات عملية تعيد بناء حياة الناجين.

"تسعة أشهر قضتها الطفلة ريما (4 سنوات) مع والدتها (25 عاماً) في زنزانة أحد الفروع الأمنية، معزولتين عن العالم". وُلدت ريما بتشوّه خلقي معقّد في القلب، وهي حالة تتطلب، في الظروف العادية، رعاية دقيقة ومراقبة مستمرّة وتدخلاً مبكراً. نالت ريما ووالدتها في ديسمبر/ كانون الأول 2024 الحرية، لكن قلب الطفلة ظل أسيراً للموت.

أكّد الأطباء أن نجاة ريما مشروطة بجراحة عاجلة تتجاوز تكلفتها إمكانات العائلة. لاحقاً وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (مصدر الرواية)، وبدعم طبي من مستشفى أميّة في دمشق، خضعت الطفلة للعملية المعقّدة ليعود النبض إلى قلبها.

ماذا عن أمها؟ وماذا عن الأثر النفسي العميق، الذي تركه عجزها المستمر عن العناية بطفلتها المريضة وحمايتها داخل مكان متخصّص في الانتهاكات؟ وماذا عن الاضطراب الممتد الذي قد ينعكس على علاقتها بذاتها وبمحيطها معاً؟ أليست هذه التجربة كفيلة بإنتاج أعباء نفسية وجسدية طويلة الأمد، يصعُب تجاهلها في أي مقاربة جادّة لملف ما بعد الاعتقال؟

تختصر قصة ريما وأمها جانباً من الإرث الثقيل الذي خلّفته سنوات القمع والاعتقال في سورية، والذي خرج به آلاف المعتقلين والمعتقلات السابقين من تجارب الاحتجاز الطويل. ورغم الإفراج عنهم، تُظهر الوقائع اللاحقة أن غياب برامج الرعاية وإعادة التأهيل يجعل آثار الاعتقال مستمرة بأشكال مختلفة. ففي هذا السياق، تبرز حادثة المعتقل السابق محمد علي شله، الذي أنهى حياته في مدينة حرستا بريف دمشق قبل نحو شهر، بعد الإفراج عنه من أحد معتقلات النظام البائد، إشارةً على هشاشة مسارات ما بعد الاعتقال.

إلى جانب هذا، شهادات مثل حديث المناضلة والروائية حسيبة عبد الرحمن لـ "تلفزيون سوريا" عن فظائع الاعتقال، وغيرها من شهادات تعكس تجارب مشابهة لدى ناجين وناجيات، تطرح سؤالاً أكثر عمقاً حول مصير آلاف السوريين/ات الذين خرجوا أو أُفرج عنهم من معتقلات النظام البائد وحزب العمّال الكردستاني، في غياب الرعاية الصحية والمتابعة النفسية وجبر الضرر، وغيرها من متطلبات إعادة الإدماج والتأهيل.

يتناول هذا التقرير أوضاع المعتقلين/ات السابقين في سورية، محاولاً إبراز حجم الملف وآثار غياب استجابة حكومية شاملة لإعادة التأهيل، وينطلق من فرضية أن الإفراج لا ينهي آثار الاعتقال، بل قد يحوّلها إلى أزمة ممتدة، مع التزام المعايير الأخلاقية في تجنب تفاصيل واقعة الانتحار (منظمة الصحة العالمية "الوقاية من الانتحار: دليل للمهنيين الإعلاميين - تحديث 2023)، ثم يعرض لاحقاً تجربة المغرب في "هيئة الإنصاف والمصالحة" بوصفها إطاراً مقارناً قابلاً للاستلهام والتكييف محلياً.

الأزمة وأبعادها البنيوية

تفيد تقديرات منظمات حقوقية سورية ودولية بأن ملف الاعتقال والإخفاء القسري في سورية يُعدّ من أوسع الملفات في النزاعات المعاصرة (112 ألف مفقود)، سواء من حيث عدد المتضرّرين أو طول مدة الاحتجاز أو طبيعة الانتهاكات المرافقة له.

ووفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تجاوز عدد المفرج عنهم 24 ألف معتقل خلال فترة تحرير سورية التي استمرّت 11 يوماً فقط. كما أُفرج، حتى إبريل/ نيسان الماضي، عن نحو 1500 معتقل من سجون حزب العمّال الكردستاني (PKK). ومع إضافة المعتقلين الذين أُطلق سراحهم في مراحل سابقة، سواء عبر إفراجات متفرقة نفّذها النظام البائد، أو من خلال عمليات إطلاق سراح لاحقة، يرتفع العدد إلى عشرات آلاف السوريين الذين خرجوا من تجربة الاحتجاز خلال فترة قصيرة نسبياً.

الأهم من "الرقم" البنية الزمنية لهذه الظاهرة؛ إذ لا يتعلق الأمر باعتقالات قصيرة الأمد، بل بموجات احتجاز امتدّت، في حالاتٍ كثيرة، سنوات طويلة، وتجاوزت العقد الكامل لدى فئات واسعة من المعتقلين. ليس هذا الامتداد الزمني مجرّد وقت فقط، إنما يمثّل فاقداً لا يعوّض؛ لأنه أعاق عملية تشكيل حياة طبيعية، حيث عطّل التعليم والعمل وبناء العلاقات الأسرية، وكلّ ما سبق أدّى/ يؤدّي إلى تآكل تدريجي للقدرة على التكيّف مع واقع متغير باستمرار خارج أقبية القهر.

ونتيجة لذلك، يعني الخروج من الاعتقال انتقالاً مفاجئاً إلى واقع جديد كلياً، يتطلب إعادة بناء للمهارات النفسية والاجتماعية والاقتصادية من الصفر. من هنا، يصبح التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي شرطاً أساسياً لتقليل تلك المضاعفات، وإتاحة حد أدنى من إمكانية إعادة الاندماج في المجتمع. وهو ما تتقاطع معه مقاربات الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وحقوق الإنسان، التي تعتبر أن الناجين من التعذيب غالباً ما يعانون من آثار طويلة الأمد تشمل اضطرابات نفسية معقّدة، وصعوبات في إعادة الاندماج الاجتماعي. إضافة إلى القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة النفسية.

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فتفيد، في برامجها الخاصة بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي في سياقات النزاع، بأن الناجين من الاحتجاز الطويل يحتاجون عادة إلى دعم متعدّد المستويات يشمل العلاج النفسي، وإعادة التأهيل الاجتماعي، والدعم الاقتصادي.

انطلاقاً من هذه المعطيات، يتضح أن ملف المعتقلين/ات السابقين في سورية يشكّل واقعاً اجتماعياً ضاغطاً على المعتقلين/ات ومحيطهم الاجتماعي معاً، مع قابلية "الانفتاح" مستقبلاً على نتائج قد لا تُحمد عقباها، ما لم تُنشأ استجابة حكومية شاملة لإعادة التأهيل والإدماج. فهذه الفئة تمثّل شريحة واسعة أثخنت فظائع الاعتقال في أرواحها وحفرت فيها آثاراً نفسية وجسدية واجتماعية عميقة، دون أن ترافقها هياكل تنظيمية رسمية قادرة على التعامل مع هذا النوع من التحولات الذاتية، أو احتوائه ضمن سياسات عامة واضحة. واحتواؤها يعني الوعي بأنها جزء من مسار العدالة الانتقالية ومن شأنه كذلك توطيد العلاقة بين المجتمع ومؤسساته. وفي هذا السياق، جاءت ردّة فعل دياب سرية، رئيس رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، مفهومة ومعبّرة عن حجم الإحباط السائد لدى عائلات المعتقلين والناجين، حيث حمّل خلال مشاركته في تلفزيون سوريا، الحكومة السورية مسؤولية إهمال هذا الملف، لافتاً إلى خطورة غياب سياسة وطنية شاملة لرعاية المعتقلين/ات السابقين ودعمهم.

حجم الاستجابة والفجوة المؤسّسية

رغم اتساع ملف المعتقلين/ات السابقين في سورية وتعقيده النفسي والاجتماعي، لم تظهر بعد بُنية مؤسّساتية متخصصة تتولى بشكل مباشر ملف إعادة تأهيل هذه الفئة ودمجها. إذ لا توجد وزارة أو هيئة وطنية واضحة الأهداف تُعنى حصرياً بملف الناجين من الاعتقال، سواء على مستوى الدعم النفسي، أو إعادة الإدماج الاجتماعي، أو التعويض، أو التأهيل المهني. وبسبب هذا الغياب، تبقى الاستجابة القائمة ذات طابع إنساني جزئي، تقوده بشكل أساسي منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب بعض المبادرات المحدودة -وهي قطعاً جديرة بالتقدير والدعم - في مجال الدعم النفسي أو المساعدات الطارئة كالتي تقدمها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. غير أن هذه التدخلات، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى "السياسة العامة"، لأنها لا تمتلك أدوات الدولة: لا إطاراً تشريعياً، ولا ميزانية وطنية، ولا بنية متابعة طويلة الأمد. وتكشف البيانات تواضع تلك التدخلات وهذه بعضها:

بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تَواصَلَ أكثر من 500 معتقل سابق مع اللجنة منذ إطلاق برنامجها الخاص بالمفرج عنهم في ديسمبر/ كانون الأول 2024، طلباً للمساعدة في إعادة التواصل مع أسرهم، والحصول على الرعاية النفسية والطبية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وخلال الأشهر السبعة الأولى من البرنامج، ساعدت اللجنة 176 شخصاً في الحصول على علاجات طبية ضرورية، فيما عشرات آخرون تلقوا التقييم الصحي، كما تلقى نحو 140 معتقلاً سابقاً دعماً نفسياً عبر عيادات ومراكز متخصّصة بالصحة النفسية وإعادة التأهيل البدني. وتوضح اللجنة أن هذا الدعم أسهم، في بعض الحالات، في إنقاذ حياة مرضى، أو استعادة القدرة على السمع أو الحركة بشكل مستقل، بما عزّز فرص هؤلاء الناجين في إعادة الاندماج داخل مجتمعاتهم واستعادة جزء من حياتهم الطبيعية. لكن هذه التدخلات، - ونجدّد الاشارة إلى أثرها الحيوي على المستوى الفردي- تبقى محدودة أمام اتساع ملف المعتقلين السابقين وحجم الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات الاحتجاز الطويل.

وهنا يتجلى حجم الفجوة البنيوية في الحالة السورية؛ فبينما يفرض الواقع التعامل مع فئة واسعة من الناجين والناجيات بوصفها قضية جديرة لأنها تعني "إعادة بناء حياة كاملة" بكل ما يتطلبه ذلك من دعم نفسي واجتماعي واقتصادي طويل الأمد، لا تزال الاستجابة الرسمية غائبة ولا ترتقي إلى مستوى الاحتياج.

فهؤلاء الناجون يحتاجون إلى مظلّة مؤسسية متماسكة، تُعنى بإعادة إدماجهم وحمايتهم من التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد لتجربة الاعتقال، بما يضمن انتقال هذا الملف من موقع الهامش إلى صلب السياسات العامة.

إطار مقارن قابل للاستلهام

يُعدّ السياق المغربي، في المرحلة التالية لما عُرف بـ "سنوات الرصاص"، من أكثر التجارب اقتراباً من الحالة السورية، من حيث التعامل مع ضحايا الاعتقال السياسي والتعذيب والاختفاء القسري. فقد شهد المغرب منذ منتصف القرن العشرين فترات طويلة من الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة، إلى جانب قمع احتجاجات اجتماعية خلّفت ضحايا مدنيين، كما تشير تقارير المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

ومع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية في تسعينيات القرن الماضي، بدأت الدولة تدريجياً بفتح هذا الملف عبر إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام 1990، الذي مهّد للإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وأوصى لاحقاً بإنشاء آلية رسمية لجبر الضرر. وبناء على هذه التوصيات، أُنشئت لجنة تعويض مستقلة في نهاية عهد الملك الحسن الثاني، قبل أن تتبلور التجربة بشكل أوسع مع تأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" عام 2004 في عهد الملك محمد السادس.

وقد تولّت الهيئة مهام كشف الحقيقة حول الانتهاكات السابقة، وتعويض الضحايا وأُسَرهم، واقتراح إصلاحات قانونية ومؤسساتية لمنع تكرار الانتهاكات. وخلال عملها، نظرت في أكثر من 22 ألف ملف، ونظّمت جلسات استماع علنية غير مسبوقة في المنطقة العربية، شكّلت لحظة اعتراف جماعي بضحايا الانتهاكات. ورغم ذلك، تفيد التقييمات اللاحقة بأن مسار العدالة الانتقالية ظلّ غير منجزٍ بالكامل، إذ بقيت برامج التعويض الجماعي في مراحلها الأولية، كما تأخر تنفيذ عدد من التوصيات الإصلاحية.

في هذا السياق، تكتسب مقاربة ملف المعتقلين/ات من زاوية إسهامه في مسارات العدالة الانتقالية أهمية مركزية، بوصفه إطاراً يتجاوز التعويض القانوني أو المادي نحو صياغة العلاقة بين الدولة السورية والمجتمع في مرحلة ما بعد التحرير. ويكتسب هذا المنظور بُعداً إضافياً في ظلّ التطلع إلى بناء سورية جديدة تنهض على أسس الاعتراف وجبر الضرر وإعادة الإدماج. السياق المغربي، يُظهر، كما في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، كيف يمكن لمؤسّسات الدولة أن تنتقل من منطق الاعتراف بالانتهاكات إلى بناء مسار تدريجي لجبر الضرر وكشف الحقيقة، وإن كان هذا ضمن حدود سياسية ومؤسّساتية غير مكتملة التنفيذ.

غير أن هذا المسار، كما ترى الباحثة البلجيكية مينا راوشينباخ (Mina Rauschenbach) المتخصصة في علم الضحايا والعدالة الانتقالية، يظلّ بحاجة إلى شروط تشاركية أعمق، حتى يحقق أثره التحويلي الكامل. فاستناداً إلى خبرتها في تصميم عمليات تشاركية في كمبوديا، تُبرز راوشينباخ أن فعالية العدالة الانتقالية تتعزّز حين تتوفر إمكانية تعاون فعلي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني حتى في السياقات السياسية الحساسة، بدل العمل المتوازي أو المنفصل بين الطرفين.

وتستخلص من هذا ثلاثة عناصر بالغة الأهمية يمكن إسقاطها على الحالة السورية أيضاً، لكنها تكتسب دلالة تفسيرية حتى عند قراءة التجارب المقارنة مثل المغرب: يتمثل العنصر الأول في بناء مساحات مشتركة تمكّن الدولة والمجتمع المدني من تحديد الأولويات معاً بدل صياغتها بشكل أحادي؛ ويتمثل الثاني في ضمان مشاركة الناجين في النقاشات والسياسات العامة بطريقة تؤثر فعلياً في القرار، وليس بوصفها مشاركة رمزية؛ أما العنصر الثالث فيقوم على إنشاء قنوات آمنة ومستقرة للفئات التي جرى تهميشها تاريخياً كي تتمكن من التعبير عن احتياجاتها دون مخاطر سياسية أو اجتماعية إضافية.

ومن هذا المنظور، تُظهر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم أهميتها في إرساء اعتراف مؤسسي واسع وجبر ضرر نسبي، أنَّ حدودَ أي عملية عدالة انتقالية لا تقوم على مشاركة أعمق للضحايا والناجين في صياغة السياسات ذاتها، تُضعف من فعالية المظلّة المؤسسية وتحدّ من قدرتها على تحقيق أثر تحويلي كامل.

تعبئة الموارد

وفي ظل محدودية الاستجابة الحالية، يرى البعض أن "كلمة السر" في مقاربة جادّة لملف المعتقلين/ات السابقين في سورية إنما تتمثّل في التمويل، لكن بعض السياقات الدولية تشير إلى كلمة سر تسبقها. فالتعامل مع هذا التحدي يتعدى السؤال عمن يدفع؟ إلى كيفية بناء آلية مستدامة قادرة على تحويل الدعم من تدخلات متفرقة إلى سياسة عامة ومستدامة. ومن هنا، يمكن التفكير بإنشاء "الصندوق الوطني لدعم المعتقلين/ات السابقين"، يعمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، ويُخصّص لتمويل خدمات الصحة النفسية، وإعادة التأهيل الجسدي، والدعم الاجتماعي، والتدريب المهني، وبرامج إعادة الإدماج. وفي بلد يمتلك اليوم "صندوق التنمية السوري" تبدو الحاجة إلى صندوق يساهم في إعادة ترميم العقول والأجساد التي أنهكتها سنوات الاعتقال، جزءاً لا يقل أهمية عن أي مسار تنموي يُراد له أن ينهض بسورية الجديدة.

ورغم اختلاف السياق الكولومبي عن الحالة السورية، خصوصاً من حيث طبيعة الفئات المستهدفة ببرامج إعادة الإدماج، إلا أن التجربة تظلّ ملهمة. ففي كولومبيا، لم تُترك عملية إعادة الإدماج للمبادرات الفردية أو التدخلات الإنسانية المحدودة، بل جرى عمليات تشريع لمسارات طويلة الأمد تمثّل في الوكالة الكولومبية لإعادة الإدماج والتطبيع (ARN)، التي تولّت إدارة برامج الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، ضمن ما عُرف بـ "خارطة طريق إعادة الإدماج". واعتمدت الوكالة في تمويلها على بناء شراكات مع مؤسسات خارجية وداخلية وخاصة لدعم الإدماج المهني والاجتماعي وخلق مساحات للمصالحة.

وفي الحالة السورية، قد لا يكون استنساخ التجربة ممكناً أو حتى مطلوباً، غير أن الفكرة الجوهرية التي تكشفها تظلّ بالغة الأهمية وهي: إعادة الإدماج لا يمكن أن تُدار كحالة طارئة، وستبقى قاصرة عن التطبيب مالم تتحوّل إلى سياسة عامة طويلة الأمد بتمويل مستقر وملاءة مالية تكفي.

الخلاصة

في المحصّلة، يُظهر هذا التقرير أن ملف المعتقلين/ات السابقين في سورية، لا يختزل في أنه تركة سوداء من منظومة الاعتقال في عهد صيدنايا، ولا يمكن التعامل معه بوصفه إعلاناً إدارياً لانتهاء حالات الاحتجاز؛ هو يتجاوز كلّ ذلك ليشكّل أزمة إنسانية واجتماعية ممتدة تتخطّى لحظة الإفراج، وتنعكس آثارها على المجتمع السوري في عمقه. فقصص الناجين، من الطفلة ريما إلى أمها إلى حالة الانتحار والشهادات النفسية المتراكمة والمفزعة، تكشف أن الخروج من السجن لا يعني العودة من سفر، وإنما غالباً ما يفتح مرحلة جديدة من المعاناة تتداخل فيها الصدمات النفسية مع الهشاشة الاجتماعية مع غياب شبكات الدعم.

وتتفاقم هذه الأزمة في غياب تلك المظلّات الرسمية المعنية بإعادة التأهيل والإدماج، أو توفير خدمات الصحة النفسية والتعويض وجبر الضرر. ورغم إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين" باعتبارها خطوة نحو الاعتراف بجزء من آثار الانتهاكات السابقة، فإنها لا تغطي الفئة الواسعة من المعتقلين/ات السابقين الذين يحتاجون إلى سياسات مستقلة ومتكاملة.

وفي المقابل، تُظهر التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، أن التعامل مع ضحايا الانتهاكات يتطلب إطاراً مؤسسياً يجمع بين كشف الحقيقة وجبر الضرر وإعادة الإدماج، ضمن رؤية طويلة الأمد لا تكتفي بالاستجابة الرمزية ولا المؤقتة. كما تؤكد المقاربات الأممية في مجال التعذيب وحقوق الإنسان أن آثار الاعتقال تمتد زمنياً وتفرض تدخلات طبية ونفسية واجتماعية منظّمة.

وعليه، يتمثل التحدّي السوري في الانتقال من الاعتراف بالضحايا، إلى تحويل هذا الاعتراف إلى سياسات عملية قادرة على إعادة بناء حياة الناجين، ومنع تحوّل النجاة من الاعتقال إلى تهميش وعزلة اجتماعية.