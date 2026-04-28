لبنة.. وجبن... وقبلات

تحثّنا الحرب والأزمات على اكتشاف أوسع للعالم والبشر، وللمعرفة، وللانتماء وللهويّة، ولسواها. في حربنا السوريّة المديدة بخبصاتها المتسارعة القاتلة، وعفنها الآسن يتراكم باطّراد فوق دماء الإخوة المتقاتلين. الحرب تدفع بك إلى تغيير مسارك، تضيّع رفوفك والطريق، وتلقي بك في دروب التيه. خلال سنوات الحرب، كنت أنبش من ديجورنا بصيص أمل ما، واليأس الشرس يتربّص بي. لقيت البصيص في الكوائن البشريّة التي لا تنسى أبداً الإنسان فيها. وحدهم من أضحوا وطناً بديلاً للوطن الذبيح. انطوت سنوات الدمار، وجاء العهد الجديد، ولكنّ الوطن لم يأت. سنة وبضعة أشهر، وسط تزايد صخب التهديد وضجيج تريندات حيّ على الظلم، وحيّ على الطائفيّة، وعلى القتل والتهجير، على الإقصاء والتهميش، الإفقار والتجويع، وأصخبها حيّ على الكراهية؛ كراهية الآخر المختلف.

ذات زمن، حدث أن غنّت الملائكة للسيّد المسيح يوم ولادته. تبعاً للمعتقد المسيحيّ، ومن بين الكلام وردت عبارة "وفي الناس المسرّة"، وتقصد أنّ المولود إنسان عاد إلى رشده وإنسانيّته، وإلى حضن الربّ، بعد ضلال البشريّة. ستَحفظ الكنائس والتراتيل تلك المقولة، وكذلك الذواكر، لتنزاح عن فرادة مكانتها إلى أمكنة مختلفة وسياقات عديدة. كاستخدامنا لها في لمّتنا، حيث رسمنا خريطتنا الصغيرة وطناً معافى يجمعنا بأدياننا وطوائفنا بلا استثناء، بأعمارنا وانشغالاتنا وشهاداتنا العلميّة المختلفة، وبغير شهادات. فيه نحتمي من خطاب الكراهية الصاعد كإعصار من تيّار يفضح جهلاً مريعاً وزنخ الطائفيّة الشنيع في مواجهة رعديدة لتيّار الوعي الوطنيّ الناقد البنّاء، الخطاب المرعب نازل كصواعق من وسائل الإعلام المرئيّة والمقروءة والمسموعة، ومن المساحات الرقميّة حيث السواد يحاول خنق أصغر بقعة بيضاء تقاوم. ومن المعلوم، أنّ السلطات الشموليّة والديكتاتوريّة لا تتغذّى وتسمن فتدوم إلّا على خطاب الكراهية. إنّما، هل دامت حقبة الديكتاتوريّة الأسديّة؟

منذ صباحات الحرب أهرب من اليأس، فاعتدت التوجّه إلى السوق، ألوذ بالبائعات من نساء الغوطة/ الفردوس المحترق، من بعيد أنظر إليهنّ يصطففن متجاورات على الرصيف الطويل، تعرضن خضاراً زرعنها في حقول ممكنة لصون الكرامة. يقتعدن صناديق فارغة أو أطراف الرصيف، ثكلى وأرامل مُحدَثات، وشابّات صغيرات. الحرب تُخفي الرجال. ذات صباح كنت انتهيت من شراء حاجيّاتي. صوت من خلفي ينادي. التفتّ، فرأيت يداً امتدّت نحوي بجرزة سبانخ يانعة نديّة. أنظر في وجه صاحبتها الشابّة، لفتني بياض وجهها الدائريّ، تحيطه أطراف حجاب أسود، في وسع عينيها السوداوين شرّش تعب أحمر. بعذوبة باذخة تشقّ صخر الأمل الصلد في مقتلتنا. فتبتسم الروح. المرأة بأسود الحجاب وأحمر التعب وأخضر الحياة الممكنة، تقول بلكنتها القرويّة: "والله العظيم بإيديّ هذول زْرَعِتْهِنْ وكْطَفِتْهِنْ." حين امتدّت يدي لأخذ السبانخ، حدث ما حيّرني وخبطني في الشكّ، فهل حدث فعلاً أم أنّه خيّل إليّ أنّ الجرزة التفّت حول معصمي، بينما ضمّت أصابع المرأة كفّي بحنان؟ أحسسْت أنّ الأرض تشدّ بقدميّ إليها بقوّة، رغم التصاقهما بها. مضيت وذهولي، بينما انشغلت هي بزبونة أخرى. أواظب على لقائها. حدّثتني برضىً عن ترمّلها، وعن تربيتها لطفلتيها وحرقة قلبها لعدم إمكانيّة تعليمهما. وحدث أن غبت طويلاً، إلى أن التقيتها مجدّداً. تبيع اللبنة والجبن. ما إن لمحتُها حتّى ابتسمت روحي مجدّداً. كدت أشهق فرحاً. لمعت عيناها بفرح لرؤيتي. حدّثتني برضىً عن أحوالها وعن ابنتيها الصبيّتين. بعض خطوط دقيقة لزمن سميك بالإرهاق والحرمان، استباحت وجهها الجميل، يحيطه حجاب بُنيّ. ناولتني كيس لبنة وجبن، لم تقارن حجابها بسفوري، وقالت بلكنتها القرويّة: "كَبِلْ لا تْرَوحي، هاتي أبَوْسِكْ؟"