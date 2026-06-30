من استرخاءاتهم وتأملاتهم الرخيّة، يطلّ علينا الناجحون وقد وصلوا إلى الضفة الأخرى، من التحقق والرفاهية والحكمة أيضاً، في السبعين والثمانين، ينصحوننا بأن نُقيّم الحقيقيَّ وننبذ الزائل، أن نلتحف بغطاء العائلة ودفء البيوت ونذهب لنشقى ونكدح فداءً للأطفال الذين أنجبناهم، وللعمل غير المُتطلِّب الذي اتخذناه كي لا نؤذي أحداً، ينصحوننا بألا نخون زوجاتنا ولا ننبهر بالبريق في آخر شارع النجاح الذي ساروا به وعندما وصلوه اكتشفوا زيفه. تعالوا لنعكس المعادلة، ولنرَ الحياة من زاوية الذي ضحّى واستكان وأخرس شراهةَ حواسّه للعيش والتذوق، للمُنجَز ولتوسيع المدارك، أسيجد هذا مَن يسمعه؟ أم سيُلام في كل قصة على استكانته وجبنه وكسله واكتفائه بحضن الزوجة ودفء البيوت؟ أتذكر شبابي في سورية، في بلد بدا دوماً خانقاً للطموح، بسقف توقعات واطئ، وبنية تمايز شرسة، تخشى الجديد، وتطيح المغاير. ربما لم تكن سورية وحدها كذلك، فلطالما اختنق المبدعون من ثقل الجدران، وانطباق الأسقف على صدر أحلامهم. تخيّلوا لو استسلم كل حالم لحكمة الحكماء، لو اكتفى من القهوة برائحتها ومن النحت برؤيته. لو عامل الشوكولا بوصفها حلوى للعيد، والمسرح فرجةً للأباطرة، والأدب فسحةً للعاطلين من العمل. تخيّل لو فعلت أوبرا وينفري ما اشتهت فعله طوال حياتها، أي أن تكون آكلة ومتحققة وكليّة. أين؟ عندما تلعب مع كلابها. تخيّل لو تطابق ستيف جوبز مع شريكه المهندس العبقري ستيف وزنياك، الذي لا يذكر أحد اسمه كما فعلتُ هنا، حول نواياهم التجارية، وإتاحة العلم والتكنولوجيا مجاناً، بلا بهرجة وصناعة وإتقان للشكل واحتفاء بالذائقة. تخيّل كل الذين تركوا بيوتهم وتبعوا شراهة حواسهم ولم يتوقفوا عن السؤال.. تخيّل شكل أي بلد من دون ذلك الحالم، الجشع للنجاح، الشره للتجارب والمعارف، الطمّاع بالمشاريع والمال والنساء، العاشق للسفر ولتثبيت علمه فوق كل قمة تعلو فوق قدراته. لا تصدقوا الناجحين، وربما الحكماء أيضاً.

لا تصدّقوا الناجحين بعد أن شبعوا نجاحاً وباتوا يتوقون للتقشف والسكينة والنوم، تخيّلوا أنفسكم في المكان ذاته بعدما أتخمتم نجاحاً وبدأتم بتصدير الحكمة، تخيّلوا ما بعد شبابكم وأنتم شباباً، تخيّلوا سورية، فلسطين أو اليمن، تلك البلاد التي أتقنت الحروب فيها قصقصة أجنحة الطيور الحرة وتدجين الحالمين، التي جعلت من السقف الواطئ مساراً آمناً والخوف من التميّز فضيلةَ الفضائل والسترة مادةً للدعاء والدعاء.

لا تصدقوا الناجحين، صدقوا كل جائع لا يأبه للجوع، كل غريب تأكله الغربة وما زال يخترع الأوطان، صدقوا المخذولين والضعفاء، صدقوا مجانين الموهبة ومرضى الصعود، التوّاقين للسقوط ووحل الهاوية. هيمنغواي كتب وباريس تحترق من حوله، كتب عنها لاحقاً لا لجمالها فحسب، بل لفضيلة العيش فيها جائعاً وحاضراً ومشتعلاً شغفاً ومقاتلاً عتيداً. ظلّ شاباً لم تغوِه الحكمة، ولم يؤجّل الكتابة حتى تستقر رؤاه. كتب غسان كنفاني فلسطين من المنفى محترقاً، لم ينتظر العودة ليصف ما فقد، اخترعها ناقصة مبتورة تكسّر جدران القلب، جعل الفقدان مهندسَ لغةٍ ومخترعَ وطن من فراغ.

لا تصدقوا الناجحين، لا تصدقوا سوى معارك بين هزيمة وانتصار، فلولا المعارك ما استمعتَ لكلامهم الذي لم يرد يوماً سوى مستمع، يؤطّر له الجراح في لوحة حياة نابضة، خاض فيها نزالاً، راهن على كل ما يملك من حقائق، خسر أو ربح، من يبالي، إلا بجمال الحكاية. لا تصدقوا من يقلّلون من حكايات الطريق، من يعتبرون الوصول سلاماً محققاً وحرب الحياة ندماً على ندم، حكمة منقوصة لأرعن. لا تصدقوا يوماً وصفة حياة من حكيم.