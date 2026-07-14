كيف يُعاد تشكيل القضاء السوري خلافاً للقانون؟

"إذا كان القضاء بخير فستكون بريطانيا بخير"، هو قول لتشرشل منذ الحرب العالمية الثانية يكتسب اليوم بعداً مضاعفاً بالنسبة لسورية. فالخلل الذي يعاني منه القضاء السوري يكشف عن مسار خطير لإعادة تشكيل إحدى أهم سلطات الدولة خارج إطار القانون. والتعيينات القضائية الأخيرة أظهرت اتجاهاً مقلقاً لإضعاف استقلال القضاء وتقويض معاييره المهنية عبر تعيين أشخاص يفتقرون للمؤهلات القانونية والخبرة القضائية في أعلى هرم السلطة القضائية، وبعضهم يحمل شهادات شرعية لا تمت بصلة لمتطلبات العمل القضائي. والأخطر أن بعض التعيينات منحت أفراداً سلطتي الادعاء والحكم معًاً، خلافاً صريحاً لمبدأ الحياد ولأسس المحاكمة العادلة، ما يقوض جوهر العدالة نفسها.

وتزداد خطورة هذا المسار حين يُقدَّم بوصفه إجراءً طبيعياً تفرضه "المرحلة الانتقالية"، في حين أنه يكشف عن خلل بنيوي يتجاوز مسألة اختيار أشخاصٍ غير مؤهلين، ليشير إلى إعادة تشكيل السلطة القضائية خارج القانون، وبعيداً عن أي معايير مهنية أو شفافة.

وهذا ما يظهر بوضوح في تصريح المدير التنفيذي لرابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، المحامي سامر الضيعي، لصحيفة العربي الجديد حين حاول تبرير تعيين شخص غير مؤهل في منصبين قضائيين متعارضين، رئاسة النيابة العامة العسكرية ورئاسة المحكمة العسكرية في حمص، بوصفه إجراءً تفرضه المرحلة الانتقالية، واعتباره منصباً "إداريًا" أكثر منه قضائياً، وكأن ظروف الدمج المؤسسي تتيح تجاوز الشروط القانونية.

يتجاهل هذا التبرير جوهر المشكلة في الجمع بين سلطتي الادعاء والحكم انتهاك صريح لمبدأ الحياد ولأسس المحاكمة العادلة، مهما كانت الذريعة المستخدمة. كما أن الاستشهاد بوجود قضاة من خلفيات شرعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة قبل سقوط الأسد تبرير لا يستقيم قانوناً ولا منطقاً، فالقضاء الذي نشأ في تلك المناطق كان "قضاء ضرورة"، عمل في ظروف انهيار مؤسّسات الدولة وغياب الكوادر القانونية، ولا يمكن اعتباره نموذجاً يُحتذى أو مرجعاً يُقاس عليه. كما أن وجود قضاة شرعيين في سياق استثنائي لا يمنح أي شرعية لتعيين أشخاص غير مؤهلين في مؤسّسات قضائية يفترض أنها تعمل اليوم ضمن إطار دولة وقانون، لا ضمن ظروف حرب أو فراغ مؤسّسي. فالقضاء الذي نشأ في تلك المناطق كان قضاء ضرورة، عمل في ظل غياب الدولة، وبإمكانات محدودة، وتحت تأثير سلطات أمر واقع، وبمعايير لا يمكن أن تُعتمد أساساً لبناء سلطة قضائية وطنية. ما كان مقبولاً هناك كان حلاً اضطرارياً فرضته ظروف الحرب والانهيار وغياب الكوادر وتعدد المرجعيات. والمرحلة الانتقالية ليست استمراراً لتلك الظروف، بل خروج منها وإعادة الاعتبار للقانون والمعايير التي تضمن استقلال القضاء. إن محاولة تعميم نموذج "الضرورة" على دولة كاملة تشكل خطراً يهدد بتحويل الاستثناء إلى قاعدة، وإعادة إنتاج الفوضى التي يفترض أن المرحلة الانتقالية جاءت لتجاوزها.

المطلوب اليوم تأكيد الالتزام بنصوص قانون السلطة القضائية والإعلان الدستوري كقواعد لا يجوز تجاوزها، وحظر فوري للجمع بين سلطتي الادعاء والحكم وإعادة التقسيم الوظيفي لضمان الحياد

والأخطر أن محاولة تعميم نماذج استثنائية نشأت في ظروف حرب، لا تؤدّي فقط إلى إضعاف القضاء، بل إلى إعادة تعريفه بالكامل خارج الإطار الذي يقوم عليه في أي دولة حديثة. فالقضاء ليس سلطة تُدار بمنطق التكيّف مع الفراغ، بل مؤسسة تُبنى على قواعد ثابتة: مؤهلات قانونية، مسار مهني واضح، وضمانات استقلال لا يمكن المساس بها. وأي محاولة لاستيراد تجارب ظرفية، وتحويلها إلى مرجعيات دائمة، تعني عملياً تفريغ القضاء من مضمونه وتحويله إلى جهاز إداري خاضع للاعتبارات السياسية والولاءات الشخصية، لا لسيادة القانون.

والتعيينات التي جرت استندت شكلياً إلى قانون السلطة القضائية عبر كتابة عبارة "واستناداً إلى قانون السلطة القضائية…"، لكن هذا الاستناد الشكلي لا يجعل تلك التعيينات متوافقة مع القانون، بل يحولها إلى غطاء يُستخدم لإضفاء شرعية ظاهرية على قرارات تنتهك الأسس التي يقوم عليها القانون ذاته. فالقانون يشترط إجازة في الحقوق، وتدرجاً وظيفياً وتدريباً قضائياً وعدم الجمع بين سلطات متعارضة، وهي شروط تمثل الحد الأدنى لضمان استقلال القضاء وسلامة عمله.

لا نعرف من هم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولا مؤهلاتهم، ولا كيف تُتخذ القرارات داخله. هذا الغياب الكامل للشفافية يعرّي القضاء من حارسه الطبيعي. فالمجلس الذي يفترض أن يحمي استقلال القضاء أصبح مجهولاً، ما يجعل السلطة القضائية مكشوفة أمام أي رغبة في إعادة تشكيلها وفق الولاء لا وفق الكفاءة. وحين يرى المواطن أن أعلى سلطة قضائية تُصدر قرارات تخالف القانون الذي تستند إليه، فإن الرسالة التي تصله أن العدالة ليست مستقلة، بل خاضعة لمن يملك القرار.

والمطلوب اليوم تأكيد الالتزام بنصوص قانون السلطة القضائية والإعلان الدستوري كقواعد لا يجوز تجاوزها، وحظر فوري للجمع بين سلطتي الادعاء والحكم وإعادة التقسيم الوظيفي لضمان الحياد، ونشر أسماء أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومؤهلاتهم ومسارات تعيينهم، وإنشاء آلية مستقلة مؤقتة من خبراء حقوقيين لمراجعة التعيينات خلال فترة الانتقال، واتباع برنامج تأهيلي سريع وإلزامي للقضاة المعينين حديثاً قبل مباشرتهم العمل.

ما يجري اليوم لا يهدد فقط مبدأ استقلال القضاء، بل فكرة الدولة نفسها. فالمرحلة الانتقالية يجب أن تكون منطلقاً لإعادة الاعتبار للقانون. وإصلاح القضاء يبدأ بتوصيف الخلل والاعتراف بأن تعيين رجال دين في أعلى المناصب القضائية والجمع بين سلطات متعارضة وغياب الشفافية في مجلس القضاء الأعلى، تشكل انحرافات بنيوية يجب وقفها قبل أن تتحول إلى قاعدة. فدولة بلا قضاء مستقل هي دولة بلا مستقبل.