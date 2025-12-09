كيف يعيد 8/12 صياغة المعنى السوري؟

- بدأت الثورة السورية في 15 مارس 2011، كمحاولة لإعادة اكتشاف الذات والمطالبة بالحرية والكرامة، مما أدى إلى تحول عميق في علاقة المجتمع بالدولة والفرد بذاته، رغم الجراح التي خلفتها سنوات الصراع. - مع مرور الوقت، تحولت الثورة إلى فصل معقد من الألم والتضحيات، حيث واجه السوريون الحرب والتهجير والانقسام. في 8 ديسمبر 2024، سقط النظام، مما فتح باباً جديداً للتاريخ وطرح أسئلة حول إدارة الحرية وبناء الدولة. - بعد سقوط النظام، واجه السوريون تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة والمجتمع، مع الحاجة إلى إعادة صياغة العقد الاجتماعي وبناء الثقة، وتلعب العدالة الانتقالية دوراً مهماً لضمان المصالحة وعدم تكرار الانتهاكات.

لم يكن الزمن السياسي في سورية يوماً خطاً مستقيماً يمكن تتبّع تحوّلاته بسهولة. كان الزمن طوال عقود يتدحرج بينَ لحظات يغيبُ فيها المجتمع عن السياسة بكل أشكالها، وأخرى يحاول فيها أن يجد ثغرة صغيرة في جدار القمع كي يطلّ منها على العالم. ولكن ما بدأ في 15 مارس/آذار 2011 لم يكن مجرّد ثغرة ولا مجرد احتجاج ولا حتّى مجرد انفجار سياسي. كان حدثاً يعيدُ تعريف الزمن ذاته، إذ لم يعد الوقت في سورية يُقاس بسنوات حكم أو تغيّر حكومات، بل ببداية حقبة جديدة تتأسسُ على سؤالٍ بسيط ومتوتر في آن. ما معنى أن يكون الإنسان حراً في وطنٍ مُصادَر؟

خرج السوريون يومها إلى الشوارع حاملين ما استطاعوا من شعارات، وما امتلكوه من جرأة شخصية، وما توفّر لهم من مساحة ضيقة في المجال العام. لم يكن أحد منهم يتخيّل أنّ تلك اللحظة الصغيرة، تلك الهتافات التي دوّت في درعا ثم انتقلت إلى مدن أخرى، ستصبح لاحقاً حجراً أساسياً في إعادة تشكيل الوعي السوري وأنها ستتجاوز كونها حركة احتجاجية لتتحول إلى نقطة تحول عميقة في علاقة المجتمع بالدولة، وفي علاقة الفرد بذاته وبحقوقه وبوطنه. منذ ذلك اليوم تغيّر كل شيء. اللغة، والهتاف، وعمق الأسئلة، وتحوّلت فكرة الثورة من مطلب سياسي إلى مسار يعيدُ تعريف الوجود الوطني.

لم تكن الثورة مجرّد اعتراض على السلطة، بل كانت تمريناً قاسياً على إعادة اكتشاف الذات. لأوّل مرة منذ عقود صار السوريون يتحدثون علناً عن الحرية، عن الكرامة، عن العدالة، عن الحق في الكلام والاحتجاج والتعبير. صارت هذه الكلمات وهي بسيطة في ظاهرها، خطيرة في واقعها، لأنها تضع الفرد في مواجهة بنية سياسية لا تعترف بأيّ حق خارج منظومة الولاء. ومع مرور الوقت لم تعد الثورة حدثاً يومياً فحسب، بل تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى ذاكرة جمعية ترسّخت في الداخل وفي الشتات رغم كل الجراح التي خلّفتها سنوات الصراع الطويلة.

مرّت السنوات وتحوّلت الثورة إلى فصل معقّد من الألم والتضحيات، وواجه السوريون ما هو أبعد من القمع. الحرب، التهجير، الانقسام، الفقر، انهيار البنية التحتية، فقدان الأحبة، وضياع المدن التي كانت تعرف وجوههم. ومع ذلك، بقي شيء ما في الداخل صلباً وعصياً على الانكسار. بقيت الرواية التي تقول إنّ الإنسان ليس رقماً في معادلة أمنية، وإنّ الوطن ليس ملكاً لمن يحكمه، وإنّ التاريخ لا يمكن أن يظل واقفاً عند الجهة ذاتها من المعادلة. بقيت هذه الفكرة في وقت بدا كل شيء آخر قابلاً للانهيار، هي الخيط الذي حافظ على اتساق معنى الثورة.

لكنّ السوريين لم يكونوا يتوقعون أنّ لحظة ثانية ستأتي بعد أكثر من عقد، لحظة تفتح باباً جديداً للتاريخ، وتشير إلى انتقال فعلي من فكرة الثورة إلى مسار التحرير. ففي 8 ديسمبر (2024)، في ذلك اليوم الذي تحوّل بسرعة إلى رمز، سقط النظام الذي ظلّ متماسكاً رغم كل الزلازل. سقط فجأة وبشكل لم تستطع أي قراءة تقليدية توقّعه بهذا الشكل، وسقط معه فصل كامل من الدولة السورية كما عرفها الناس عقوداً طويلة. ومع إعلان سقوط السلطة ورحيل بشار الأسد، وجد السوريون أنفسهم أمام سؤال جديد أشد تعقيداً مما سبق. ماذا بعد التحرير؟

لقد اختُبر السوريون سابقاً في السؤال الأول: لماذا يريدون الحرية؟ وكان الجواب في الشوارع والمظاهرات والذاكرة والدموع والدم. أمّا السؤال الثاني الذي فرضته لحظة 8 ديسمبر فهو سؤال أكثر خطورة؛ كيف تُدار الحرية حين تصبح ممكنة؟ كيف تُبنى الدولة حين لا يعود هناك من يحتكرها؟ وكيف تُعاد صياغة العقد الاجتماعي حين ينهار العقد القديم كاملاً؟

التحرير بهذا المعنى ليس حدثاً عسكرياً أو سياسياً فقط. التحرير هو انكشاف. انكشاف الدولة على هشاشتها وانكشاف المجتمع على انقساماته، وانكشاف القوى السياسية على محدودية إمكاناتها. ففي اللحظة التي انهار فيها النظام انهارت معه البنية التي كان يمسك بها. ورغم أنّ كثيرين رأوا في هذا الانهيار فرصة، إلا أنه شكّل أيضاً فراغاً هائلاً، إذ لم يكن أحد مستعداً لمواجهة اليوم التالي. لم تكن هناك مؤسسات جاهزة لتحمّل المسؤولية، ولم تكن هناك إدارة بديلة واضحة، ولم يكن المشهد السياسي مهيأً بالقدر الكافي لتولّي مهام الدولة. كان التحرير أشبه بباب فُتح فجأة على غرفة مظلمة تحتاج وقتاً طويلاً كي يُعاد ترتيبها.

في الأيام الأولى بعد سقوط النظام، بدت الصورة مزيجاً من الفرح والارتباك. في شوارع المدن التي خرج أهلها للاحتفال، علَت الهتافات ذاتها التي عرفتها سورية قبل سنوات. لكن خلف تلك الأصوات بقيت التفاصيل الأصعب؛ كيف سيعاد تشغيل مؤسسات الدولة؟ من سيحفظ الأمن؟ من سيقود المرحلة الانتقالية؟ وكيف سيُعاد دمج مجتمع عاش سنوات من التمزق؟ هذه الأسئلة ليست تقنية فقط، بل أسئلة وطنية وجودية. فالدولة ليست مجرد معادلة قانونية؛ الدولة شبكة من الثقة المتبادلة بين الناس، وهذه الشبكة تمزقت بفعل الصراع الطويل.

كثيرون من المفكرين والناشطين الذين عاصروا بدايات الثورة يقولون اليوم إنّ أصعب مرحلة ليست الثورة نفسها بل ما يأتي بعدها. الثورة تُلهم، أما البناء فيتطلب صبراً ومهارة وحكمة. الثورة تُشعل الخيال العام، أما الدولة فتحتاج إلى قدرة على إدارة الواقع بما يحمله من تناقضات. الثورة تمنح الناس شعوراً بالقوة، أما الدولة فتضعهم أمام مسؤوليات طويلة الأمد. وفي سورية اليوم تتداخل هذه المعادلات جميعاً بطريقة تجعل المرحلة الحالية واحدة من أدقّ المراحل في تاريخ البلاد الحديث.

لم يعد بإمكان السوريين التفكير في الحرية باعتبارها غاية بحد ذاتها. الحرية الآن ليست شعاراً بل مسؤولية. وهي مسؤولية تقتضي وجود قانون، قضاء مستقل، أجهزة أمنية غير سياسية، مؤسسات رقابية، مجتمع مدني فعّال، صحافة حرة، وبرلمان منتخب. بعبارة أخرى، ينبغي أن تتحول الحرية من حالة شعورية إلى بنية مؤسساتية. وهذا التحدّي هو ما يجعل لحظة ما بعد التحرير أكثر صعوبة من لحظة الثورة، إذ كانت الثورة تواجه خصماً واحداً، بينما البناء يواجه عقبات متعددة ومتراكمة.

التحديات الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه العقبات. فبلد أنهكته الحرب وعانى من انهيار النظام المالي والبنى التحتية، يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل المتواصل كي يعود إلى مسار التنمية. ويحتاج إلى خطط واضحة لإعادة الإعمار، وإعادة توزيع الموارد، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية. كما يحتاج إلى استعادة الثقة من المستثمرين المحليين والخارجيين، وإلى إعادة تدوير القوى البشرية المهاجرة التي غادرت البلاد بحثاً عن الأمن والعمل والتعليم. فدور الشتات السوري اليوم ليس دوراً هامشياً بل هو رصيد معرفي واقتصادي وسياسي هائل يمكن أن يسهم في عملية التحول.

لا يقل التحدي الاجتماعي أهمية. فبعد سنوات الحرب والانقسام، عاش السوريون تجارب مختلفة ومتناقضة. هناك من عاش في مناطق سيطر عليها النظام، وهناك من عاش في مناطق خارجة عن سيطرته، وهناك من غادر البلاد. لكل شريحة روايتها وجرحها وخبرتها. والمطلوب اليوم ليس توحيد هذه الروايات قسراً، بل إيجاد إطار مشترك يسمح بوجودها جميعاً من دون أن تتحوّل إلى عائق أمام بناء الدولة. هنا تأتي أهمية العدالة الانتقالية التي لا يمكن القفز فوقها، ولا يمكن اختزالها بالمحاسبة الجنائية وحدها. العدالة الانتقالية عملية طويلة تتضمن الاعتراف، الحقيقة، الجبر، المصالحة، إصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.