"كوادر قنديل".. عقدة المنشار أمام هبوط آمن لقسد داخل الدولة

- تأسست "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في 2015 كتحالف لمحاربة داعش، لكنها واجهت تحديات بسبب هيمنة حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى تراجعها الجغرافي والسياسي بعد العمليات التركية. - بين 2016 و2019، بلغت قسد ذروتها بالسيطرة على مناطق استراتيجية، لكنها فشلت في تحقيق شرعية سياسية محلية بسبب تهميش العرب وتغليب الأجندة الحزبية. - تواجه قسد ثلاثة سيناريوهات: الاندماج مع القوات الحكومية، تبني لامركزية موسعة، أو الحسم العسكري، حيث تسعى لتحويل قوتها العسكرية إلى شرعية سياسية.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2015 تحالفاً عسكرياً لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وحتى تحوّلها إلى سلطة أمر واقع تدير نحو ثلث مساحة سورية، بدا بالنسبة لبعضهم أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مشروع مرشّح للترسخ لاعباً محليّاً رئيسيّاً.

كشفت التطورات المتسارعة خلال الأسابيع الأخيرة هشاشة هذا البناء (قسد)، ودفعته إلى التراجع الجغرافي والسياسي، وصولا إلى انحساره في رقعة محدودة تقع شمال شرقي البلاد، وسط ضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة. وأسباب هذا الإخفاق لا ترتبط فقط بتغير موازين القوى المحلية أو تراجع الدعم الخارجي، بل تعود في جوهرها إلى أزمة بنيوية عميقة تمثلت في هيمنة كوادر حزب العمال الكردستاني على القرار الحقيقي داخل "قسد"، وتحويلها من مشروع محلي سوري إلى امتداد تنظيمي عابر للحدود، وهو ما جعلها مشروعا مسموما، وغير قابل للحياة.

شكّلت العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، نقطة تحول استراتيجية، إذ أدركت "قسد" أن للتحالف مع واشنطن سقفا واضحا تحكمه العلاقة الأميركية ـ التركية

جاء تأسيس "قسد" عام 2015 بوصفها تحالفا يضم مجموعات كردية وعربية وسريانية، استجابة لحاجة أميركية ملحة لإيجاد شريك محلي بري لمحاربة تنظيم داعش، في وقت كانت فيه فصائل المعارضة السورية منشغلة بالصراع مع نظام الأسد، ويغلب عليها الطابع الإسلامي، وهو ما كان مدعاة لعدم الارتياح لدى المخططين في إدارة باراك أوباما آنذاك. غير أن الطابع الكردي الغالب على القيادة والبنية التنظيمية أثار منذ البداية شكوكًا عميقة لدى المكونات العربية المحلية. ولاحتواء هذه الإشكالية، جرى تسويق المشروع بهوية "سورية جامعة"، وتبني تسمية "قوات سوريا الديمقراطية" وشعار "اللامركزية" الذي أفضى إلى تأسيس "الإدارة الذاتية". لكن هذا الغلاف المدني ظل في كثير من الأحيان واجهة سياسية لهيكل عسكري وأمني محكوم بعقيدة حزب العمال الكردستاني، وزعيمه المحبوس عبد الله أوجلان.

وبين عامي 2016 و2019، بلغت "قسد" ذروة قوتها بعد السيطرة على الرقة عاصمة "دولة الخلافة" والباغوز (معقلها الأخير) وتحولها إلى القوة الرئيسية التي أدارت ملف آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" وعائلاتهم، كما سيطرت على أهم الموارد الاقتصادية في البلاد من نفط وغاز وقمح. غير أن هذا التوسع العسكري لم يتحول إلى شرعية سياسية حقيقية داخل المجتمع المحلي، بل رافقته باستمرار حالة احتقان متزايدة لدى العشائر العربية، وشعور متنامٍ بالتهميش، واتهامات بتغليب القرار الحزبي العابر للحدود على المصالح السورية المحلية.

في الوقت نفسه، شكّلت العمليات العسكرية التركية في عفرين (2018)، ثم في الشمال السوري (نبع السلام 2019)، نقطة تحول استراتيجية، إذ أدركت "قسد" أن للتحالف مع واشنطن سقفا واضحا تحكمه العلاقة الأميركية ـ التركية، ولا قيمة لاعتبارات حماية المشروع السياسي الكردي. ومع سقوط نظام الأسد بنهاية عام 2024، حاولت "قسد" ملء الفراغ في ريف حلب وشرق سورية، لكنها اصطدمت بواقع سياسي جديد في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تبنّى مشروع إعادة بناء الدولة المركزية ورفض أي كيان عسكري موازٍ.

وبضغط أميركي، جرى توقيع اتفاق اندماج في مارس/ آذار 2025، إلا أن تنفيذه تعثر بسبب الخلاف حول جوهر القضية: تفكيك البنية الحزبية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ومع تقدم القوات الحكومية ميدانيًا في الرقة ودير الزور وصولا إلى الحسكة، انحصر وجود "قسد" في مناطق ذات غالبية كردية، بانتظار الصيغة النهائية للدمج المعلنة في يناير/ كانون الثاني 2026، ثم النسخ المعدلة أو التفصيلية التالية.

الانهيار الداخلي

كشفت تصريحات لمسؤولين في "وحدات حماية الشعب" أخيراً عن انشقاق 50 ألف مقاتل من المكوّن العربي عن "قسد" والتحاقهم بالجيش السوري. وتشير تقديرات ميدانية إلى أن القوة الفعلية المتبقية في "قسد" لا تتجاوز 25 ألف عنصر، يشكل الأكراد عمودها الفقري، ويتمركزون في الحسكة والقامشلي وعين العرب (كوباني)، إلى جانب وحدات "الأسايش" (الأمن الداخلي) التي بدأت بتسليم مهامها تدريجيا لوزارة الداخلية السورية. وهذا الانكماش لم يكن عسكريا فقط، بل اجتماعيا أيضا، حيث فقدت "قسد" الغطاء الشعبي في مناطق عربية واسعة، ما أكد هشاشة مشروعها المحلي.

تحولت هيمنة كواد قنديل إلى عبء ثقيل على "قسد"، إذ وفرت لتركيا الذريعة الدائمة لتصنيفها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، كما قيّدت هامش المناورة الأميركية، ودفعت دمشق إلى التشدّد في شروط الدمج

هيمنة كوادر "قنديل"

وبعيدا عن الجغرافيا والأرقام، تكمن الأزمة البنيوية الأخطر في هيمنة كوادر حزب العمال الكردستاني القادمين من جبال قنديل، الذين شكّلوا خلال السنوات الماضية "الدولة العميقة" والمرجع الفعلي للقرار داخل "قسد". وتفيد التقارير المنشورة في مصادر مفتوحة بأن "قسد" تمتلك هيكلين متوازيين: الأول معلن، يضم قيادات سورية تظهر في الواجهة الإعلامية وتتولى التفاوض باسم "قسد". والثاني غير معلن، يعرف داخليًا باسم (Kadros) ويتكون من كوادر مدربة في جبال قنديل، تمسك فعليا بمفاصل القوة: التخطيط العسكري، إدارة الموارد المالية، الاستخبارات، والعلاقات الخارجية.

وبحسب تقديرات مراكز أبحاث غربية، منها "معهد واشنطن" وتقارير "نيو لاينز" الصادرة في مطلع عام 2026، لم تكن الغالبية الساحقة من القرارات الاستراتيجية والعسكرية الكبرى تُتخذ داخل المؤسسات السورية الشكلية لـ"قسد"، بل تمر عبر شبكة كوادر مرتبطة مباشرة بالقيادة المركزية لحزب العمال الكردستاني. وقد جعل هذا الواقع المكونين العربي والسرياني، وحتى جزء من الكوادر الكردية السورية، يشعرون بأنهم مجرّد واجهة تنفيذية لمشروع عابر للحدود، لا يعكس بالضرورة أولويات المجتمع المحلي السوري.

سياسيا، تحولت هذه الهيمنة إلى عبء ثقيل على "قسد"، إذ وفرت لتركيا الذريعة الدائمة لتصنيفها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، كما قيّدت هامش المناورة الأميركية، ودفعت دمشق إلى التشدّد في شروط الدمج، وخصوصا بند إخراج جميع العناصر غير السورية وفك الارتباط التنظيمي والأيديولوجي مع حزب العمال.

وتبرز في هذا السياق أسماء قيادات محورية داخل "قسد" لها ارتباط تاريخي مباشر بحزب العمال، من بينها: مظلوم عبدي (شاهين جيلو)، القائد العام لقسد، انضم إلى الحزب منذ التسعينيات، وكان مقربا من عبد الله أوجلان، وتدرج في هياكل قنديل قبل انتقاله إلى سورية. باهوز أردال (فهمي كورتولان): أحد أبرز العقول العسكرية غير المعلنة في شمال شرقي سورية. نوروز أحمد: قيادية في وحدات حماية المرأة. إلهام أحمد: مهندسة المشروع السياسي لـ"مسد" وواجهة العلاقات الخارجية. بالإضافة لفوزة يوسف، صالح مسلم، حسن كوجر، والدار خليل. جميعهم يشكلون الحلقة السياسية المرتبطة مباشرة بفكر ومنظومة حزب العمال.

لهذا السبب، لا يُنظر إلى ملف كوادر قنديل بوصفه تفصيلا تقنيا في اتفاق الدمج، بل باعتباره العقدة الأساسية التي ستحدد مصير "قسد" بالكامل. ففي حال رفض هذه الكوادر الانسحاب، أو حاولت إعادة إنتاج نفوذها داخل الوحدات المدمجة، فإن ذلك قد يدفع دمشق وأنقرة إلى خيار الحسم العسكري، أو على الأقل تفكيك ما تبقى من بنية "قسد" قسريًا. وتعتبر الحكومة السورية أن أي بقاء لهذه الكوادر داخل الوحدات المدمجة يعني إعادة إنتاج "سلطة ظل" تهدد مشروع إعادة بناء الدولة.

ولهذا السبب، ينص الاتفاق الأخير على إخراج جميع العناصر غير السوريين، وفك الارتباط التنظيمي والأيديولوجي مع حزب العمال، وتسليم الملفات الحساسة (النفط، الاستخبارات، الطائرات المسيّرة)، وحظر الرموز والشعارات الحزبية، وهي شروط تضرب جوهر البنية التي قامت عليها "قسد".

تجربة "قسد" ليست مجرد قصة صعود وسقوط عسكريين، بل نموذج صارخ لفشل المشاريع المسلحة عندما تُدار بعقلية تنظيمية عابرة للحدود

3 سيناريوهات

وفق تقديرات متقاطعة، تقف "قسد" اليوم أمام ثلاثة مسارات محتملة: - الاندماج الكامل، ويعني تفكيك البنية القيادية وتحويل القوات إلى تشكيلات محلية تتبع لوزارة الدفاع السورية، مع هامش إداري محدود. وهذا سيناريو يحفظ الوجود الكردي الأمني لكنه ينهي المشروع السياسي المستقل. - لامركزية موسّعة: وهي صيغة حكم محلي موسّع تحت السيادة السورية، تدفع بها واشنطن لتفادي فراغ أمني ومنع عودة داعش. - الحسم العسكري: وسيكون المرجح في حال فشل المسارين السابقين، حيث قد تلجأ دمشق بالتنسيق مع أنقرة إلى عملية عسكرية تنهي وجود "قسد" بالكامل في الحسكة والقامشلي.

والخلاصة أن تجربة "قسد" ليست مجرد قصة صعود وسقوط عسكريين، بل نموذج صارخ لفشل المشاريع المسلحة عندما تُدار بعقلية تنظيمية عابرة للحدود وتفتقر إلى الجذور الوطنية. وبعد أن كانت رأس الحربة في هزيمة داعش، أخفقت "قسد" في تحويل قوتها العسكرية إلى شرعية سياسية محلية، بسبب ارتهان قرارها لكوادر قنديل، وتغليب الأجندة الحزبية الخارجية على الواقع السوري. واليوم، لم تعد "قسد" تبحث عن توسع أو نفوذ، بل عن "هبوط آمن" داخل الدولة السورية الجديدة، قبل أن يُغلق ملفها نهائيا.